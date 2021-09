Erste Appenzeller Late Night Show in der Alten Stuhlfabrik

Alte Stuhlfabrik Premiere geglückt: «Appenzeller Late Night Show» stösst auf grosses Interesse Die Premiere der «Appenzeller Late Night Show», einer Eigenproduktion der Alten Stuhlfabrik in Herisau, konnte am Montag vor einem beinahe ausverkauften Zuschauerraum stattfinden. Beim Publikum stiess das neue Format auf Begeisterung. Ramona Koller 28.09.2021, 16.00 Uhr

Benjamin Heutschi eröffnet die erste «Appenzeller Late Night Show». Bild: rak

Noch bevor das Moderationstrio die Bühne betrat, unterhielten sich die Gäste im Publikum über das Bühnenbild. Eine Kuh, ein Schellen G'spiel, ein Hackbrett und eine Geige standen neben diversen Tischen, Stühlen und einer Leinwand bereit. «Das kann nur gut werden», sagte ein Mann im Publikum. Und so war es denn auch.

«Mit Gästen, Livemusik und träfem Witz!», so wurde die «Appenzeller Late Night Show» angekündigt. Und man hatte nicht zu viel versprochen. Ein Querschnitt aus den Ereignissen im Appenzellerland wurde gezeigt. Philipp Langenegger als herrischer Hauptmoderator befand sich in einem unterhaltsamen Wechselspiel mit dem eher etwas verpeilten Benjamin Heutschi und dem selbstbewussten Emanuel Steiner. Dem Publikum gefiel es. Und den Moderatoren fast noch mehr. Die Freude, darüber, auf der Bühne stehen zu dürfen, war deutlich spürbar.

Talkmaster Philipp Langenegger ging in seiner Rolle auf. Bild: rak

Wie man es aus Zeiten von Corona kennt, konnten nicht alle Gäste live vor Ort sein. Um dennoch ein Interview mit jenem Lernfahrer zu zeigen, der sein Auto vor dem Gemeindehaus auf die Seite gelegt hatte, schreckte das Late-Night-Team auch nicht davor zurück, einen Schauspieler einzusetzen. Er sei von einem Plakat mit einer Frau darauf abgelenkt worden und habe die Kontrolle verloren, erklärte der Lernfahrer. Die Frau, die vom Plakat aus so abgelenkt hatte, war schliesslich auch der erste Gast, der neben Philipp Langenegger Platz nahm.

Eine Talkshow lebt von ihren Gästen. Unbestritten hat die Late-Night-Show mit der neuen Herisauer Gemeinderätin Stefanie Danner einen Glücksgriff gelandet. Wortgewandt, schlagfertig und mit einer gesunden Selbstironie stellte sich sich den Fragen von Moderator Langenegger. Danner scheute sich auch nicht, etwas aus dem Nähkästchen zu erzählen. Beispielsweise habe man ihr nach ihrem ersten E-Mail an die «Findungskommission» keine Antwort gegeben. Erst auf Nachfragen beim Präsidium einer Partei mit «ehemals drei Buchstaben», habe sie eine wohlwollende Antwort erhalten. Während dem Wahlkampf sei nicht immer alles lustig und schön gewesen. So hätten die Leserbriefe, in denen Danner von «nervösen» Parteien aufgrund ihrer Herkunft, Deutschland, als nicht wählbar dargestellt wurde, an ihr genagt. «Ach Deutsche bist du? Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, was das für ein komischer Dialekt sein soll», warf Heutschi ein.

Emanuel Steiner lud Stefanie Danner auf einen Jass, oder so etwas Ähnliches, ein. Bild: rak

Danner fiel es nicht schwer, den «Einbürgerungstest für Herisauerinnen und Herisauer» zu bestehen. Sie wusste sowohl, dass die Polishöchi der höchste Punkt auf Gemeindegebiet ist, dass die Steine im Rosengarten und auf dem Generationenspielplatz von der Expo stammen und auch, dass man 127 Stufen überwinden muss, bis man den Kirchturm der Dorfkirche erklommen hat. Als Lohn erhielt sie eine einjährige Mitgliedschaft im Gönnerverein der Alten Stuhlfabrik.

Das Duo Frischloft vermochte zu begeistern. Bild: rak

Weitere Highlights waren die Ratespiele, denen sich Peter Preisig und Romy Rechsteiner stellten. Preisig ist seines Zeichenes Schellenschmied und Gewinner der ersten goldenen Bechue, verliehen durch das Appenzeller Magazin. Sein G'spiel war es, das dem Publikum zu Beginn der Show ins Auge sprang. Den Klang seiner Schellen hörten sie auch im Verlauf der Shows. Preisig überzeugte nicht nur durch sein G'spiel, sondern auch dadurch, dass er nur nach Gehör verschiedenen G'spielen ihren Schmied, ihr Herstellungsjahr sowie ihre Harmonie zuordnen konnte.

Schellenschmied Peter Preisig erkannte nur am Klang die G'spiele von Zangerl, Haueis und sein eigenes. Zudem konnte er ihnen die Herstellungsjahre und Harmonien zuordnen. Bild: rak

Romy Rechsteiner hingegen bestimmte anhand der Schuhe von drei Personen aus dem Publikum, wer diese tragen könnte. Obwohl sie bei einer Person das Geschlecht falsch geraten hatte, waren ihre Ausführungen, geprägt von ihrer direkten Art und ihrem breiten Ausserrhoder Dialekt, beeindruckend und wurden vom Publikum mit Gelächter und Applaus quittiert. Viel Applaus erhielt jeweils auch das junge Duo Frischloft. Aline Sonderegger an der Geige und Silvio Kolb am Hackbrett zeigten trotz unübersehbarer, durchaus sympathischer, Nervosität eine überzeugende Leistung.

Natürlich durfte auch die Eigenwerbung nicht fehlen. Via Videobotschaft oder live wurde von den Künstlerinnen und Künstlern auf die Open Stage «Schabanack» am Donnerstag, die szenische Lesung von Jakob Näf aus dem Buch «Der arme Mann aus dem Tockenburg» am Freitag und das Programm «LebenSexpertin» von Monika Romer am 7. Oktober hingewiesen.

Ulrich Bräker, alias Jakob Näf, wurde von der Bühne begleitet, die er partout nicht verlassen wollte. Bild: rak

Zu guter Letzt durften die Gäste mit einem von Gret Zellweger gestalteten Memory darum spielen, wen sie als Nächstes in der Late-Night-Show sehen wollen. Stefanie Danner deckte das erste Paar auf und entschied sich für ihren Gemeinderatskollegen Glen Aggeler. Des Weiteren eingeladen sind für die Show am Montag, 25. Oktober, die Autorin Anita Glunk und Kulturpreisträger Mäddel Fuchs.

Das Publikum verbrachte einen Abend, an dem Corona zur Nebensache wurde. Dank der Zertifikatspflicht gab es im inneren der Alten Stuhlfabrik keine Einschränkungen. Dadurch und durch die hohe Witzdichte der Late-Night-Show verliess ein glücklich wirkendes Publikum nach gut zweieinhalb Stunden die Alte Stuhlfabrik. Auch Talkmaster Philipp Langenegger zeigt sich mit der beinahe ausverkauften Premiere zufrieden. «Wir haben sicher noch einiges zu optimieren. Für das erste Mal war es aber super», so Langenegger. Es ist durchaus vorstellbar, dass diese Show, jeweils am letzten Montag im Monat, zu einem festen Termin im Kalender von allen wird, die Late-Night-Shows lieben und sich für regionale Geschehnisse interessieren.