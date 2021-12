Brand in Waldstatt – Spendensammelaktionen gestartet

An Weihnachten Zwei Familien haben beim Brand in Waldstatt alles verloren – Angehörige rufen Spendensammelaktionen ins Leben Nach dem Brand am Samstag in Waldstatt ist die Anteilnahme am Schicksal der zwei betroffenen Familien gross. Auch eine Spendenaktion auf einer Crowdfundingplattform wurde ins Leben gerufen. Die Brandursache konnte noch nicht geklärt werden. Ramona Koller, Selina Schmid Jetzt kommentieren 27.12.2021, 17.00 Uhr

Am Samstag brannte in Waldstatt ein Mehrfamilienhaus. Bild: BRK News

Zuerst stieg dichter Rauch aus dem Dach, später gab es offene Flammen. Am Samstag brannte ein Wohngebäude an der Hauptstrasse in Waldstatt. Um 15.15 Uhr ging die Meldung bei der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden ein. Als die Feuerwehr Waldstatt eintraf, standen das zweite Geschoss und der Dachstock bereits in Vollbrand.

Zwei Familien wurden durch den Brand obdachlos. Drei Personen wurden mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Die Gemeinde organisierte Ersatzunterkünfte und koordiniert weitere Hilfsangebote. Auf der Crowdfunding-Plattform gofundme.com läuft derzeit eine Spendensammelaktion, organisiert von einer Angehörigen.

Die Kleider am Leib als einziger Besitz

In einer der zerstörten Wohnungen wohnte ein Vater mit seinem 17-jährigen Sohn. Die Tochter des Vaters bittet auf Facebook um Hilfe für ihre Familie. Sie selbst sei vom Brand ebenfalls betroffen. «Ich bin erst vor kurzem von Deutschland in die Schweiz gezogen und hatte meinen Hausrat noch bei meinem Vater eingelagert», erzählt die Tochter.

Nach dem Brand habe sie ihr Vater angerufen und ihr gesagt, er besitze nur noch den Schlafanzug, den er am Leib trage. In der Zwischenzeit habe er von Freunden das Nötigste an Kleidern erhalten. Auch ihr Bruder habe in den Flammen alles verloren. Ein weiterer Bruder, der gerade aus Deutschland zu Besuch war, verlor beim Brand sein Reisegepäck und seine Papiere, wie die Schwester erzählt.

Nebst den Kleidern fehlt es vor allem auch an Möbeln. «Sie haben keine Betten, keine Matratzen, einfach nichts mehr», sagt die Angehörige. Für die Nachbarsfamilie, mit einem Sohn und einer Tochter im Alter von ungefähr zehn Jahren und ein Kind von etwa einem Jahr, fehle es auch an Spielzeug, um die Kinder vom Geschehenen abzulenken.

Zwei Familien bewohnten das Haus, das den Flammen zum Opfer fiel. Bild: Kapo AR

Unter dem Facebookpost der Angehörigen der geschädigten Familie wurde kommentiert, dass die Versicherung das doch regeln müsse. «Es ist nicht so einfach. Die Unterlagen sind alle in den Flammen vernichtet worden. Das muss jetzt alles nachgeprüft werden und wird einiges an Zeit beanspruchen», sagt die Angehörige. Trotz der schwierigen Situation versuche die ganze Familie, die Fassung zu wahren. «Wir wünschen uns für meinen Vater und meinen Bruder, dass sie schnellstmöglich wieder auf die Beine kommen. Mein Vater hat sieben Kinder grossgezogen. So etwas wie diesen Brand hat er einfach nicht verdient.»

Auf der Crowdfundingplattform www.gofundme.com hat eine weitere Angehörige der Familie eine Spendensammelaktion gestartet, bei der bis am Montagmittag 600 Franken gesammelt wurden. «Ich bitte um Hilfe, um die betroffenen Personen, bei dem grossen erlittenen Schaden zu unterstützen», schreibt die Erstellerin der Kampagne. Die Spendenaktion kann auf der Website mit den Stichworten «Hilfe nach Hausbrand» gefunden werden.

Grosse Anteilnahme in der Gemeinde

Der Gemeindepräsident von Waldstatt, Andreas Gantenbein, war am Samstag vor Ort. Zum einen sei er von verschiedenen Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde auf den Brand aufmerksam gemacht worden, zum anderen konnte er das Feuer von seinem Stubenfenster aus sehen. Das Mehrfamilienhaus wurde durch den Brand unbewohnbar. Zwei Familien verloren ihr Hab und Gut in den Flammen. Die Anteilnahme in der Bevölkerung war von Anfang an gross, wie Gantenbein berichtet: «Beinahe innert Minuten bekam ich Rückmeldungen von Personen, welche Zimmer für die Betroffenen zur Verfügung stellen, oder ihnen anderweitig weiterhelfen wollten.» Die Gemeinde koordiniert die Hilfsangebote.

Gemeindepräsident Andreas Gantenbein war am Samstag vor Ort. Bild: pd

Die Opfer des Brands konnten spontan bei Verwandten und Bekannten untergebracht werden, wie Gantenbein weiss. «Dafür danke ich allen, welche die Bereitschaft für eine Unterstützung zeigten», so Gantenbein. Bereits im Laufe des Nachmittags konnte eine Wohnung gefunden werden.

Natürlich werden Kleider, Möbel und Spielsachen gebraucht, da unter den Geschädigten auch Kinder sind. Hyperaktivismus sei aber fehl am Platz, bemerkt Gantenbein. «Das braucht es im Moment nicht», so der Gemeindepräsident. Und weiter:

«In schwierigen Minuten muss man auch einen Schritt zurücktreten können, sich sammeln und danach entscheiden.»

Brandursache wird ermittelt

Mediensprecher der Kantonspolizei Daniel Manser sagt: «Ziel des Einsatzes war, beim Gebäude zu retten, was zu retten war und zu verhindern, dass das Feuer auf andere Gebäude übergreift.» Der Einsatz sei erfolgreich verlaufen. Obwohl der Brand bereits fortgeschritten war, hätten die Feuerwehrleute das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht.

Laut Waldstätter Feuerwehrkommandant Ralf Rüdlinger sind das Dach und die Wohnung im oberen Geschoss durch das Feuer stark betroffen. Im Rest des Hauses gab es infolge der Löscharbeiten einen grossen Wasserschaden. Der gesamte Sachschaden beläuft laut Medienmitteilung der Kantonspolizei über mehrere hunderttausend Franken.

Über die Festtage war der Brand an der Hauptstrasse der einzige Einsatz für die Feuerwehr Waldstatt. Allerdings war es laut Manser und Rüdlinger ein grösserer Einsatz. Rund 90 Angehörige der Feuerwehren Waldstatt, Herisau und Schwellbrunn, des Rettungsdienstes sowie Spezialisten der Kantonspolizei und der Assekuranz waren beteiligt. Kommandant Ralf Rüdlinger erklärt, dass bei Bränden dieser Grösse die Feuerwehr Herisau immer ausrücke und ihren Nachbarn helfe. Die Feuerwehr Schwellbrunn habe den Verkehr umgeleitet.

Rund 90 Angehörige verschiedener Feuerwehren standen im Einsatz. Bild: BRK News

Zur Brandursache hat die Kantonspolizei Ausserrhoden noch keine neuen Erkenntnisse. Mediensprecher Daniel Manser sagt, dass die Brandermittler des Kriminaltechnischen Dienstes ihre Arbeiten aufgenommen haben. Die Abklärungen zur Brandursache seien jeweils besonders umfangreich. Dies brauche Zeit, weshalb erst in den nächsten Tagen oder Wochen mit neuen Erkenntnissen zu rechnen sei.

Manser erinnert allgemein an einen vorsichtigen Umgang mit Feuer. Kerzen sollten nie unbeaufsichtigt brennen. Wenn Kinder anwesend sind, sollte man besondere Vorsicht walten lassen. Und je älter und trockener ein Christbaum oder ein Weihnachtsgesteck ist, desto schneller kann es anfangen zu brennen.

Spenden Spenden, auch Kleider etc., für die betroffenen Familien können bei den angehörigen Cinderella Scheibke, Henauerstrasse 58, 9244 Niederuzwil, Angelina Steinbach, Erlenstrasse 10, 9240 Uzwil oder bei der Gemeindeverwaltung Waldstatt abgegeben werden.

