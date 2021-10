Der Ausserrhoder Parteien-Check zur Halbzeit der Legislatur

Analyse Der grosse Ausserrhoder Parteien-Check zur Halbzeit der Legislatur Nach der Mitte der Legislatur 2019–2023 des Kantonsrates zeigt sich, welche Herausforderungen FDP, SVP, Mitte AR, PU, SP und GLP im Hinblick auf die nächsten Wahlen zu lösen haben. Jesko Calderara Jetzt kommentieren 14.10.2021, 05.00 Uhr

Eineinhalb Jahre vor den nächsten Kantonsratswahlen stehen die Parteien unterschiedlich da. Bild: Tobias Garcia

Noch dauert es bis zu den nächsten Gesamterneuerungswahlen im Frühling 2023 eineinhalb Jahre. Trotzdem müssen sich die Spitzen der Parteien und politischen Gruppierungen in Ausserrhoden bereits jetzt über Strategien und Kandierende Gedanken machen. In der ersten Hälfte der Legislatur 2019–2023 haben FDP, PU, SVP, Die Mitte AR, SP und die GLP in unterschiedlichem Masse Spuren hinterlassen. Was dies für die nächsten Wahlen heisst, zeigt die folgende Analyse.

Monika Gessler ist Präsidentin der FDP AR. Bild: PD

Die grösste Partei im Kanton nimmt die Vorbereitung der kommenden Wahlen mit einer neuen Parteipräsidentin in Angriff. Monika Gessler muss sich erst einarbeiten, ihr steht aber ein erfahrenes Team als Parteileitung zur Seite. Sorgenkind des Ausserrhoder Freisinns bleibt Herisau, wo die Partei zuletzt Mühe hatte, ihre Wähler zu mobilisieren. So musste die grösste FDP-Ortssektion seit 2019 trotz fähiger Kandidierender gleich drei Wahlniederlagen einstecken. Zudem gab es in der Hinterländer Gemeinde zwischen der FDP und dem Gewerbe Unstimmigkeiten. Besser sieht es dafür im Kantonsrat aus, wo die freisinnige Fraktion nicht nur wegen ihrer Grösse oft den Ton angibt. Im Hinblick auf die Wahlen 2023 könnte die FDP noch vor einer weiteren Herausforderung stehen. Es würde wenig überraschen, wenn ihr Finanzdirektor Paul Signer sich altershalber zurückziehen wird.

Jens Weber ist Präsident der SP AR. Bild: PD

Es war ein historischer Erfolg für die SP: Erstmals in ihrer Geschichte ist mit Max Eugster ein Linker als Herisauer Gemeindepräsident gewählt worden. Dies könnte der SP in der wählerstärksten Gemeinde Aufschwung geben. Aktiv war in den ersten zwei Jahren der laufenden Legislatur auch die zwölfköpfige SP-Kantonsratsfraktion. Sie schaltet sich immer wieder mit Vorstössen in laufende Debatten ein. Bei dem heiklen Thema Spitalschliessung war die SP AR dagegen im Vergleich zur Schwesterpartei in St.Gallen auffallend zurückhaltend, obschon es dabei auch um das Schicksal vieler Mitarbeitender des Spitalverbunds geht. Diese Zurückhaltung der SP hat wohl auch mit der Rolle des eigenen Gesundheitsdirektors Yves Noël Balmer zu tun.

Anick Volger ist Präsident der SVP AR. Bild: PD

Mit David Zuberbühler ist der einzige Ausserrhoder Nationalratssitz in SVP-Hand. Ansonsten kämpft die grösste Partei der Schweiz im Kanton mit einigen Problemen. Erstaunlicherweise versucht sie kaum wie andernorts, Skeptiker der Coronamassnahmen als Wähler zu gewinnen. Wenig zu hören ist auch von der 2019 auf sieben Mitglieder geschrumpften SVP-Kantonsratsfraktion. Diese verfügt über keine auffallenden Figuren mehr, wie früher es beispielsweise Edgar Bischof war. Personelle Sorgen haben auch mehrere Ortssektionen. Die Folge davon sind Zusammenschlüsse zu Regionalparteien, wie es im Vorderland bereits geschehen und im Mittelland geplant ist.

Claudia Frischknecht ist Präsidentin der Mitte AR. Bild: Tobia Garcia

Die Mitte AR ist im Vergleich zu früher kommunikativ besser geworden. So versucht sie vermehrt, mit Medienmitteilung ihre Positionen zu vermitteln. Zuletzt hat sich dies etwa vor der Beratung des Sozialberichtes im Kantonsrat getan. Bei der Präambel wiederum spricht sich Die Mitte AR für eine Formulierung ohne Gott aus und versucht so, ausserhalb der katholischen Stammwähler zu punkten. Unbestritten war der Anfang Jahr erfolgte Namenswechsel von CVP zu Mitte AR. Mit der erfolgten Gründung von Regionalparteien will Die Mitte AR zudem ausserhalb von Herisau und Heiden, wo sie früher vor allem aktiv war, zuzulegen. Auch im Kantonsrat gelingt es der Fraktion aus der Mitte AR und EVP immer wieder, eigene Akzente zu setzen. Die EVP AR wird allerdings immer noch als Herisauer Partei wahrgenommen.

Arlette Schläpfer ist Präsidentin der PU AR. Bild: David Scarano

Die Parteiunabhängigen haben bei den letzten Wahlen zugelegt und sind dadurch schlagkräftiger geworden. Sie versuchen immer wieder, Diskussionen anzustossen. Nicht ohne Eigennutz haben sie dies beim Wahlverfahren getan. Dieses Thema ist in der laufenden Totalrevision der Kantonsverfassung aktuell. Die weitere Existenz der PU hängt massgeblich vom künftigen Wahlverfahren für den Kantonsrat ab. Die Parteiunabhängigen sind gegen die Einführung des Proporzes, stattdessen schlagen sie das Präferenzwahlverfahren vor. Was immer mehr auffällt: Die PU verfügen heute über parteiähnliche Strukturen, was dem ursprünglichen Zweck der Gruppierung widerspricht.

Mit den Grünliberalen (GLP) Appenzellerland gibt eine neue politische Kraft. Im traditionell liberal geprägten Ausserrhoden könnte es für die GLP durchaus Potenzial geben. Die Verbindung von Ökologie und Wirtschaft entspricht dem Zeitgeist. Allerdings sind der Aufbau einer Partei und die Rekrutierung von geeigneten Kandidierenden Knochenarbeit. Von daher ist es fraglich, ob es der GLP Appenzellerland bereits 2023 gelingen wird, erste Sitze im Kantonsrat oder in Gemeinderäten zu holen. Abgesehen davon will sie das reformierte Ausserrhoden und das katholische Innerrhoden gleichermassen abdecken, was sich aufgrund der unterschiedlichen Politkulturen als schwierig erweisen dürfte.