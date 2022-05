Ammoniak: WWF kritisiert Nutztierbestand im Appenzellerland

Ammoniak-Emissionen Mangels Alternativen: Nutztierbestand im Appenzellerland lässt sich schwer reduzieren Die Ammoniak-Emissionen sind auch im Appenzellerland zu hoch, findet eine Studie von Umweltverbänden. Die Kritik an Bund und Kantonen ist deutlich. Doch das Appenzellerland eignet sich nur schlecht für andere Landwirtschaftszweige. Selina Schmid Jetzt kommentieren 31.05.2022, 12.00 Uhr

Die Landwirtschaft und die Nutztierhaltung verursachen 93 Prozent der Ammoniak-Emissionen. Bild: Martina Basista

Die Ammoniak-Emissionen der Schweiz sind zu hoch und schaden Umwelt, Mensch und Tier. Zu diesem Schluss kommt eine Studie von Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz, Bird Life, Pro Natura und WWF. Die Umweltverbände untersuchten die Ammoniak-Situation in neun Kantonen, in denen die Tierproduktion besonders intensiv ist, darunter auch die beiden Appenzell. Denn rund 93 Prozent des ausgestossenen Ammoniaks stammt aus der Landwirtschaft und der Nutztierhaltung.

Die Kritik der Umweltverbände ist deutlich. Kurt Eichenberger, Projektleiter interkantonaler Ammoniak-Vergleich vom WWF Schweiz, wird in einer Mitteilung zur Studie zitiert: «Der Bericht zeigt, dass fast alle Kantone in der Reduktion von Ammoniak kaum Fortschritte machen und dies trotz vom Bund bezahlten, teuren Ressourcenprogrammen.» Bund und Kantone sollten das Problem an der Wurzel angehen und Betriebe unterstützen, die von Viehhaltung auf Pflanzenproduktion umstellen wollen.

Ammoniak sorgt für Insektensterben

Ammoniak entweicht hauptsächlich aus Mist und Gülle, die bei der Stallhaltung von Nutztieren anfallen und auf landwirtschaftlichen Flächen als Dünger ausgebracht werden. Über die Luft trägt Ammoniak beispielsweise Mitschuld am Insektensterben: Die Überdüngung führt zum Verschwinden von Pflanzenarten, die wiederum für spezialisierte Insekten wichtig sind.

Im Appenzellerland werden laut der Studie die Grenzwerte überschritten. Die Ammoniak-Emissionen müssten demnach in Ausserrhoden um 36 Prozent und in Innerrhoden um 40 Prozent gesenkt werden, damit der Kantonsbeitrag zur Einhaltung der Umweltziele auf nationaler Ebene geleistet wird. Die Studie empfiehlt beiden Kantonen, einen ambitionierten Pfad mit konkreten Massnahmen und Zeithorizont zu erarbeiten, um seine Emissionen zu senken.

Innerrhoden ist ein Nutztierkanton

Rahel Mettler, Leiterin Landwirtschaftsamt Appenzell Innerrhoden. Bild: Martin Brunner

Rahel Mettler, Leiterin des Innerrhoder Landwirtschaftsamt, sagt auf Anfrage, dass der Kanton durchaus Reduktionspotenzial habe. In der Studie fehle jedoch eine ganzheitliche Betrachtung der ganzen Land- und Ernährungswirtschaft.

«Das Resultat des Berichts zielt einzig auf eine Reduktion der Nutztierbestände ab und betrachtet nur die ökologische Sichtweise. Der gesamten Nachhaltigkeit mit der Sicht auf Ökonomie und sozialen Gesundheit unserer Landwirtschaftsbetriebe wird keine Beachtung geschenkt.»

Auch Walter Mock, Präsident des Innerrhoder Bauernverbands, kritisiert die einseitige Betrachtung auf das Thema. «Der Bericht nimmt ein Argument auf, welches von den Umweltverbänden seit Jahren wiederholt wird: Die aus Sicht der Umweltverbände generell zu hohen Nutztierbestände der Schweiz.»

Eine Reduktion sei schwierig: Die Schweiz hat einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Grünland, welches sich kaum für den Anbau von Nahrungsmitteln für Menschen eigne. «Durch die topografischen Verhältnisse bleibt die Forderung nach weniger Nutztieren ein Wunschdenken. Das Grasland muss genutzt werden und ohne die Nutztierhaltung wird dies nie möglich sein.»

Auch Rahel Mettler sagt: «Innerrhoden ist ein Nutztierkanton. Die Milchwirtschaft ist aus gutem Grund der wichtigste Betriebszweig.» Aus ihrer Sicht sei eine starke Reduktion der Tierbestände ohne Betrachtung anderer Interessen falsch. Die Betriebe seien klein, die Fläche pro Betrieb begrenzt.

Auch Innerrhoden sei vom Strukturwandel betroffen: «Die Anzahl Landwirtschaftsbetriebe nimmt jährlich leicht ab und die Nutztierbestände sind seit einigen Jahren rückläufig.» In den vergangenen 20 Jahren ist der Nutztierbestand in Innerrhoden um rund 7 Prozent gesunken, schreibt die Studie der Umweltverbände.

Walter Mock, Präsident des Innerrhoder Bauernverbands. Bild: Karin Erni

Walter Mock sagt, die Landwirtschaft sei bereit, realistische Instrumente zur Reduktion von Ammoniak-Emissionen umsetzen. «Seit den 1990er-Jahren wurden grosse technologische Fortschritte gemacht.» Doch es müssen verschiedene Interessen abgewogen werden, zu welchen auch eine nachhaltige, regionale und qualitätsvolle Lebensmittelversorgung gehört. Er sagt:

«Es sollte allen bewusst sein, dass nicht die Landwirtschaft alleine diese Herausforderungen lösen kann.»

Den grösseren Erfolg sieht Rahel Mettler bei den schweizweiten Massnahmen, wie dem Entscheid des Bundesrats vom April. Damit soll der Stickstoff- und Phosphorüberschusses um 20 Prozent gesenkt werden. Auch die Beratung der Landwirtschaftsbetriebe, gemeinsam mit den Nachbarkantonen sei zentral. Etwa könne der Einsatz von Kunstdünger reduziert werden, wenn der Nährstoffbedarf effizienter durch den Hofdünger gedeckt wird.

Ausserrhoden hat ein Ziel, aber keine Frist

Appenzell Ausserroden hatte sich 2008 das Ziel gesetzt, seinen Ammoniak-Ausstoss gegenüber dem damaligen Niveau um 9 Prozent zu reduzieren. Die Umweltverbände kritisieren aber, dass dafür keine Umsetzungsfrist festgelegt wurde.

Für die Umsetzung der nationalen Umweltvorgaben ist das Amt für Umwelt zuständig und wird dabei vom Amt für Landwirtschaft unterstützt. Die Ämter schreiben auf Anfrage, dass sie bemüht seien, die nationalen Massnahmen zur Minderung der Ammoniak-Emissionen rasch umzusetzen und die Landwirtschaft durch die Beratung zu unterstützen. Etwa hatten Kanton und Bund gemeinsam mit dem Ressourcenprojekt Ammoniak Massnahmen wie den Schleppschlaucheinsatz gefördert.

Die Ämter schreiben: «Es braucht primär umsetzbare Massnahmen, die von allen Beteiligten getragen werden.» Die Landwirtschaft sei stark durch die nationale Agrarpolitik gesteuert. Auf kantonaler Ebene sind die Luftreinhalteverordnung und landwirtschaftliche Gesetzgebung wichtig.

Etwa beinhaltet Letztere die Kontrolle der ausgeglichenen Nährstoffbilanz der Landwirtschaftsbetriebe, wonach nicht mehr gedüngt werden darf, als der Boden aufnehmen kann. Aktuell werde auch das Schleppschlauch-Obligatoriums ab 2024 umgesetzt.

Beat Brunner, Ausserrhoder Bauernpräsident. Bild: Karin Erni

Beat Brunner ist Präsident des Ausserrhoder Bauernverbandes. Er bestätigt: «Wir sind bestrebt, die Emissionen zu senken.» Das kantonale Ressourcenprogramm habe sich bewährt, bis heute werden davon Massnahmen umgesetzt. Den Bericht sieht er kritisch:

«Berichte von Umweltverbänden berücksichtigen selten Zielkonflikte, mit welchen sich die Landwirtin und der Landwirt in der Praxis auseinandersetzen müssen. So werden etwa durch die gewünschten Laufhöfe im Stall auch mehr Ammoniak freigesetzt.»

Die Landwirtschaft sei nicht allein für die Ammoniak-Emissionen verantwortlich, so Brunner. Er misst dem konsequenten Verhalten von Konsumentinnen und Konsumenten eine hohe Bedeutung zu. «Eine Reduktion der Tierbestände ist nur möglich, wenn sich der Konsum entsprechend anpasst. Ansonsten werden durch zusätzliche Importe die Emissionen und Umweltkosten ins Ausland verlagert.» Der Bauernverband habe zum Ziel, die Emissionen ohne Abbau des Tierbestandes zu senken. Die technischen Fortschritte in der Landwirtschaft würden zu wenig honoriert, so Brunner.

Die Umweltverbände fordern im Bericht, dass der Bund einen Unterstützungsfonds für Landwirtschaftsbetriebe schafft, die aus der Tierhaltung aussteigen oder ihre Viehdichte reduzieren und vermehrt auf die Produktion pflanzenbasierter Kalorien für die menschliche Ernährung setzen. Beat Brunner hält dagegen: «Im Berggebiet ist der Ackerbau aufgrund der Topografie und der Niederschläge vielerorts ungeeignet. Die Veredelung von Gras zu Milch und Fleisch ist standortgerecht und bewährt sich seit vielen Jahrzehnten.»

