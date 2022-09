Hype um den Äscher - Social Media, National Geographic und Promis

Alpstein Vom Appenzellerland um die ganze Welt – die Begeisterung rund um den Äscher Er ist Ausflugsziel, schönster Ort der Welt und Werbeträger zugleich. Spätestens als die Algorithmen von Social Media zum Zug kamen, kannte wohl jede und jeder das Haus am Fels. Was die Begeisterung auslöste und was «National Geographic» damit zu tun hat. Philomena Koch / FM1Today 24.09.2022, 16.15 Uhr

Ein Platz auf dem Titelbild eines «National Geographic»-Buches machte das Gasthaus Äscher weltberühmt. Bild: Ralph Ribi

Gasthaus, Wanderausflug und Symbol für die Schweiz als Touristendestination – das Bild vom Äscher dürfte wohl allen bekannt sein. Heute gilt das Äscher-Wildkirchli als eine der schönsten Bergbeizen weltweit. Lange wussten das vor allem die Appenzeller. Spätestens dann, als die Blogger und Newsportale ins Spiel kamen, wurde ein regelrechter Hype um das Gasthaus ausgelöst, wie FM1Today schreibt. Seit den Erwähnungen in Listen von «geheimen Orten» und «Places to see before you die» verbreitete sich die Nachricht der Schönheit des Äschers um den ganzen Globus. Heute gehört er zu den beliebtesten Ausflugszielen der Schweiz und hat einen Kultstatus wie das Matterhorn erreicht.