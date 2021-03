Appenzell Ausserrhoden «Das darf man nicht verharmlosen»: Warum Obergerichtskandidat Manuel Hüsser vor einer Politisierung der Justiz warnt Manuel Hüsser spricht sich für eine starke Unabhängigkeit der Justiz aus. Denn die Politik versuche häufig, gesellschaftliche Probleme mit dem Strafgesetzbuch zu lösen. «Das ist der falsche Weg», sagt der Jurist. In Appenzell Ausserrhoden fühlt sich der 45-jährige und alleinige Kandidat fürs Obergericht aber bestens aufgehoben. Die Parteipolitik spielte bei der Nominierung des gebürtigen Aargauers überhaupt keine Rolle. David Scarano 02.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Manuel Hüsser im Obergerichtssaal: Seit zehn Jahren ist der Jurist Kantonsrichter. Bild: David Scarano (Trogen, 17.Februar 2021)

Manuel Hüsser nimmt sich für seine Antworten gerne etwas Zeit. In seinem Büro im Rathausgebäude am Trogner Landsgemeindeplatz wägt er nach jeder Frage seine Argumente sorgfältig ab und sucht nach der richtigen Formulierung. Trotz dieser nachdenklichen und auch zurückhaltenden Art offenbaren sich im Gespräch mehrere Überzeugungen des 45-Jährigen, an denen es wenig zu rütteln gibt. So ist er beispielsweise mit Leib und Seele Richter. Ein Wechsel in die Privatwirtschaft als Anwalt kommt für den Juristen nicht in Frage. Zu sehr schätze er es, objektiv den Sachverhalt beurteilen und nicht parteiisch sein zu müssen, sagt er.

Der gebürtige Aargauer kann sich auch nicht vorstellen, jemals wieder aus dem Appenzellerland wegzuziehen. «Es hat uns total den Ärmel reingezogen.» Gemeinsam mit seiner Frau und den beiden Kindern, die mittlerweile «appenzellern», hat er in Gais Wurzeln geschlagen.

Von allen Kantonalparteien nominiert

Manuel Hüsser zog vor fast genau zehn Jahren mit der Wahl ins Kantonsgericht nach Appenzell Ausserrhoden. Nun steht der aktuelle Vizepräsident vor einem weiteren, wichtigen Karriereschritt: dem Wechsel ins höchste Richteramt im Kanton. Er soll Nachfolger von Ernst Zingg als einer von nur zwei vollamtlichen Richtern am Obergericht werden. Der Urnengang findet am 7. März statt. Hüsser gilt praktisch als gewählt – Konkurrenz gibt es nämlich keine.

Hüsser ging als alleiniger Kandidat aus einem Auswahlverfahren hervor, bei dem alle Kantonalparteien und die zuständige parlamentarische Kommission involviert waren. Der Jurist lobt diesen typischen Ausserrhoder Weg, der auf ein unspektakuläres Mit- statt ein medienwirksames Gegeneinander setzt. Die politische Gesinnung spielte bei der Nominierung keine Rolle, massgebend war die juristische Kompetenz. Hüsser fühlt sich dadurch bestätigt. Er sagt: «Ich bin absolut im richtigen Kanton.»

«Dürfen Trend nicht verharmlosen»

Die deutliche Trennung von Politik und Justiz entspricht einem weiteren zentralen Standpunkt des parteilosen Juristen. Diese sieht er allerdings zunehmend unter Druck. Zwar sei die Eidgenossenschaft noch weit entfernt von amerikanischen Verhältnissen, sagt er. Dort gehört die Ernennung von Supreme-Court-Richtern zu den wichtigsten Entscheiden der jeweiligen US-Präsidenten.

«In der Schweiz besteht aber die Tendenz, dass die Politik vermehrt versucht, auf die Justiz Einfluss zu nehmen. Das darf man nicht verharmlosen.»

So etwa würden die Parteien bei schrecklichen Einzelfällen Empörungswellen nutzen oder gar schüren, um politisches Kapital daraus zu schlagen. Das hat laut Hüsser zur Folge, dass «inflationär an den Gesetzen herumgeschraubt wird» – allerdings selten mit gutem Ausgang. Er nennt als Beispiele etwa das Rasergesetz Via Sicura, bei dem nachgebessert werden musste oder die Verwahrungsinitiative, die zu weniger statt zu mehr lebenslänglichen Wegsperrungen von gefährlichen Tätern geführt habe. «Die Politik versucht häufig, gesellschaftliche Probleme mit dem Strafgesetzbuch zu lösen. Das ist der falsche Weg», meint der Aargauer.

Er stört sich auch daran, dass bei der Asylkammer am Bundesverwaltungsgericht jeweils die Parteizugehörigkeit der involvierten Richter im Vordergrund steht. «Das ist eine Abwertung des Gerichts», sagt er. Für den Juristen beginnen die Probleme aber bereits auf den unteren Instanzstufen. In grossen Kantonen werden die Richter proportional zur Parteistärke nominiert. «Wer aber keiner Partei angehört, der kann dort nie Kantonsrichter werden», argumentiert er.

«Die Richter sollten nicht wegen einer bestimmten Parteizugehörigkeit, sondern aufgrund ihrer Kompetenz und Qualifikation gewählt werden.»

Swissair-Prozess mit 10'000 Seiten Rechtsschriften

Diese stehen bei Manuel Hüsser selbst ausser Frage. Mathias Steinhauer, Präsident der EVP AR, der als Koordinator beim überparteilichen Obergerichtsauswahlverfahren amtete, lobte Hüsser kürzlich in der «Appenzeller Zeitung» als «sehr gute Wahl», weil dieser Ausserrhoden bestens kenne, kompetent und zudem schnell funktionsfähig sei.

Letztgenannter Punkt ist in einem kleinen Kanton, wie Ausserrhoden einer ist, nicht zu unterschätzen. Eine lange Einarbeitungszeit wäre angesichts der vergleichsweise geringen Ressourcen lähmend für den ganzen Apparat. Hüsser gefallen aber genau diese Überschaubarkeit und der persönliche Kontakt. Er müsse als Richter in Ausserrhoden ein Generalist sein, freut er sich. In der zweiten Instanz sogar noch mehr als am Kantonsgericht.

Die beiden vollamtlichen Mitglieder des Obergerichts teilen sich die Fälle ebenfalls nicht nach Fachgebiet, sondern nach Nummern auf. Ernst Zingg übernimmt in der Regel die ungeraden Fallnummern. Der zweiten Instanz ist zudem das Verwaltungsgericht angegliedert. Der Aargauer hat aber auch die andere Seite kennen gelernt. Er war vor seinem Wechsel nach Ausserrhoden Richter am Bezirksgericht Bülach, schweizweit eines der grösseren Gerichte. Er war auch in einen der grössten Justizfälle involviert, die das Land bislang gesehen hat, dem Swissair-Fall mit seinen rund 10'000 Seiten Rechtsschriften. «Ein kleiner Kanton könnte einen solchen Fall nur mit zusätzlichen Ressourcen stemmen», sagt er.

Mit 29 Jahren bereits Richter

Aufgewachsen ist Manuel Hüsser im aargauischen Rudolfstetten. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Zürich wurde er zunächst Gerichtsschreiber am Bezirksgericht Bülach und am Obergericht Zürich. Mit nur 29 Jahren war er bereits Bezirksrichter in Bülach.

Mit der Gründung einer Familie stellte sich 2011 für ihn die Frage, wie und wo er seine Zukunft gestalten möchte. Er wollte weg aus der anonymen Zürcher Agglo, um den Kindern ein Aufwachsen in einer ländlichen Region zu ermöglichen. Auch beruflich sehnte er sich nach einem kleineren Gericht. Er hoffte auf eine Rückkehr in den Kanton Aargau, fündig wurde er in Appenzell Ausserrhoden. Er bewarb sich auf eine Stellenausschreibung und wurde vom Kantonsrat schliesslich gewählt.

Appenzell Ausserrhoden, seine Heimat

Mit seiner Familie lebt er nach einem kurzen Abstecher in Herisau nun seit mehreren Jahren in Gais. «Die Verbundenheit ist gross», sagt er. Er hat für die Menschen und Landschaft im Kanton nur lobende Worte übrig. «Ich schätze die Offenheit der Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder, die aber gleichzeitig mit viel Herzblut ihre Traditionen pflegen», sagt Hüsser. Wie viele Einheimische liebt er den Alpstein, das Wandern und die Natur. Darüber hinaus interessiert er sich für Kulturgeschichte. Die Ausserrhoder sind zudem bekanntlich stolz auf ihre Freiheit und Unabhängigkeit. Auch da fühlt sich Hüsser als Mensch und Jurist bestens aufgehoben. Er sei weder Mitglied in einer Partei noch in einem Interessenverband:

«Das eigene Denken, das ist mir wichtig.»