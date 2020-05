Anwohner gescheitert: Bundesgericht weist Beschwerden zum geplanten Asylzentrum «Sonneblick» in Walzenhausen ab Nachdem vor dem Obergericht Appenzell Ausserrhoden die Beschwerden zum geplanten Asylzentrum «Sonneblick» abgewiesen wurden, zogen Anwohner den Fall vor Bundesgericht. Nun entscheidet auch dieses für die Nutzung des «Sonneblicks». Der Regierungsrat wird die Inbetriebnahme vorbereiten.

Im «Sonneblick» soll es ein Durchgangszentrum für Asylsuchende geben. Bild: Michel Canonica

(pd/lim) Im Frühling 2016 gab der Kanton bekannt, dass er im «Sonneblick» in Walzenhausen ein Asylzentrum plant. Er schloss dafür mit der gleichnamigen Stiftung einen Mietvertrag ab. Der Kanton stand damals unter dem Eindruck einer anhaltend hohen Anzahl an Zuweisungen von Asylsuchenden und benötigte weitere Unterbringungsplätze in einem kantonalen Zentrum.