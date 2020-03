Angepasstes Konzept: Wegen der Corona-Krise wird die Freizeitarbeitenausstellung virtuell durchgeführt Die Freizeitarbeitenausstellung kann aufgrund der momentanen Situation nicht wie geplant in Urnäsch durchgeführt werden. Gezeigt werden die Arbeiten der rund 160 Lernenden aus dem Appenzellerland aber trotzdem – im Internet. Claudio Weder 23.03.2020, 12.16 Uhr

Die Freizeitarbeitenausstellung zieht jedes Jahr rund 5000 Besucherinnen und Besucher an. Bild: APZ

Auch in diesem Jahr haben sie sich für die Freizeitarbeitenausstellung wieder ins Zeug gelegt: Tage, Nächte, ja sogar Ferien haben die rund 160 angemeldeten Lernenden aus über 40 Berufen in ihre privaten Projekte investiert. Wegen des Corona-Virus können die Arbeiten nun aber nicht wie geplant vom 17. bis 19. April in der Öffentlichkeit präsentiert werden. Ausgestellt werden sie trotzdem – wenn auch nicht in Urnäsch, sondern im Internet.