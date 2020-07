Herisau: Alterswohnheim Dreilinden erfolgreich in Stiftung integriert

Nach 31 Jahren gab der ehemalige Besitzer Max Rüber sein Alterswohnheim am Herisauer Höhenweg in neue Hände. Anfang Monat wurde das Dreilinden in die Stiftung Altersbetreuung Herisau integriert. Der Übergang verlief gemäss den Verantwortlichen problemlos. Handlungsbedarf gibt es dennoch.