Analyse Zum Urnengang in Innerrhoden: Die Nerven liegen blank Am 9. Mai entscheidet sich in Innerrhoden unter anderem, wie es mit dem Neubau des Spitals Appenzell weitergeht und ob Frau Statthalter Monika Rüegg Bless im Amt bleiben darf. Die Stimmung vor dem Urnengang ist explosiv. Grund dafür ist aber nicht allein die umstrittene Spitalvorlage. Claudio Weder 01.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch die diesjährige Landsgemeinde wurde wegen Corona abgesagt. Stattdessen wird am 9. Mai ein Urnengang durchgeführt. Michel Canonica (29. April 2018)

Noch selten war in Innerrhoden das Klima vor einer Volksabstimmung so vergiftet wie vor dem diesjährigen Urnengang. Die Nerven liegen blank. Jüngstes Beispiel dafür ist der emotionale Schlagabtausch zwischen der amtierenden Frau Statthalter Monika Rüegg Bless und ihrer Herausforderin Barbara Nef-Manser.

Die beiden könnten unterschiedlicher nicht sein: Rüegg Bless, die erst seit acht Monaten im Amt ist, will die Weiterführung des Projekts Ambulantes Versorgungszentrum Plus (AVZ+) stoppen. Die Spitalretterin Barbara Nef-Manser hingegen will im Falle ihrer Wahl alles daran setzen, damit der Spitalneubau gemäss dem Landsgemeindeentscheid von 2018 umgesetzt wird.

Wahlkampagne des Spitalkomitees schürt Ängste

Unterstützt wird Nef-Manser vom Komitee Pro Spital Appenzell. Dieses zieht im Wahlkampf alle Register und schreckt dabei auch vor persönlichen Angriffen nicht zurück. In einem Inserat wirft das Komitee der Amtsinhaberin Falschinformation vor.

Die Reaktion der Innerrhoder Parteien und Verbände – mit Ausnahme der SVP – kam prompt: Sie verurteilten die Wahlkampagne, die nicht zur politischen Kultur Innerrhodens passe, und riefen das Komitee zu Fairness und Mässigung auf.

Zu Recht. Statt politische Gegner zu diffamieren und Ängste vor einer Unterversorgung zu schüren, wären konstruktive Ideen für die Gesundheitsversorgung in Innerrhoden wünschenswert. Solche konnte das Komitee bislang keine präsentieren – stattdessen werden bloss die vermeintlichen Vorzüge des AVZ+ hervorgehoben sowie die Ziele aus dem Landsgemeindemandat von 2018 wiederholt.

Projekt AVZ+ ist fernab der Realität

Dass die Innerrhoder Spitalbefürworter noch immer mit aller Kraft an einem Neubau festhalten, ist fernab der Realität. Das Gesundheitswesen hat sich massiv verändert. Und diese Entwicklung macht auch vor Innerrhoden nicht Halt: Die Fallzahlen am Spital Appenzell sind seit längerem rückläufig, und dies auch ohne Corona. Der Betrieb schreibt einen Verlust von 3,3 Millionen Franken.

Hinzu kommt das langjährige zerrüttete Verhältnis zwischen dem Spital und den einheimischen Hausärzten. Es ist also fraglich, wie Nef-Manser und das Komitee Pro Spital Appenzell unter diesen Voraussetzungen ein Akutspital am Leben erhalten wollen. Zu glauben, dass nach der Spitalschliessung in Heiden Patienten und Fachpersonen in Scharen nach Appenzell strömen werden, ist eine Illusion.

Denn gerade das Beispiel Heiden zeigt, dass die Probleme noch anderswo liegen: Die Landbevölkerung wählt für einen stationären Aufenthalt lieber eine Spezialklinik oder ein Zentrumsspital. Auch die Innerrhoder sind ihrem eigenen Spital nicht wirklich treu: Nur ein Viertel der Patienten lässt sich noch im eigenen Kanton behandeln.

Aus diesem Grund ist es richtig, dass die Standeskommission die Notbremse zieht und den Entscheid zum AVZ+ zurück ans Volk gibt. Bleibt zu hoffen, dass auch das Volk diese Zusammenhänge sieht und nicht in die populistische Falle des Spitalkomitees tritt.

Verschwörungsmythen wegen Landsgemeinde-Absage

Doch nicht nur die Spitalvorlage sorgt für eine explosive Stimmung. Auch die Absage der Landsgemeinde stösst den Innerrhodern noch immer sauer auf. Anonyme Gruppierungen leisteten Widerstand gegen den Entscheid der Standeskommission und verbreiteten Pläne eines alternativen Durchführungsorts.

Auch Verschwörungsmythen sind um die Absage entstanden: In Leserbriefen wurde behauptet, dass die Standeskommission aufgrund der umstrittenen Sachvorlagen Angst vor kritischen Fragen habe und deshalb bewusst keine Landsgemeinde durchführen wolle.

Wirbel hat auch die Stimmrechtsbeschwerde ausgelöst, die gegen die Absage der Landsgemeinde zielt. Gemäss den drei Verfassern hat jeder Stimmbürger und jede Stimmbürgerin das Recht, bei Sachgeschäften das Wort zu ergreifen und einen Antrag auf Ablehnung, Zustimmung oder Rückweisung mit Auftrag zu stellen. Dieses Recht sei jedoch durch die Standeskommission ausgehebelt worden, schreiben sie in einem in der heutigen Ausgabe der «Appenzeller Zeitung» abgedruckten Leserbrief.

Der Kanton muss auch andere Demokratieformen zulassen

Das Anliegen mag berechtigt sein. Doch in Zeiten einer Pandemie eine Landsgemeinde mit rund 3500 Teilnehmenden zu fordern, ist fahrlässig. Es ist zudem paradox, dass genau jene, die nun mehr direktdemokratische Meinungsbildung verlangen, zunächst den öffentlichen Diskurs verweigerten: Bis vor kurzem blieben die Verfasser der Stimmrechtsbeschwerde nämlich anonym. Auch über die Hintergründe der Beschwerde war nichts bekannt.

Alles in allem zeigt sich, dass sich die Innerrhoder auch im zweiten Coronajahr noch nicht mit der neuen Situation abgefunden haben. Das ist irgendwie verständlich, denn ohne Landsgemeinde fehlt ein Stück Identität. In politischer Hinsicht muss es früher oder später aber gelingen, auch andere Demokratieformen zuzulassen. Corona wird nicht die letzte Pandemie gewesen sein.