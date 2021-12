So ist es, wenn Angehörige die Pflege zu Hause übernehmen

Appenzellerland Die eigene Frau schwer krank: So ist der Alltag, wenn Angehörige die Pflege übernehmen müssen Rund 600'000 Personen in der Schweiz betreuen zu Hause einen Angehörigen. Das sind viele. Und sie alle teilen ein Schicksal, dessen Ausmass im Verborgenen bleibt. Ein Besuch bei einem betroffenen Ehepaar im Appenzellerland. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 21.12.2021, 05.00 Uhr

Was bleibt, ist die Erinnerung an eine gute Zeit und die Hoffnung, dass es eines Tages wieder besser wird. Bild: fotolia

Es ist ein schmaler, schneebedeckter Weg, der sich zum Bauernhaus hoch schlängelt. Rund 70 Meter ist er lang und steil. Oben auf der Veranda steht Urs P. P. ist 72 Jahre alt, führte jahrzehntelang einen eigenen Handwerksbetrieb und nennt das Häuschen, das abgelegen im Appenzeller Mittelland steht, seit 50 Jahren sein eigen. Viel hätte er selbst daran gemacht, erzählt er stolz. Und vieles ist heute nicht mehr, wie es noch vor kurzem war. Denn vor zwei Jahren änderte sich das Leben von Urs P. schlagartig.

P. ist seit 52 Jahren mit seiner Ehefrau Martina verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder, vier Enkel und ein Urgrosskind. «Das hatten wir letzthin zu Besuch. Da hatte sich Martina sehr gefreut», erzählt Urs P., als er in der Küche Platz nimmt. Der Besuch des jüngsten Familienmitglieds war einer der wenigen unbeschwerten Momente, die es in den vergangenen Monaten gab. Denn Urs P. war für die Pflege seiner Frau zuständig. Rund um die Uhr kümmerte er sich um sie. Eine mental und körperlich kräftezehrende Aufgabe. Derzeit ist Martina im Pflegeheim, erholt sich von einer Fussverletzung. «Als ich sie aus dem Sessel heben wollte, ist sie mir weggerutscht», erklärt Urs P. Ein Bänderriss war die Folge. Bis zum Weihnachtsfest bleibt sie unter ärztlicher Obhut.

Die ungeschönte Wahrheit

Seitdem ist es still geworden in dem Haus. Draussen liegt der Schnee, eine Nebelfront taucht die Panoramasicht in einen weissgrauen Dunst. Drinnen in der warmen Stube haben es sich die zwei Hunde des Paares auf dem Sofa gemütlich gemacht. Einer, ein dicker Appenzeller Bläss, wedelt freudig mit dem Schwanz, als Urs P. ihm über den Kopf streichelt. «Ja, du hast etwas zugenommen. Die letzte Zeit hattest du aber auch einfach nicht viel Bewegung», sagt Urs P. Auch er selbst kam kaum mehr aus dem Haus. Was es heisst, sich um einen Angehörigen zu kümmern, das wollte er erzählen. Ehrlich und ungeschönt. Aber anonym.

«Die Geschichte ist traurig genug. Da braucht es kein Gesicht dazu.»

Gemäss eines kantonalen Familienmonitorings, das 2017 erhoben wurde und in dessen Rahmen fast 2400 Personen befragt wurden, pflegten insgesamt 354 Personen kranke oder ältere Familienangehörige. Hochgerechnet auf die gesamte Bevölkerung in Appenzell Ausserrhoden wären rund 8300 Personen in einer solchen Situation.

Von einem Tag auf den andern ist nichts mehr, wie es mal war

Der Leidensweg der heute 77-jährigen Martina begann vor rund zwei Jahren. Urs P. erinnert sich noch gut an den Tag. Es war der 22. August 2019. Er hatte gerade den Tisch gedeckt, Martina nahm Platz. Plötzlich nahm sie eine kleine Schale in die Hand, schlug sie gegen die Tischkante und sackte in sich zusammen.

«Das war genau eine Woche, nachdem sie das letzte Mal wandern war.»

Martina P. wurde in das Spital Herisau eingeliefert. Dort wurde eine Form von Polyneuropathie diagnostiziert, bei der es zur Muskelschwäche kommt. Bis im November blieb Martina in der Klinik, anschliessend folgte eine Reha in Wald ZH. Weihnachten kehrte die Rentnerin nach Hause zurück. Urs P. erinnert sich gut, dass sie damals auf wackligen Beinen stand, aber «ein wenig laufen konnte». Er montierte eine Holzlatte an den Zaun entlang des Pfades zum Haus, an dem sich seine Frau festhalten konnte. Ansonsten klammerte sie sich an einen Rollator. Das funktionierte bis zum Sommer. Dann bekam Martina die Diagnose Brustkrebs. «Und die schlug ihr auf die Psyche», erinnert sich Urs P. Von diesem Zeitpunkt an nahm der Bewegungsdrang seiner Frau rapide ab.

Ans Haus gefesselt

Länger als eine Dreiviertelstunde, um einzukaufen, konnte Urs P. das Haus fortan nicht mehr verlassen. «Sie musste ja so oft zur Toilette. Und das konnte sie nicht mehr ohne mich.» Bevor er sich also in den nächstgelegenen Dorfladen aufmachte, gab er ihr weniger zu trinken, sodass der Toilettengang warten konnte, bis er zurück war. Auch nachts stand Urs P. seiner Frau helfend zur Seite. Ihr Bett schob er ins Wohnzimmer, näher ans Badezimmer. Wenn sie ihn brauchte, konnte sie einen Knopf drücken. Bis zu dreimal pro Nacht stand Urs P. auf.

Auch tagsüber half er ihr. Er zog sie an, wusch sie, kämmte ihre Haare, machte das Frühstück. Einen klein geschnittenen halben Apfel, eine halbe Birne und alles vermischt mit einem Vanillejoghurt – das war es, was Urs P. seiner Frau jeden Morgen um halb acht zubereitete. Hinzu kam ein Getränkepulver, das mit je einem Teil Milch und einem Teil Wasser gemischt sowie in der Mikrowelle erhitzt wurde. «1.20 Minuten lang. Das weiss ich noch genau», sagt Urs P. und lächelt. Anschliessend setzte er seine Frau auf die Bank, zog ihr einen Latz an und rückte den Tisch so zurecht, dass ihr Frühstück mittig vor ihr platziert war. Nach dem Essen setzte er Martina in den Sessel im Wohnzimmer, wo sie bis zum Mittagessen verweilte. Am Nachmittag schaute sie dann fern. Raus ging sie nur bis in den Stuhl auf der Veranda. Weiter nicht.

Irgendwann braucht es externe Hilfe

Im Haushalt half die Tochter. Und die Spitex kam schliesslich, um Martina beim Duschen zu helfen. Urs P. sah sich dieser Aufgabe nicht mehr gewachsen. «Beim Abtrocknen ist sie mir einmal zurück in die Dusche gefallen. Nur mit grösster Mühe habe ich sie da wieder rausbekommen», sagt er. Er sei kräftig, fügt er an. Aber wenn Martina nicht mit den Beinen mitgeholfen hatte oder es zu wenig Platz gab, um sich richtig abzustützen, schaffte er es kaum, sie wieder aufzurichten. «Bei der Spitex hat sie sich nicht getraut, Anweisungen zu geben», sagt Urs P. und lächelt süffisant. Ihm hätte sie stets klar gesagt, was er zu tun hatte, welchen Pullover sie tragen wollte und was sie zu essen wollte. «So war sie immer. Als wir noch den Handwerksbetrieb hatten, war das eine sehr gute Eigenschaft.»

Silvia Hablützel, Leiterin Abteilung Spitex und Heime beim Amt für Soziales, weiss, dass Angehörige bei der Pflege über ihre Grenzen hinaus gehen. «Oft bedarf es einer Überforderung oder einer Notfallsituation, damit Bewegung in die Sache kommt und ein nächster Schritt gemacht respektive akzeptiert werden kann.» Treue, Loyalität, das Versprechen: «In guten wie in schlechten Zeiten …», Schuldgefühle wie auch finanzielle Aspekte gelten als Hauptgründe, damit die Pflege zu Hause erfolgt. Anlaufstellen für Angehörige gibt es viele. Sie können sich an die Pro Senectute, die Spitex oder den Entlastungsdienst wenden. Dort erhalten sie Beratung, Unterstützung und auch Antworten auf diejenigen Fragen, die sich stellen, wenn Angehörige beispielsweise noch berufstätig sind.

Pflege als Selbstverständlichkeit

Zurück zu Urs P.. Hat sich in Zeiten der Pflege die Ehe denn verändert? «Ja, sicherlich», gibt er offen zu. Die Streicheleinheiten seien weniger geworden, die Liebe hätte sich gewandelt. Seine Frau nicht zu pflegen, wäre ihm jedoch nie in den Sinn gekommen. «Das ist doch selbstverständlich!», sagt er. «Anfangs dachte ich, ich könnte das nicht. Aber dann macht man es einfach. Und jeden Tag hofft man, dass der nächste ein bisschen besser wird.» Und diese Hoffnung hat Urs P. bis heute. Auf die Frage hin, ob Martina, nachdem der Bänderriss verheilt ist, in ihr Zuhause zurückkehren kann, zuckt Urs. P. mit den Schultern. «Sie geht davon aus. Und ich hoffe es. Aber wenn sie sich wie ein Sack Kartoffeln hängen lässt, dann schaffe ich es nicht mehr, sie aufzurichten.»

Wenn der Ehepartner plötzlich weg ist

Die vergangenen Monate hätten an seinen Kräften gezehrt. «Ich erhole mich immer noch.» Seit Martina in der Klinik ist, hat er die Zeit genutzt, um einzelne Arbeiten am Haus zu erledigen. Lust, wieder unter Leute zu gehen, hatte er nicht. «Ach, zu Coronazeiten geht das ja ohnehin nicht», winkt er ab. Vielmehr genoss er die Zeit in seinem Hobbyraum. Er fügt an, dass der Alltag, seit Martina weg ist, einfacher geworden sei. «Aber es fehlt auch etwas.»

In seinem Hobbyraum steht er denn auch noch: der kleine Muldenkipper. Den hat Urs. P für seine Frau umgebaut. Anstelle der Mulde hat er einen Sitz montiert. Das Gefährt läuft mittels eines kleinen Benzinmotors. Und plötzlich ist der Bläss denn auch wieder munter, springt vom Sofa und hüpft freudig bellend vor dem Hobbyraum umher. «Nein, den starten wir jetzt nicht», redet Urs P. auf ihn ein. «Da warten wir auf Martina.»

