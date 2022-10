Matthias Dörig aus Appenzell hat das Projekt mindway initiiert

Alpstein Mehr Lebensfreude und Motivation für andere: Weshalb ein Innerrhoder einen Briefkasten beim Seealpsee aufstellt Er verschenkt selbstgebackene Zöpfe und stellt Briefkästen an beliebten Wanderrouten auf: Mit seinem Projekt «Mindway» möchte Matthias Dörig aus Appenzell die Menschen zu mehr Bewegung animieren. Karin Erni Jetzt kommentieren 03.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Matthias Dörig transportiert den Briefkasten zum Standort am Seealpsee. Bild: PD

Die Whatsapp-Gruppe wächst und wächst. Stetig steigt die Anzahl der Mitglieder im Chat. Über den Kanal namens «Mindway» tauschen sie sich aus oder verabreden sich für Aktivitäten verschiedenster Art. Mal wird im Alpstein gemeinsam Abfall eingesammelt, mal bei einem Bauern Unkraut gejätet. Regelmässig laufen einige «Mindwayler» zum Seealpsee hoch und treffen sich anschliessend in der Beiz.

«Bei uns kann jeder mitmachen. Ob alt oder jung, dick oder dünn», sagt Matthias Dörig, der die Gruppe vor zwei Jahren gegründet hat. «Durch das gemeinsame Tun entstehen viele neue Freundschaften.» Gerade die Coronazeit habe bei manchen Menschen zu Problemen geführt, hat er festgestellt.

«Einige leiden unter Demotivation, beschäftigen sich zu viel mit dem Computer und den sozialen Medien und werden dadurch immer unzufriedener und auch bequemer.»

Diese Tatsache hat den 38-jährigen Innerrhoder bewogen, «Mindway» ins Leben zu rufen. «Viele Leute wissen gar nicht mehr, wie wohltuend Bewegung an der frischen Luft ist und wie viele gute Ideen einem dabei kommen.»

Etwas aus seinem Leben machen

Er sei in seinen jüngeren Jahren oft unzufrieden gewesen, erinnert sich Matthias Dörig. «Ich hatte zwar einen guten Job. Doch das Leben fühlte sich an wie im Hamsterrad.» Den Ausweg habe er durch seine früh verstorbene Mutter erfahren. Als diese todkrank gewesen sei, habe sie ihn gefragt, was er denn noch für Wünsche und Träume habe. «Eine Weltreise», habe er geantwortet. «Mach’s efach. Ich bin immer bei dir», habe sie damals zu ihm gesagt, wissend, dass sie dadurch ihren Sohn nie mehr sehen würde. Matthias Dörig hat danach Job und Wohnung gekündigt und sich aufgemacht in die weite Welt. Auf seiner Reise habe er sich mit Holzhacken, Ställe-Ausmisten und anderen Hilfsarbeiten durchgeschlagen, so Dörig. «Ich habe dadurch Freundschaften mit Menschen aus aller Welt geschlossen.» Diese Erfahrungen möchte er auch anderen weitergeben.

«Jede und jeder hat ein Talent. Man muss nur manchmal seine Komfortzone verlassen, ins Ungewisse aufbrechen oder etwas Neues ausprobieren.»

Heute arbeitet der gelernte Landmaschinenmechaniker bei einer Baumaschinenfirma im Aussendienst. Er schätzt die Flexibilität seines Arbeitgebers, um genügend Zeit für seine diversen Aktivitäten zu haben. Nebst «Mindway» betreibt der Vielbeschäftigte auch noch eine Busvermietung in Appenzell.

Ein Wettbewerb als Motivation

Seine Eltern hätten ihn gelehrt, an einer Sache dranzubleiben, sagt Matthias Dörig. Um andere zum Durchhalten zu motivieren, sei ihm die Idee gekommen, in den Bergen Briefkästen aufzustellen und damit einen Wettbewerb für Wandernde zu lancieren. In den Kästen liegen Talons zum Ausfüllen. Für Kinder gebe es auch Karten zum Ausmalen, mit denen sie einen Preis gewinnen können, erzählt Dörig strahlend.

«Ich habe schon erlebt, dass die Kleinen es kaum erwarten konnten, ihr Werk in den Briefkasten einzuwerfen.»

Wer ein Handy dabei hat, kann sich auch via QR-Code am Wettbewerb beteiligen.

Der Briefkasten mit Wettbewerbstalons. Bild: PD

Nur das erste Exemplar war übrigens ein ganz normaler Briefkasten. Heute stehen hübsch geschindelte kleine Häuschen in der Landschaft. Das Erste installierte Dörig am Seealpsee. Weitere befinden sich auf dem Fähnerenspitz, beim Bergbeizli Chapf in Urnäsch und auf der Alp Sellamatt im Toggenburg. Auch an Wanderdestinationen in Graubünden und im Berner Oberland sind solche Briefkästen bereits in Betrieb oder geplant.

Zu gewinnen gibt es am Wettbewerb Gutscheine von beteiligten Sponsoren. Die 100 fleissigsten Wanderer erhalten am Brunch, der jeweils am 1. und 2. Adventssonntag im Restaurant Edelweiss in Schwende stattfindet, einen selbstgebackenen Zopf überreicht. Er habe schon immer gern gebacken, sagt Dörig. «Auf meiner Weltreise habe ich gemerkt, dass ein solcher Zopf bei den Beschenkten viel Freude auslösen kann.» Insbesondere in Asien, Alaska und Kanada seien die Leute dankbar um frisch gebackenes Brot gewesen, da solches dort nicht überall erhältlich ist. «E guets git wieder e guets», ist Matthias Dörig überzeugt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen