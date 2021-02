Analyse Nach dem deutlichen Ja des Ausserrhoder Kantonsrates zum Energiegesetz: Das Paket ist mutig, könnte aber teuer werden In Appenzell Ausserrhoden sollen ehrgeizige energiepolitische Ziele ins Gesetz festgeschrieben werden. Der Entscheid des Kantonsparlaments könnte verschiedene Folgen haben ‒ nicht nur finanzielle. Jesko Calderara 23.02.2021, 19.46 Uhr

Der Ausserrhoder Kantonsrat setzt in der Energiepolitik ein Ausrufezeichen. Er hat das Energiegesetz am Montag in wesentlichen Punkten gegenüber den mutlosen regierungsrätlichen Vorschlägen deutlich verschärft. Bemerkenswert ist, mit welch breiter Unterstützung dies geschah. Nur gerade ein Kantonsratsmitglied lehnte die Vorlage ab, zwei enthielten sich der Stimme. Wohl auch unter dem Einfluss der laufenden Klimadiskussion sprach sich selbst der überwiegende Teil des bürgerlichen Lagers für griffige Massnahmen aus.

Noch sind es vor allem Absichtserklärungen, denn zahlreiche Fragen wie die finanziellen Konsequenzen, der Weg zur Umsetzung oder rechtliche Aspekte sind ungeklärt. Sollte das Kantonsparlament den verabschiedeten Entwurf auch in der zweiten Lesung bestätigen, wird Appenzell Ausserrhoden ein progressives Energiegesetz mit äusserst ambitionierten Zielsetzungen erhalten. So sollen bis 2035 mindestens 40 Prozent des Ausserrhoder Stromverbrauchs mit erneuerbaren Energien im Kanton erzeugt werden.

Damit nimmt der Rat die Forderung der Ende November 2020 eingereichten Volksinitiative «Erneuerbar» ins Gesetz auf. Regierungsrat Dölf Biasotto wehrte sich vergeblich dagegen. Er hielt es für ausreichend, wenn solch quantitative Ziele wie bis anhin im Energiekonzept festgelegt werden. Dem Kantonsrat genügt dies aber nicht mehr, denn auf dieses Planungsinstrument der Regierung kann er nur begrenzt Einfluss nehmen. Bei einem Gesetz ist sein Gestaltungsspielraum grösser.

Wird die Windenergie wieder ein Thema?

Wie ehrgeizig die anvisierten Ausbaupläne im Bereich erneuerbare Energien sind, zeigen aktuelle Zahlen. Zuletzt beträgt der jährliche Zuwachs ungefähr 1,5 Gigawattstunden. Um das nun festgelegte Ziel bis 2035 zu erreichen, muss der Zuwachs pro Jahr um mindestens 400 Prozent gesteigert werden. Mit Fotovoltaik alleine lässt sich dies kaum realisieren. Möglicherweise wird im Kanton deshalb die Windenergie wieder ein Thema. Gemäss Biasotto prüft sein Departement zurzeit, ob die drei provisorischen Windenergiestandorte Hochhamm, Hochalp und Suruggen allenfalls ohne Projekte definitiv in den Richtplan aufgenommen werden.

Das angestrebte Wachstum bei den erneuerbaren Energien lässt sich ohne massive finanzielle Unterstützung kaum bewerkstelligen. Biasotto schätzt, dass der Kanton zur Förderung von Fotovoltaikanlagen zusätzlich zu den bereits eingeplanten Mehrausgaben im Aufgaben- und Finanzplan nochmals mindestens 1,5 Millionen Franken in die Hand nehmen muss. Solche und andere offenen Punkte müssen bis zur zweiten Lesung geklärt werden. Trotz einer relativ dünnen Entscheidungsgrundlage hat sich eine Mehrheit für das Basler Modell ausgesprochen. Demnach müssen Hauseigentümer künftig bei einem Heizungswechsel auf erneuerbare Lösungen umsteigen, sofern dies technisch machbar ist und zu keinen Mehrkosten führt. Dies macht grundsätzlich Sinn, zumal mit dem revidierten CO 2 -Gesetz auf Bundeseben bei Öl- und Gasheizungen noch weitergehende Einschränkungen drohen.

Auf den Kanton könnten Mehrkosten von vier Millionen Franken zukommen.

Knackpunkt beim Basler Modell ist dessen Umsetzung. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder werden, wie es auch der Kommission Bau und Volkswirtschaft (KBV) vorschwebt, die Gesamtlebenskosten einer Heizung berücksichtigt. Bei dieser Betrachtung schneiden die erneuerbaren Systeme meist besser ab. Allerdings dürfte der Verwaltungsaufwand bei dieser Variante relativ hoch sein. Oder es werden nur die Investitionskosten berücksichtigt. Dann braucht es ein entsprechendes Förderprogramm. Gemäss Biasotto könnte dies den Kanton mit 2,4 Millionen Franken belasten. Seiner Einschätzung nach könnten insgesamt Mehrbelastungen von vier Millionen Franken auf Ausserrhoden zukommen, wie er in seinem Eintretensvotum sagte. Zusammen mit den Beiträgen des Bundes würden die Massnahmen etwa acht bis zehn Millionen Franken Kosten. Ob dies in Zeiten angespannter Kantonsfinanzen, die durch die Coronakrise zusätzlich belastet werden, finanzierbar ist, bleibt abzuwarten.

Ein weiteres Kernelement des teilrevidierten Energiegesetzes betrifft die Elektroheizungen und die zentralen Elektroboiler. Konsequenterweise übernahm der Rat hier die härtere Position der Regierung. Demnach sollen Elektroheizungen, die im Winter für 20 Prozent des Stromverbrauchs verantwortlich sind, innerhalb von 15 Jahren aus älteren Wohnhäusern verschwinden. Der Hauseigentümerverband sprach sich gegen eine solche Frist aus, worauf die KBV im Sinne eines politischen Kompromisses ebenfalls darauf verzichten wollte.

Kantonsrat tritt selbstbewusst auf

Nebst den erwähnten inhaltlichen Aspekten zeigt sich am Beispiel des Energiegesetzes, was das 2019 in Kraft getretene Kantonsratsgesetz gebracht hat. Das Parlament sollte gestärkt werden, unter anderem mit der Bildung von ständigen Kommissionen. Zumindest bei dieser Vorlage scheint dies funktioniert zu haben. So beschäftigte sich die KBV mit Präsident Matthias Tischhauser (FDP/Gais) intensiv mit dem Gesetzentwurf, machte weitreichende Vorschläge, welche der Rat gegen den Willen der Regierung selbstbewusst beschloss. Dölf Biasotto, der das Geschäft der Regierung während der mehrstündigen Debatte standhaft verteidigte, zeigte sich am Tag danach mit den erzielten Ergebnissen trotzdem zufrieden. «Der Hauptauftrag waren die Mustervorschriften im Gebäudebereich.» Biasotto hält es für wichtig, dass diese genauso wie die schärferen Regelungen für Elektroheizungen unbestritten waren.

Im Zusammenwirken von Regierung, vorbereitender Kommission und Kantonsrat gibt es dennoch Verbesserungspotenzial. Erstaunlicherweise hielt der Regierungsrat am ursprünglichen Entwurf grösstenteils fest, obschon während der Vernehmlassung auffallend viele kritische Beiträge eingingen. Am Montag stand gar ein Rückweisungsantrag der Regierung zur Diskussion. Er wurde allerdings abgelehnt. Nur eine Minderheit, darunter Kantonsrätin Judith Egger (SP/Speicher), wollte diesen Weg beschreiten. Egger unterstützte zwar die Verschärfungen der KBV, wollte aber die rechtlichen und finanziellen Unklarheiten zuerst sauber abklären lassen. Für eine solche Vorgehensweise hätte es gute Gründe gegeben, zumal umstritten war, ob die verabschiedeten, weitreichenden Änderungen nicht Teil der Vernehmlassungsvorlage hätten sein müssen.