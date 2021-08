Appenzell Ausserrhoden «Dass wir so überrannt werden, hätte ich nicht gedacht»: Erfolgreicher Start für Walk-In-Impfungen in Herisau Am Mittwoch öffneten die Impfzentren Heiden und Herisau erstmals für spontane Impfwillige ihre Pforten. Das Angebot stösst auf grosses Interesse, wie ein Besuch im Impfzentrum Herisau zeigt. An ausgewählten Tagen können sich Impfwillige hier im August, September und Oktober ohne Voranmeldung die erste Covid-19-Impfung verabreichen lassen. Aline Baumgartner 20.08.2021, 05.00 Uhr

Knapp dreissig Impfwillige warten in Herisau auf ihre erste Covid-19-Impfung. Bild: Aline Baumgartner

Es ist kurz nach Feierabend. 25 Impfwillige stehen an diesem Mittwochabend Schlange vor der Zivilschutzanlage in Herisau – und es werden immer mehr. Die Stimmung ist gereizt. Die Laune im Keller. Einige stehen bereits seit zwei Stunden an, um endlich den Piks, der ihnen Freiheit verschafft, zu bekommen.

Jamie Tobler lässt sich für die Ferien impfen. Bild: Aline Baumgartner

Der jüngste Impfwillige in der Schlange ist gerade mal zwölf Jahre alt und wird von seiner Mutter begleitet. Jamie Tobler lässt sich für den Familienurlaub in Griechenland impfen. Die Familie des jungen Waldkirchers ist bereits geimpft. Auch Jamie ist guter Dinge: «Ich habe keine Angst vor der Impfung.» Dabei sieht er aber auch nicht aus, als wäre es der schönste Tag seines Lebens.

Ruedi Tanner hat genug vom Testen. Bild: Aline Baumgartner

Weiter vorne in der Reihe steht Ruedi Tanner ganz gelassen für seinen Piks an. Auf die Frage, was ihn zu einer spontanen Impfung bewegt hat, antwortet der Teufner:

«Das ständige Testen ist mittlerweile einfach mühsam. Man kann nichts mehr spontan unternehmen.»

Auch bei weiteren Wartenden werden Urlaub und die aktuellen Vorschriften in der Schweiz als Hauptgründe für den spontanen Gang zur Spritze genannt. Nur einmal fällt das Wort «Allgemeinwohl».

Angebot ist sehr beliebt

Das Walk-in-Impfen scheint gut anzukommen, auch wenn es dem Stau zufolge mit dem Walk-in nicht so einfach ist. «Warum einen Termin machen, wenn es auch ohne geht», meint eine Frau aus der Mitte der Reihe. Für viele scheint die Terminvereinbarung eine Hemmschwelle zu sein. Was sich später im Gespräch mit der Leitung des Impfzentrums bestätigt.

Die Impfwilligen mussten zum Teil zwei Stunden warten. Bild: Aline Baumgartner

Der Ansturm kam unerwartet

Sandra Bösch ist für den reibungslosen Ablauf des ersten Walk-in-Impfens zuständig. Die Leitung wird täglich einer anderen Person zugeteilt. Bösch ist eigentlich Bäuerin und kam durch den Samariterverein an die Stelle im Impfzentrum. Sie sagt freudig überrascht:

«Dass wir gleich am ersten Tag so überrannt werden, hätte ich nie erwartet.»

Die Helferin sieht erschöpft aus, seit 13 Uhr waren sie und ihr Team unermüdlich im Einsatz. «Seit wir heute geöffnet haben, hatten wir mindestens immer 20 Leute vor der Tür.» Und nicht nur spontane Impfwillige können während des Walk-in-Impfens vorbeikommen. Auch Terminvereinbarungen werden wahrgenommen, was die Walk-in-Gäste nicht gerade freundlich stimmt. Denn die Impfwilligen mit Termin haben Vorrang. «Die anderen hätten ja auch einen Termin vereinbaren können, wenn sie das Vordrängeln stört», meint Bösch.

Eingespieltes Team

Sandra Bösch ist unter anderem für die Leitung im Impfzentrum Herisau zuständig. Bild: Aline Baumgartner

Während des Gesprächs mit Sandra Bösch klappt im Wartebereich eine Frischgeimpfte zusammen. Es sei der erste Vorfall an diesem Tag. Sofort eilen die Angestellten zur Hilfe und schirmen die Person am Boden mit einem Tuch vor neugierigen Blicken ab. Auch die zuständige Ärztin ist sofort zur Stelle und kümmert sich rasch um die Patientin. Der Ablauf wirkt eingespielt, das Team leistet einen super Job.

Nach dem Vorfall betont Bösch: «Uns ist der Kontakt mit den Impflingen extrem wichtig. Man darf auch mal mit ihnen schwatzen und lachen, auch wenn viele Leute warten.» Schmunzelnd erklärt sie, dass das Team die Impfwilligen liebevoll «Impflinge» nennt. «Wir haben sowieso ein super Team», erzählt sie stolz weiter.

Die Ärztin vor Ort ist zuständig für das Aufziehen der Spritzen. Bild: Aline Baumgartner

Walk-In-Patienten bekommen Pfizer

An den Walk-in-Tagen wird ausschliesslich der Covid-19-Impfstoff von Pfizer verabreicht. Grund dafür ist die ungewisse Zahl an Walk-in-Impfwilligen. Die Fläschchen des Pfizer-Impfstoffes sind kleiner als diejenigen von Moderna. Bei einem Pfizer-Fläschchen lassen sich gut sechs Impfdosen herausziehen, bei Moderna sind es zwölf. Kommen weniger Impfwillige als erwartet, müsse man mit dem Stoff von Moderna zu viele unbenutzte Impfdosen wegwerfen.

Auch komme es zu vielen Diskussionen darüber, welchen Impfstoff die Impfwilligen bevorzugen. «Das hier ist kein Wunschkonzert», sagt Bösch lachend. «Das kommt aber auch vielen entgegen. Die meisten Impflinge bei uns wollen sowieso Pfizer.» Es gibt laut Bösch auch viele, die wieder Kehrt gemacht hätten, wenn beim Walk-in-Impfen Moderna injiziert worden wäre.

44 Prozent vollständig geimpft Im Kanton Appenzell Ausserrhoden wird der Coronaimpfstoff seit dem 4. Januar an Impfwillige verabreicht. Stand 19. August wurden laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) 26'953 Personen mindestens einmal geimpft. Das beträgt 48,61 Prozent der Ausserrhoder Bevölkerung. 44,07 Prozent davon sind vollständig geimpft. Somit liegt Ausserrhoden mit den aktuellen Impfzahlen schweizweit an drittletzter Stelle. Knapp schlechter schneidet nur der Kanton Obwalden ab. Schlusslicht ist Appenzell Innerrhoden mit einer Impfquote von 40,28 Prozent.

Testlauf ist geglückt

Sorgen, dass der Impfstoff ausgeht, müssen die Walk-in-Impfwilligen nicht haben. «Heute besteht eher das Problem, dass wir den Wartenden vielleicht irgendwann sagen müssen: Sorry, wir können nicht mehr.»

Die vier Impfkammern waren am Mittwoch durch das Band besetzt. Um Pause zu machen, blieb dem Personal kaum Zeit. Es war erst der Testlauf für das Walk-in-Impfen in Ausserrhoden. Sandra Bösch schaut optimistisch auf den nächsten Termin: «Die ganze Infrastruktur war noch nicht angepasst auf das spontane Impfen. Wir mussten heute herausfinden, was geht und was nicht. Nun können wir gewünschte Änderungen für den nächsten Termin umsetzen.»