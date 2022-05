Seniorenrat Speicher/Trogen gegründet

Anlaufstelle für Senioren Bänklikataster, Fahrdienst, Winterdienstinfo: Seniorenrat trug den Gemeinderäten Speicher und Trogen seine Ideen vor In Speicher/Trogen gibt es neu einen Seniorenrat. Dieser will Anlaufstelle für die Bedürfnisse der älteren Bürgerinnen und Bürger werden. Erste Ideen, was es in den beiden Dörfern zu verbessern gilt, hat er den Gemeinderäten bereits vorgetragen. Astrid Zysset 16.05.2022, 18.00 Uhr

Der Seniorenrat Speicher/Trogen: Jürg Burkard (Speicher), Maria Helfenstein (Speicher), Martin Hüsler (Speicher), Susanne Kehl (Trogen), Ulrike Naef (Speicher), Christof Kehl (Trogen), Marlies Carniello (Trogen) und Simone Vial (Trogen). Bild: PD

Sie bezeichnen sich selbst scherzhaft als Unikat. Denn einen sogenannten Seniorenrat gibt es im Kanton Appenzell Ausserrhoden bislang tatsächlich noch nicht. In Speicher/Trogen haben sich acht Seniorinnen und Senioren – vier aus jedem Dorf – zusammengetan, um sich für die Belange ihrer Alterskategorie starkzumachen. Lediglich ein paar Mal haben sie sich bislang getroffen; als prima inter pares lädt Simone Vial aus Trogen jeweils zu den Sitzungen ein. Noch ist nicht genau definiert, wer nach aussen hin als Ansprechperson fungiert oder wie man sie kontaktieren soll. Doch erste Ideen, was es in den Gemeinden umzusetzen gilt, haben die Seniorinnen und Senioren bereits.

Jürg Burkard hat auf eigene Faust das Gemeindegebiet Speichers unter die Lupe genommen und auf einer Karte festgehalten, wo es Ruhebänke gibt. 67 sind es an der Zahl. «Drei Viertel habe ich Probe gesessen», sagt Burkard und lacht. Der Seniorenrat beschloss, die Karte zu vervollständigen. Ulrike Naef anerbot sich, den Kernbereich auf Rollatorgängigkeit hin zu überprüfen. Und Marlies Carniello regte an, eine solche Karte auch für Trogen zu erstellen. Bereits auf erste Resultate kann währenddessen Susanne Kehl blicken; sie hat bekanntgegeben, dass sich der freiwillige Fahrdienst, den sie in Trogen ins Leben rief, grosser Beliebtheit erfreut. Weiter wurde eine Stellungnahme an den dortigen Gemeinderat zum Thema «Tempo-30-Zone Landsgemeindeplatz und Umgebungsstrassen» eingereicht. Und wohin können sich Seniorinnen und Senioren wenden, wenn im Winter die Strassen und Gehwege nicht rechtzeitig geräumt wurden? Ein Hinweis, dass in solchen Fällen der Bauverwaltung Bescheid gegeben werden muss, soll in der kälteren Jahreszeit in den Gemeindeblättern publiziert werden.

Zwei Treffen mit den Gemeinderäten pro Jahr

Zweimal jährlich trifft sich der Seniorenrat mit den Gemeinderäten; einmal im April, das nächste Mal im Juni. An jener zweiten Sitzung werden Gesuche um finanzielle Beiträge gestellt, welche allenfalls in den kommenden Voranschlägen der Gemeinden berücksichtigt werden. Rund 4000 Franken beträgt das jährliche Budget. Aber auch grössere Beträge könnten im Bedarfsfall gesprochen werden.

Beim vergangenen ersten Treffen trug der Seniorenrat der Speicherer Gemeinderätin Natalia Bezzola Rausch sowie ihrer Trogner Amtskollegin Simone Thoma seine Ideen vor. Die beiden fungieren als Mitglieder der Kommission Gast (Gutes Alter Speicher-Trogen) als Verbindungsstellen zu den jeweiligen Gemeinderäten. Natalia Bezzola Rausch wie auch Simone Thoma zeigten sich vom Tatendrang, den die Seniorinnen und Senioren an den Tag legten, beeindruckt. Doch wie kann der Seniorenrat nun kontaktiert werden? Bezzola Rausch regte an, dass Christof Kehl eine Homepage erstellen soll; ein Entgelt laufe über das jährliche Budget. Und bis diese erstellt ist, könnten die Bürgerinnen und Bürger über die beiden Gemeinderätinnen Kontakt zum Seniorenrat aufnehmen.

Anlaufstelle für alle Seniorinnen und Senioren

Die Entstehung des Seniorenrats geht auf das Altersleitbild zurück, das die beiden Gemeinden erstellen liessen. Die hierfür vor rund einem Jahr gegründete Kommission Gast hat in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule St.Gallen einen Fragenkatalog erarbeitet, der an alle Seniorinnen und Senioren in Trogen und Speicher ging. Dieser hatte eine Bedürfnisabklärung zum Ziel. Die Antworten wurden ausgewertet und ins Altersleitbild aufgenommen. Es liegt mittlerweile in gedruckter Form vor. Der Seniorenrat gilt als erste aus dem Altersleitbild hervorgehende Massnahme und hat die Aufgabe, Anlaufstelle für die Anliegen der älteren Bürgerinnen und Bürger der beiden Gemeinden zu sein.