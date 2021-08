Alpabfahrt findet erneut im Geheimen statt

Appenzell Ausserrhoden «Die Alpabfahrt ist nicht für die Touristen da»: Der farbenfrohe Abschluss des Alpsommers findet erneut im Geheimen statt Bereits im letzten Jahr wurden die Daten für die traditionellen Alpabfahrten coronabedingt nicht bekanntgegeben. Auch dieses Jahr sollen die Umzüge ohne Zuschauende stattfinden. Das schlechte Wetter im Juli und August zwingt die Bauern ausserdem zu einer verfrühten Rückkehr. Aline Baumgartner 12.08.2021, 18.00 Uhr

Die Alpabfahrten im Appenzellerland locken jährlich Hunderte Zuschauende an. Nicht aber dieses Jahr. Bild: Smilla Bühler

Normalerweise zieren unzählige Schaulustige die Strassenränder, während die stolzen Bauern mit ihrem bunt geschmückten Vieh im Spätsommer von der Alp ins Tal ziehen. Nicht so aber dieses Jahr. Mit den aktuellen Coronamassnahmen hat sich der Bauernverband AR dazu entschieden, die Daten der Umzüge nicht öffentlich bekanntzugeben.

Das zweite Jahr in Folge

Lukas Kessler leitet das Amt für Landwirtschaft AR.

Bereits im letzten Jahr wurden die Daten der traditionellen Alpfahrten im Appenzellerland geheim gehalten, um einen Zuschauerandrang zu vermeiden. Lukas Kessler, Leiter des kantonalen Amt für Landwirtschaft AR, bestätigt, dass die Abfahrten auch diese Saison ohne Zuschauende stattfinden sollen. «Weder die Daten noch die Route werden der Öffentlichkeit bekanntgegeben», so Kessler.

Bereits im letzten Jahr wurden die Alpabfahrten ohne Zuschauende durchgeführt. Bild: Martin Ruetschi/Keystone

Ein Grund, weswegen die Umzüge nicht wie üblich zum öffentlichen Fest werden sollen, sieht Kessler in den staatlich verlangten Schutzkonzepten. Sobald die Daten bekanntgegeben werden, gelten die Umzüge als Veranstaltungen. Für Veranstaltungen verlangt das Bundesamt für Gesundheit das Vorlegen eines Schutzkonzeptes, was für Alpabfahrten schlichtweg ein zu grosser Aufwand wäre.

Bauernmarkt findet statt

Auch Christian Brunner, Vorstandsmitglied des Bauernverbandes AR, bestätigt, dass keine Schutzkonzepte für die diesjährigen Veranstaltungen vorliegen. Vor allem die Alpabfahrt von der Schwägalp Richtung Urnäsch ist jährlich ein Touristenmagnet und lockt Massen von weit her an. Dieses Jahr wurde einzig die Polizei über den Ablauf der Schwägalp-Abfahrt informiert, um die Strassen zeitig absperren zu können.

Brunner bekräftigt allerdings, dass der Bauernmarkt am 18. September in Urnäsch wie gewohnt stattfinden wird – mit Schutzkonzept.

Viele Alpen wurden im Juli vom Hagel überrascht. Dieses Bild zeigt die Alp Schrina im Walenstadtberg. Bild: Edith Schmid

Kurzer Sommer für die Älpler

Die Alpsaison fällt dieses Jahr ausserordentlich kurz aus. Die kalten Temperaturen, die bis in den Mai anhielten, bescherten den Alpgängern einen eher späten Saisonstart. Der viele Regen und die Kältewelle im Juli und August wiederum läuten ein frühes Ende ein.

Hans Schmid betreibt einen Bauernhof in Wolfhalden und verbringt den Sommer mit seinem Vieh auf der Alp Schrina im Walenstadtberg. Auch ihn zwingt das Wettertief der vergangenen Monate zu einer früheren Alpabfahrt als üblich. Er sagt:

Hans Schmid verbringt den Sommer mit seinen Kühen auf der Alp Schrina. Bild: Aline Baumgartner

«Zuerst kam der Hagel, der alles kaputtmachte, dann kam der Regen und die Kälte, die alles verfaulen liessen.»

Das Futter hätte nicht mehr für den gesamten Bestand gereicht, also musste er 34 seiner Kühe als Notlösung im Bündnerland unterbringen. Ausserdem kaufte der Landwirt zusätzliches Heu, um den niedrigen Bestand an Frischfutter zu überbrücken.

Der Hagel zerstörte einen Grossteil des Frischfutters für die Tiere. Bild: Edith Schmid

Hagel verstört die Tiere

Auch an den Tieren zog das Wetter nicht spurlos vorbei. «Wir konnten die Milchkühe gerade noch rechtzeitig in den Stall bringen», sagt Schmid über den ersten Hagel. Die Jungtiere befanden sich zu dem Zeitpunkt weiter oben am Berg und wurden vom Hagel getroffen. Äussere Verletzungen gab es keine, das Verhalten jedoch habe sich verändert.

«Die Tiere standen sichtlich unter Schock. Wir haben sie später an einen geschützteren Ort gebracht, dort rannten sie herum wie die Irren.»

Auch der nächste Tag war nicht besser. Die Jungtiere standen über Nacht im tiefen Hagel und waren am nächsten Morgen unterkühlt. Mit Homöopathie brachten die Älpler die Tiere wieder in ihren Normalzustand, nur bei einem Jungtier musste Antibiotika her. «Wäre der Hagel nicht gewesen, wäre es eine normale Alpsaison geworden», so Schmid.

Dieser Alpsommer war der nässeste seit Jahren. Im Walenstadtberg war dieser Anblick keine Seltenheit. Bild: Edith Schmid

Wertschätzung für die Helfenden

Hans Schmid und sein Team haben sich dazu entschieden, das Datum ihrer Alpabfahrt bekanntzugeben. «Die Zuschauenden sind selbst dafür verantwortlich, ob sie kommen wollen oder nicht», meint Schmid. Sofern es keine Veranstaltung an sich sei, muss es auch kein Schutzkonzept geben. Der Landwirt erklärt weiter: «Wir sind keine Veranstalter. Wir bringen nur die Kühe von der Alp.»

Auch hat die Alpabfahrt einen emotionalen Wert für die Helfenden auf der Alp. Bei der Alpabfahrt kommen nochmals alle zusammen, die für das Gelingen der Alpsaison verantwortlich waren. Schmid meint dazu:

«Die Alpabfahrt ist nicht für die Touristen da. Mit der Alpabfahrt zeigt man Wertschätzung gegenüber dem Personal, das den ganzen Sommer über geholfen hat. Es ist eine Art Abschied.»