Gais trennt sich von seiner Heimleiterin

Alterszentrum Rotenwies Unterschiedliche Auffassung über die Führung: Gemeinderat Gais trennt sich per sofort von der Heimleiterin Seit 2019 war Rita Manser für die Leitung des Alterszentrums Rotenwies zuständig. Nun trennt sich der Gemeinderat Gais von ihr. Die Konflikte hätten schon länger bestanden. Astrid Zysset 12.11.2021, 16.58 Uhr

Das Alterszentrum Rotenwies ist in die Jahre gekommen. In den kommenden Jahren soll es einem Neubau weichen. Bild: Archiv

Überraschende Meldung aus Gais: Rita Manser, Zentrumsleiterin des Alterszentrums Rotenwies wurden per sofort die Führungsaufgaben entzogen. Das Verfahren sei noch nicht abgeschlossen. Gemäss einer Mitteilung hätten jedoch unterschiedliche Auffassungen zwischen ihr und dem Gemeinderat Gais über die Leitung des Zentrums bestanden. Die zuständige Gemeinderätin Doris Oetiker bestätigt dies auf Anfrage. Weiter ausführen will sie jedoch nicht, was vorgefallen war. Nur so viel: «Es herrschten Differenzen darüber, wie das Zentrum geführt werden soll.»

Dass es so weit gekommen ist, bedauert Oetiker. Nun gelte es, die Zentrumsleitung schnellstmöglich neu zu besetzen. Ab sofort wird das Alterszentrum Rotenwies interimistisch von der St. Galler Organisationsberaterin Michaela Silvestri geführt. Sie ist auf Basis eines Mandates dafür besorgt, den reibungslosen Betrieb bis zur Einsetzung einer neuen Zentrumsleitung sicherzustellen.

Manser hatte die Leitung des Alterszentrums 2019 übernommen und war seitdem auch mitinvolviert in die Planung des neuen Zentrums, welches 2022 bis 2024 realisiert werden soll. Oetiker betont, dass die aktuellen Diskrepanzen nichts mit dem Neubau zu tun hätten, sondern schon länger bestanden hätten. Jetzt sei man allerdings an den Punkt gekommen, an dem Konsequenzen gezogen werden mussten.