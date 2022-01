Schwellbrunn: Vollbrand eines Wohnhauses mit Stall

Appenzell Ausserrhoden 750’000 Franken Schaden nach Vollbrand eines Wohnhauses mit Stall in Schwellbrunn – keine Tiere oder Personen verletzt Der Brand eines Wohnhauses mit Stall löste am Montagmorgen ein Grossaufgebot von Einsatzskräften aus. Es entstand hoher Sachschaden. Personen und Tiere kamen keine zu Schaden. 03.01.2022, 08.10 Uhr

Am frühen Montagmorgen, kurz nach 00.20 Uhr, ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass es im Dachstock eines Hauses an der Unteren Müli in Schwellbrunn brennen würde. Beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich das Feuer bereits auf mehrere Stockwerke ausgebreitet hatte und das Wohnhaus mit dem angebauten Stall nicht mehr gerettet werden konnte.

Der Schaden am Gebäude beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf rund 750’000 Franken. Personen oder Tiere waren zum Zeitpunkt des Brandausbruches keine im Haus. Insgesamt standen rund 160 Funktionäre der Feuerwehr, der Sanität, der Polizei und der Assekuranz im Einsatz. Die Brandursache wird nun vom Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden geklärt. (kapo/nat)