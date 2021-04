Alternative Landsgemeinde Die Narrenräte tagen dieses Jahr coronakonform und an einem geheimen Ort Während es heuer in Innerrhoden am Landsgemeindesonntag ungewohnt still sein dürfte, planen einige Ausserrhoder mit der «Narregmend» öffentlich einen Angriff auf die Lachmuskeln. Karin Erni 21.04.2021, 15.00 Uhr

Hoptmaa Chläppere Sepp alias Philipp Langenegger spricht 2019 auf dem Giigestuehl zum Volk. Bild: PD

Narregmend, das ist eine Landsgemeinde, abgehalten von einer Art Regierung, bestehend aus fünf komischen Gestalten, die sich über das aktuelle politische Geschehen im Kanton lustig machen. Die Protagonisten sind ein eingespieltes Team bestehend aus Schauspieler Philipp Langenegger alias Hoptmaa Chläppere Sepp, Meldeläufer Max Molitor, Sportmagischter Holme-Jock, Cherchepfleger Güggel Ruedi und Rootsseckelmeischter Rössli-Stompe-Joggeli.

Beschränkte Zuschauerzahl

Wo und wann der «Giigestuehl» mit dem abgesperrten Abstimmungsring aufgebaut wird, bleibt allerdings geheim. Ort und Zeit erfährt man erst, wenn man sich per E-Mail anmeldet. «Die Narregmend ist normalerweise eine Volksbelustigung, an der ein grosser Andrang erwünscht ist. Diesmal ist eine Teilnahme aufgrund der Coronamassnahmen nur auf Anmeldung möglich, denn im Ring sind nur 100 Personen sitzend mit Maske zugelassen», sagt Philipp Langenegger. Um trotzdem möglichst vielen Zuschauern die Teilnahme zu ermöglichen, finden zwei Ausgaben statt. Einmal wird um 9 Uhr «zur Matinee, mit nüchternen, aber nicht sachlichen Ratsherren und einmal um 15 Uhr, zur Soiree, mit nicht mehr nüchternen und wahnsinnig unsachlichen Ratsherren» geladen, wie es im Programm heisst. «Es ist dieses Jahr eine «Narregmend light», sagt Langenegger. «Das heisst der Anlass ist kürzer als in früheren Jahren und dauert nur eine statt zweieinhalb bis drei Stunden. Falls es viele Anmeldungen geben sollte, wäre sogar eine dritte Durchführung um 12 Uhr möglich.»

Geheimer Veranstaltungsort

Die Narregmend wird in der Nähe eines Gastrobetriebs ausgetragen. Dieser fungiert als Veranstalter und ist für das Schutzkonzept verantwortlich. Allenfalls können die Gäste von der Terrasse das Spektakel zumindest akustisch mitverfolgen. Langenegger ist es wichtig, dass der Anlass unter Einhaltung der Schutzmassnahmen stattfindet. «Wir haben genügend Leute aufgeboten, um diese durchsetzen zu können. Es soll schliesslich keine Coronaskeptiker-Veranstaltung werden.»

Der Narregmend findet dieses Jahr bereits zum sechsten Mal statt. Die Uraufführung des wiederbelebten Brauchs war 2015 in Hundwil. 2019 war die bisher letzte Narregmend am Herisauer Saumweiher zu Gast. «Damals kamen trotz schlechten Wetters rund 1000 Schaulustige», sagt Langenegger. 2020 wäre Wolfhalden als Veranstaltungsort vorgesehen gewesen. Wegen der Coronamassnahmen musste der Anlass aber abgesagt werden. Auch dieses Jahr kam das Vorderländer Dorf nicht zum Zug. «Auf dem Platz neben der Kirche wäre eine coronakonforme Durchführung nicht möglich gewesen», sagt Philipp Langenegger. Er hofft, dass viele Teilnehmer zu Fuss erscheinen, wie es die Tradition will. «Besonders freuen wir uns über Besucherinnen und Besucher, die in historischen Kostümen oder in der Tracht kommen.»

Zwiebeln und Knoblauch sorgen für Abstand

Damit die BAG-konformen Abstände unter den Teilnehmern eingehalten werden, empfiehlt die Narrenrätliche Gesundheitskommission um Diätkoch Rössli-Stompe-Joggeli, sich am Vorabend eine gute Portion Chäshörnli inklusive ordentlich angeschwitzten und leicht ins bittere überröstete Zwiebeln zu gönnen. «Und zum Dessert noch eine Handvoll Knoblizechen, zermörsert mit einem gehäuften Esslöffel Gossauer Stadtbühlbier, zwei grosszügigen Tropfen Appenzeller Alpenbitter und einem lauwarm gelagerten Karfreitagsei sowie einer Messerspitze Sellerie-Pulver.»

Anmeldungen unter: narregmend@gmx.ch