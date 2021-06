Berggasthaus Äscher sucht Dependence

Alpstein Wegen grosser Nachfrage nach Übernachtungen: Das Berggasthaus Äscher sucht eine Dependence Es gab einen Aufschrei, als die früheren Pächter alle Schlafplätze auf dem Berg abschafften. Die neuen Gastgeber haben das Übernachtungsangebot nun wieder ausgebaut. Zusätzlich suchen sie nach einer Liegenschaft im Tal. Karin Erni 17.06.2021, 17.00 Uhr

Gallus Knechtle und Eliane Breitenmoser in einem der neu gestalteten Zimmer. Bild: PD

Erst gut zwei Jahre ist es her, seit das Berggasthaus Äscher unter neuer Leitung in die Saison gestartet ist. In dieser relativ kurzen Zeit hat die Eventagentur Pfefferbeere als Betreiberin bereits zahlreiche Neuerungen eingeführt. Eine der Wichtigsten: Im Äscher soll man nicht nur gut speisen und trinken, sondern auch wieder schlafen können. Dazu Pfefferbeere-Gründer Gallus Knechtle:

«Die Coronapandemie hat dieser Entwicklung natürlich Vorschub geleistet.»

Im ersten Betriebsjahr wurde das Zweisiedlerzimmer lanciert. Das ist eine kleine, in den Fels gebaute Hütte am Wanderweg zwischen Äscher und Wildkirchli. «Die bisherigen Erfahrungen sind sehr gut. Mittlerweile sind wir ein eingespieltes Team und haben Routine in der Bewirtung von Übernachtungsgästen», sagt Knechtle. «Die Gäste sind dankbar und schätzen den Aufenthalt unglaublich. Darum steht im Äscher ab dieser Saison zusätzlich ein Vierbettzimmer sowie ein Mehrbettzimmer für 16 Personen zur Verfügung.»

Hier lässt es sich gemütlich schlummern. Bild: PD

Kapazität für Neues ist vorhanden

Und die Entwicklung in Richtung Hotellerie soll noch weitergehen: Nicht nur auf dem Äscher, sondern auch im Tal möchte man künftig Gäste empfangen und so Synergien zwischen den verschiedenen Betrieben schaffen, sagt Knechtle. «Dazu kommt, dass wir das Projekt Loki beim Bahnhof Wasserauen, eine Gartenwirtschaft mit dem umgebauten Zugwagen des Trognerbähnli, nach drei Jahren wie geplant geendet haben. Das hat bei uns wieder personelle Kapazität für Neues geschaffen.»

Für das geplante Beherbergungsprojekt zuständig ist Eliane Breitenmoser. Sie hat die Ausbildung zur Rezeptionistin im Hotel Hof Weissbad absolviert. «Unser erstes Projekt, ein Bed & Breakfast mitten im Dorf Appenzell, liess sich leider nicht realisieren.» Doch aufgeben wolle man deswegen nicht, so Breitenmoser. «Wir suchen weiterhin eine Lokalität, in der ein Bed & Breakfast eingerichtet werden kann. Das kann ein Haus, eine Pension oder theoretisch auch ein anderes geeignetes Objekt sein. Wir sind diesbezüglich sehr offen.»

Bis es soweit ist, werden die Gäste in der Weissbad Lodge einquartiert. «Wir schätzen diese Zusammenarbeit sehr. Sie ist unkompliziert und ergänzend für beide Parteien.» Eine Anbindung des neuen Betriebs an den öffentlichen Verkehr wäre wünschenswert, sei aber nicht Bedingung, sagt Breitenmoser.

«Es eilt nicht, wir haben keine Not. Aber wenn sich etwas Passendes findet, sind wir sehr schnell startklar.»