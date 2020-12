Analyse Sandra Nater, Glen Aggeler, Max Eugster: Das sind die besten Lösungen für das Gemeindepräsidium in Herisau Am 11. April 2021 wird in Herisau gewählt. Noch sind keine Kandidierenden für die Nachfolge von Gemeindepräsident Kurt Geser bekannt. Potenzielle Bewerber gibt es einige – nicht nur im Gemeinderat. Jesko Calderara 29.12.2020, 05.00 Uhr

Noch halten sich die Parteien in Herisau bedeckt. Bald aber könnten erste Namen von Kandidierenden für die Nachfolge von Kurt Geser bekannt werden. Der Gemeindepräsident kündigte Ende November nach etwas mehr als eineinhalb Jahren im Amt seinen Rücktritt an. In Herisau gibt es eine Reihe von Persönlichkeiten, die für das höchste kommunale Exekutivamt in Frage kämen – darunter sind mehrere Gemeinderäte.

Heikel, aber nicht unmöglich Eine gremiuminterne Ausmarchung gilt zwar als heikel, aber ist nicht unmöglich. «Sofern im Vorfeld die Regeln klar festgelegt werden, sollte es kein Problem sein, wenn amtierende Gemeinderäte antreten», sagt Max Nadig. Der ehemalige CVP-Politiker wollte 1997 Gemeindepräsident von Herisau werden. Als Gemeinderat trat er gegen Kurt Kägi an, der von der FDP nominiert worden war. Kägi, der vorher im Einwohnerrat politisiert hatte, setzte sich im zweiten Wahlgang durch. Die Niederlage war aber keine Belastung für die spätere Zusammenarbeit im Gemeinderat zwischen Kägi und Nadig. «Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis», sagt der CVPler. (dsc)

Nach dem missglückten Versuch mit einem Quereinsteiger könnte der Aspekt der politischen Erfahrung wieder an Bedeutung gewinnen.

Anzunehmen ist, dass am 11. April 2021 die FDP ins Rennen steigen wird. Die Freisinnigen stellen im Einwohnerrat die grösste Fraktion, zudem war das Gemeindepräsidium bis zur Wahl von SVP-Mann Renzo Andreani 2013 jahrelang in FDP-Hand. Der Ausserrhoder Hauptort ist auch aus Sicht der Kantonalpartei von Relevanz.

Gemeinderätin Sandra Nater gehört der FDP an. Bild: PD

Die grössten Wahlchancen innerhalb der FDP hätte wohl Gemeinderätin Sandra Nater, wie das Ergebnis der Gesamterneuerungswahlen 2019 zeigt. Damals erreichte die Vorsteherin des Ressorts Soziales das beste Ergebnis aller Gemeinderatsmitglieder. Allerdings: Bei den parteiinternen Überlegungen könnte die in den nächsten Jahren anstehende Nachfolge von Finanzdirektor Paul Signer eine Rolle spielen. Für diesen FDP-Regierungsratssitz wäre Sandra Nater eine Option. Dies trifft gleichermassen auf Kantonsrätin Katrin Alder zu, die aber auch das Format als Gemeindepräsidentin hätte.

Karin Jung ist Herisauer Einwohnerratspräsidentin. Bild: PD

Mit Karin Jung gibt es innerhalb der FDP noch eine dritte mögliche Bewerberin. Die Einwohnerratspräsidentin hat jedoch mit der Leitung des St.Galler Amts für Wirtschaft und Arbeit erst 2018 eine anspruchsvolle berufliche Stelle angetreten, bei der sie in der Coronakrise besonders gefordert ist. Vor diesem Hintergrund scheint es fraglich zu sein, ob Jung ganz auf die Karte Politik setzen will.

Unter den männlichen FDP-Mitgliedern könnte man sich am ehesten die Einwohnerräte Raphaël Froidevaux und Michel Peter sowie Kantonsrat Lukas Scherer als Kandidaten vorstellen.

Max Eugster hat die grösste Erfahrung

Max Eugster (SP) ist Vizegemeindepräsident. Bild: PD

Möglicherweise greift auch die SP Herisau nach dem frei werdenden Amt. Immerhin stellt die Partei in der Person von Max Eugster den Vizegemeindepräsidenten. Eugster ist ein politisches Urgestein mit viel Erfahrung auf Kantons- und Gemeindeebene. Zuletzt brachte er das Jahrhundertprojekt Bahnhofplatz mit Bushof dank grossem Engagement und Dossierkenntnissen durch die Volksabstimmung.

Mit der Sanierung der reformierten Kirche und dem Erweiterungsbau des Industrieunternehmens Metrohm fallen zurzeit noch weitere Geschäfte in sein Ressort. In diese Projekte investierte Eugster viel Zeit und Energie, was ihm hie und da anzumerken war. 2021 wird der SP-Politiker 60 Jahre alt. Falls Eugster die Kraft und Motivation hat, wäre er zumindest für eine Übergangsphase eine gute Alternative.

Gemeinderat Florian Hunziker sitzt seit 2015 für die SVP im Gemeinderat. Bild: PD

Eher dünn ist die Personaldecke bei der SVP, falls das 2019 an Geser verlorene Gemeindepräsidium zurückerobert werden soll. Dafür in Frage käme nebst alt Kantonsrat Michael Fuhrer in erster Linie Florian Hunziker. Dass der SVP-Gemeinderat durchaus Ambitionen für Höheres hat, verdeutlicht seine (erfolglose) parteiinterne Kandidatur 2018 für die Regierung. Das «Regionaljournal Ostschweiz» brachte zudem den Namen David Zuberbühler ins Spiel. Es wäre eine grosse Überraschung, wenn sich der SVP-Nationalrat zur Verfügung stellen würde.

Zwar ist «Zubi» in Herisau äusserst populär, der 41-Jährige verkörpert jedoch weniger den Typ Exekutivpolitiker.

PU/Gewerbe fehlen profilierte Köpfe

Glen Aggeler (CVP) ist seit 2018 Gemeinderat. Bild: PD

Anders sieht dies bei Glen Aggeler aus. Zwar gehört das CVP-Mitglied erst seit 2018 dem Gemeinderat an. Nicht zuletzt wegen seiner Arbeit im Einwohnerrat, wo er eine der auffälligeren Figuren war, verfügt Aggeler jedoch über einige politische Erfahrung und einen hohen Bekanntheitsgrad. Falls die CVP Ambitionen hat, wäre er der logische Kandidat.

Ähnliches lässt sich von EVP-Gemeinderat Peter Künzle sagen, der 2019 im Gemeinderat sitzt. Künzle geniesst in Herisau einen guten Ruf und politisierte zuvor ebenfalls mehrere Jahre im Einwohnerrat. Die Zugehörigkeit zu einer kleinen Partei ist für ihn aber ein Nachteil.

Wohl zu früh kommen die Ersatzwahlen für die Gruppierung PU/Gewerbe. Erstmals angetreten bei den Wahlen 2019 erzielte sie gleich einen fulminanten Sieg. Doch beispielsweise weder Gemeinderätin Irene Hagmann noch die Wäspi-Brüder sind lange genug politisch aktiv, um bereit zu sein für den nächsten Schritt. Noch halten sich die Parteien und politischen Gruppierungen in Herisau bedeckt.