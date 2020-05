Interview «Ansteckungsgefahr nimmt wieder zu»: Die Ausserrhoder Kantonsärztin über die schrittweise Lockerung der Coronamassnahmen Die Ausserrhoder Kantonsärztin Franziska Kluschke rät Risikopatienten nun zu besonderer Vorsicht. Im Interview spricht sie auch darüber, warum das Appenzellerland von der Pandemie verschont blieb, die jetzige Phase besonders herausfordernd wird und was sie als Ärztin bei der Lockerung der Corona-Massnahmen anders gemacht hätte. David Scarano 06.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Franziska Kluschke: «In Ausserrhoden hatten wir einen Start- und Standortvorteil.» Bild: David Scarano (Herisau, 30.April 2020)

Die Coronapandemie fiel in Ausserrhoden vergleichsweise mild aus. Die Anzahl erfasster infizierter Personen beträgt aktuell rund 100 Personen, davon wurden 27 hospitalisiert, 3 starben. Franziska Kluschke ist seit November 2019 Kantonsärztin in Ausserrhoden.

Der Bundesrat lockert die Coronamassnahmen schrittweise. Haben wir das Schlimmste überstanden?

Franziska Kluschke: Es wäre schön, wenn dies so wäre. Wir sind aber weit davon entfernt, das Virus besiegt zu haben. Wir haben eine erste grosse Herausforderung gemeistert. Dank der strikten Massnahmen und der Unterstützung durch die Bevölkerung haben wir die erste Welle abfedern können. Wenn wir einen normalen Epidemieverlauf anschauen, zeigt sich, dass Ansteckungskurven zunächst ansteigen und dann abfallen, sobald die Anzahl zur Verfügung stehender Wirte weniger wird. Für das Coronavirus nimmt man an, dass wir diesen Peak erreichen, wenn zwei Drittel der Bevölkerung die Krankheit durchgemacht und eine Immunität entwickelt hat. Die Zahlen des Bundesamts für Gesundheit BAG zeigen: Auch unter Berücksichtigung einer um den Faktor 10 höheren Dunkelziffer sind wir bei den Fallzahlen weit weg von diesem Wendepunkt.

Müssen wir mit einer zweiten Welle rechnen?

Es gibt in der Schweiz sehr viele Menschen, die sich am Virus anstecken können. Wenn wir zu einer Vor-Corona-Normalität zurückkehren würden, stünden wir an der gleichen Stelle wie vor einigen Wochen. Die Ansteckungszahlen könnten exponentiell steigen. Daher ist die schrittweise Wiedereröffnung an Schutzkonzepte und die Aufrechterhaltung der Hygiene- und Distanzmassnahmen gekoppelt.

Warum fiel die Pandemie im Appenzellerland eher mild aus?

Verglichen mit den am stärksten betroffenen Kantonen hatten wir in Ausserrhoden einen grossen Start- und Standortvorteil. Wir sind nicht so dicht besiedelt, wir haben keinen Flughafen und das Epizentrum der Pandemie lag nicht in direkter Nachbarschaft. Durch die Nähe zu Italien war das Tessin früher betroffen, die Massnahmen folgten relativ zu den Fallzahlen entsprechend verzögert. Unsere ersten Fälle traten signifikant später auf. Wir hatten das Glück, dass wir die Massnahmen viel früher ergreifen konnten. Sie griffen dadurch stärker.

Wie haben Sie die Ausserrhoder Bevölkerung während der Krise erlebt?

Ich bin positiv überrascht, wie gross das Verständnis für die von aussen auferlegten strikten Massnahmen waren. Ich habe eine grosse Kooperationsbereitschaft und Solidarität gespürt. Die Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder haben gezeigt, dass sie sich als Teil einer Gemeinschaft sehen und bereit sind, durch Einschränkungen das Leben anderer zu schützen.

Wie beurteilen Sie nun die schrittweise Öffnung der Gesellschaft?

Die neue Phase ist extrem herausfordernd. Die bisherigen Massnahmen haben gewirkt. Nur lassen sich diese in einer Gesellschaft wirtschaftlich und persönlich nicht über Monate hinweg aufrechterhalten. Nun vollführt der Bund einen Drahtseilakt zwischen Lockerung und Schutz.

Für einige Virologen kommt die Öffnung zu rasch.

Epidemiologisch ist die Sorge vor einer zweiten Welle berechtigt. Wir haben noch keine ausreichende kollektive Immunität erreicht. Das BAG verfolgt das Ziel, die Zeit zu gestalten, bis wir in der Lage sind, Schutz durch einen Impfstoff aufzubauen. Wir reden hier aber von mehreren Monaten, der Lockdown dauerte nur ein paar Wochen. Wir stehen vor der Herausforderung, eine neue Art der Lebensnormalität zu finden und gleichzeitig das Virus in Schach zu halten.

Erfolgt die Lockerung Ihrer Meinung zu früh?

Es ist eine Gratwanderung. Es spielen verschiedene und berechtigte Interessen mit in die Entscheidung hinein. Ob die Lockerungen zu früh oder genau richtig kommen, wird sich zeigen.

Hätten Sie so entschieden?

Ich bin parteiisch. Ich sehe vorwiegend die gesundheitlichen Aspekte. In bestimmten Punkten wäre ich als Medizinerin vorsichtiger gewesen. Man hätte mehrere, dafür kleinere Schritte planen können mit zweiwöchigen Beobachtungspausen zwischen den einzelnen Lockerungen. Das bringt aber wirtschaftlich Probleme mit sich. Von daher kann ich den Weg nachvollziehen, den der Bund eingeschlagen hat. Ich halte ihn für mutig. Aber in so einer Situation kommt man ohne einen gewissen Mut nicht voran.

Waren die bisherigen Massnahmen überhaupt notwendig? Zu Beginn der Pandemie warnten Behörden vor überfüllten Spitälern und vielen Toten. So weit kam es nicht.

Zum Glück würde ich sagen. Aber ein Blick auf die Süd- und Westschweizer Kantone macht deutlich, dass wir dort nur knapp an einer Überlastung der Spitäler vorbeigeschrammt sind – und dies trotz strenger Massnahmen. Zum Zeitpunkt, als diese eingeführt wurden, mussten wir aufgrund der Entwicklung in Italien oder dem Tessin davon ausgehen, dass die Pandemie auch uns stark treffen könnte.

Was halten Sie vom schwedischen Weg, der von einem Lockdown abgesehen hat?

Es gibt weltweit unterschiedliche Ansätze, wie man versucht, dem Virus Herr zu werden. Es gibt unterschiedliche Voraussetzungen, etwa bezüglich Bevölkerungsgrösse oder -dichte. Einen goldenen Weg gibt es nicht. Es zeigt sich erst im Nachhinein, ob die Entscheidungen richtig waren. Wir haben in der Schweiz vieles richtig gemacht. In der anstehenden Phase der schrittweisen Wiedereröffnung hängt vieles davon ab, wie gut die Schutzkonzepte der Branchen sind und wie gut es uns gelingt, Hygiene- und Distanzregeln umzusetzen und Übertragungsketten zu unterbrechen. Es wird auch davon abhängen, wie sich Risikopersonen verhalten.

Was raten Sie Risikopatienten?

Mit der Öffnung lassen wir einen grösseren Verbreitungsraum des Virus zu. Die Ansteckungsgefahr nimmt wieder zu. Da wir nicht wissen, wie gut die Schutzkonzepte wirken und sich die Infektionszahlen entwickeln, rate ich Personen, die zu Risikogruppen gehören, zu besonderer Vorsicht. Der Schutz von gefährdeten Personen bleibt ein Hauptziel. Deshalb betont Daniel Koch vom BAG weiterhin, dass wir uns einschränken müssen und unnötige soziale Kontakte vermeiden sollten. Die Verhaltensempfehlungen bezüglich Hygiene und Abstand werden noch sehr lange bestehen bleiben, so lange bis eine Impfung oder kausale Behandlung vorliegt.

Sollen Risikopatienten Masken tragen?

Das ist ein zweischneidiges Schwert. Grundsätzlich ist es für Risikopatienten nach wie vor zu empfehlen, zu Hause zu bleiben und Kontakte zu vermeiden. Wichtiger als das Tragen einer Maske sind im Alltag das Händewaschen und die Zwei-Meter-Abstandsregel. Aber es gibt Situationen, in denen wir den Abstand nicht einhalten können. Dort kann eine Maske sinnvoll sein. Fühlt sich eine besonders gefährdete Person hierdurch sicherer, kann sie eine Maske tragen. Diese kann aber nur ein zusätzlicher Schutz sein und darf die Hauptmassnahmen nicht unterminieren.

Wird es ein Leben, wie wir es vor der Coronakrise kannten, wiedergeben?

Die Fähigkeit und der Wunsch des Menschen, zur Normalität zurückzukehren, ist gross. Ich kann mir vorstellen, dass sich eine gewisse Normalität wieder einstellen wird. Als Reaktion auf das Virus und die Massnahmen wurden Projekte und Strukturen aufgebaut, um Folgeerscheinungen abzufedern. Die soziale Vereinsamung ist beispielsweise präsenter geworden. Ich habe die Hoffnung, dass wir solche Strukturen, die auch in normalen Zeiten einen Mehrwert haben, erhalten können.