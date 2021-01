Am 11. April wählen die Herisauerinnen und Herisauer einen neuen Gemeindepräsidenten oder eine neue Gemeindepräsidentin. Zur Wahl stehen Sandra Nater von der FDP und Max Eugster von der SP. Beide haben jahrelange Exekutiverfahrung, beide sind in Herisau angesehen. Es ist lange her, dass der Stimmbevölkerung eine derart gute Auswahl vorgelegt wurde.

Alessia Pagani 29.01.2021, 05.00 Uhr