Alter Silvester im Wetterglück – Massen von Zuschauern sind vom alten Brauch fasziniert In Ausserrhoder Hinterland wird am heutigen 13. Januar zum zweiten Mal der Jahreswechsel gefeiert. Die umherziehenden Silvesterchläuse ziehen viele Zuschauer an. Karin Erni 13.01.2020, 14.01 Uhr

Der Weg zu den Silvesterchläusen ist in Waldstatt nicht zu verfehlen. Lange Kolonnen parkierter Autos zeigen an, wo die Chancen gut stehen, am heutigen Alten Silvester die vorbeiziehenden Schuppel bestaunen zu können. In den zahlreichen Chlausebeizli wärmen sich die Zuschauer auf und bekommen mit etwas Glück auch das eine oder andere Zäuerli zu hören.

Der Alte Silvester ist eine Besonderheit, die ihren Ursprung in der gregorianischen Kalenderreform hat. Im 16. Jahrhundert weigerten sich die protestantischen Ausserrhoder, den neuen Kalender anzuerkennen. Obwohl dieser sich durchsetzte, wird der Jahreswechsel noch immer am 13. Januar, also nach dem Julianischen Kalender, gefeiert.