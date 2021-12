Handball TV Appenzell verpasst Finalrunde: Am Ende fehlt nur ein Treffer Die 1. Liga-Handballer des TV Appenzell hätten am Samstagabend in St.Gallen bei der Spielgemeinschaft Fides/Otmar vor rund 200 Zuschauern gewinnen müssen, um in die Finalrunde zu gelangen. Nach einer 17:14-Führung der Innerrhoder zur Halbzeit reichte es in einer attraktiven Partie aber nur zu einem 28:28 Unentschieden. Martin Kradolfer 13.12.2021, 16.00 Uhr

Simon Manser bei einem Torschuss.

Knappe 48 Stunden nach dem 26:26 in Uster ging es Samstagabend für die 1.-Liga-Handballer des TV Appenzell auswärts gegen Fides/Otmar um den Einzug in die Finalrunde. Fides hatte hingegen nach dem Sieg von Arbon am Freitagabend keine Chance mehr, sich für die Finalrunde zu qualifizieren. Die Innerrhoder mussten zwingend gewinnen, um sich für die Finalrunde zu qualifizieren.

Die erste Halbzeit wurde von den Gästen beherzt angegangen und bis zur Halbzeitpause kontrolliert. Die Appenzeller lieferten in den ersten 30 Minuten einen entschlossenen Auftritt und erspielten sich eine 17:14- Führung, die jedoch höher ausfallen hätte können. Aufgrund der grossen 1.-Liga-Erfahrung beim St.Galler Staff überraschte es nicht, dass eine Umstellung in der Defensive den Zug der Gäste ab Mitte zweiter Halbzeit etwas in Stocken brachte.

Die St.Galler stellten nach der Pause ihre Abwehr von 5:1 auf 6:0 um, sodass das Einlaufen der Appenzeller Flügel nicht mehr gleich gut möglich war. Zudem fielen die Abschlüsse der Gäste weniger präzise aus und der einheimische Torwart spielte vermehrt seine Erfahrung aus. Er war es auch, der den letzten, vermeintlich entscheidenden Abschluss aus den Appenzeller Reihen parierte. Das Heimteam liess es sich danach nicht nehmen, den 28:28-Ausgleich zu erzielen.

Weil die Innerrhoder auch in der zweiten Hälfte oft knapp in Führung lagen – und nur ein einziges Mal im Rückstand – hätte es eigentlich zum Auswärtssieg reichen müssen. Es sollte aber nicht sein. Die Innerrhoder überzeugten aber mit einer sehr guten Teamleistung. Die Abwehr stellte sich mit Willen und Fleiss gut auf die gross gewachsenen gegnerischen Angreifer ein. Im Angriff wussten besonders zu Beginn Lukas Manser und Yannick Inauen durch ihre individuelle Klasse zu überzeugen. Und auch Simon Manser zeigte sich wieder besser in Form als auch schon.

Entscheidung rund 40 Sekunden vor Schluss

Beide Teams starteten mit viel Engagement in die Partie. Die St.Galler wollten die Punkte keineswegs den Appenzellern überlassen und führten zu Beginn des Derbys zweimal. Nach dem 2:2 waren dann aber die Gäste vermehrt am Drücker. Nach 14 Minuten führte Appenzell mit 10:7 und konnte den Vorsprung bis zur 24. Minute gar auf 16:11 ausbauen. Bis zur Pause kamen die St.Galler aber wieder auf 17:14 heran. Auch wenn Fides nach Wiederbeginn auf zwei Treffer verkürzte, sah es weiterhin nach einem möglichen Sieg der Appenzeller aus, denn nach gut 36 Minuten führte Appenzell mit 20:16.

In der Folge lief es den Gästen aber nicht mehr so gut. Die Wurfquote hatte etwas nachgelassen. In der 44. Minute glichen die St.Galler zum 22:22 aus und rund 120 Sekunden später lagen die Appenzeller mit einem Treffer zurück. Die Innerrhoder reagierten aber und brachten sich wieder mit zwei Treffern in Front. Fides glich knapp fünf Minuten vor dem Ende wieder zum 26:26 aus. Noch schossen Siebenmeterschütze Elias Valaulta und Rouven Inauen jeweils die Innerrhoder wieder mit einem Tor in Front. Aber nach 59 Minuten und 23 Sekunden fiel dann der Ausgleich zum 28:28 und dabei blieb es.

Eine bemerkenswerte Einheit

Trotz der verpassten Finalrunde hat die Dorfmannschaft des TV Appenzell in dieser Saison geliefert und seinem Publikum Freude bereitet. Die Innerrhoder belegen nach der Vorrunde mit 19 Punkten den dritten Rang; hinter Arbon und Frauenfeld aber vor Fides/Otmar.

Das Team ist zu einer bemerkenswerten Einheit gewachsen, die auch ohne namhafte Verstärkungen gegen jeden Gruppengegner mithalten konnte. Dies ist sicher auch ein Verdienst der beiden Trainer Christian Hamm und Andreas Wild.

Dass am Schluss die berühmten Zentimeter zum Erstaunlichen fehlen, gehört zum Sport und es ist müssig zu suchen, in welchen der mit engstem Ergebnis ausgegangen Spiele das fehlende Tor hätte erzielt werden sollen. Die Innerrhoder und ihr ganzer Staff dürfen mit Stolz auf die Vorrunde blicken, auch wenn es im neuen Jahr «nur» in der Abstiegsrunde weitergeht. Obwohl die Innerrhoder dort in einer Sechsergruppe auch auf andere Equipen treffen werden, fallen hier die Reisen wohl etwas weniger happig aus als in der Finalrunde. Während dieser hätten die Innerrhoder zwei Reisen in die Westschweiz antreten müssen.