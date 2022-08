Alpbeiz Bommen erreicht in Ranking von Gault Millau zweiten Platz

ALPSTEIN Nach Ritterschlag der Alp Bommen durch «Gault Millau»: «Wir bleiben eine Alpbeiz und werden kein Gourmettempel» Die Alpbeiz Bommen hat es im neuen Schweizer Bergbeizli-Führer von «Gault Millau» auf Platz zwei geschafft. Die Gastgeberfamilie Peterer erzählt, warum man dem bodenständigen Leitbild weiterhin treu bleiben will. Tobias Hug Jetzt kommentieren 16.08.2022, 05.00 Uhr

Die Alpbeiz ist vom 1. Mai bis 1. November für Gäste geöffnet. Bild: Tobias Hug

Anfang Juni dieses Jahres wurde die Alphütte Bommen auf dem zweiten Platz des Schweizer Bergbeizli-Führers von «Gault Millau» aufgeführt. «Zehn Alpbeizen mit dem gewissen Etwas», lautete der Titel der Rangliste. Die Auszeichnung kam unerwartet und die Gastgeberfamilie Peterer wusste zunächst nichts von ihrem Glück: «Hätte uns ein Gast nicht davon erzählt, hätten wir es gar nicht mitbekommen», erinnert sich Annemarie Peterer.

Die Alp Bommen liegt auf halber Strecke des Wanderwegs zwischen dem Bahnhof Wasserauen und der Bergstation der Ebenalpbahn.

Gastgeberin Annemarie Peterer Bild: Tobias Hug

Seit rund 40 Jahren ist die Alp der Familienbetrieb von Paul und Annemarie Peterer. Zu Beginn war der Alpbetrieb ausschliesslich landwirtschaftlich. Das Potenzial für die Direktvermarkung und das dazugehörige kulinarische Angebot wurde schon früh erkannt. Mit viel Leidenschaft und Geduld wurde daran getüftelt. «Dass wir eine Auszeichnung von ‹Gault Millau› erhalten, erfüllt mich mit unheimlichem Stolz», freut sich Annemarie Peterer.

Die nächste Generation übernimmt

Auch Sohn Chläus und seine Frau Anja fühlen sich geehrt von der guten Bewertung im renommierten Restaurantführer. Sie sehen es als eine Belohnung für ihr gesamtes gastronomisches Angebot. Anja Peterer hat bereits früher in der Gastronomie gearbeitet und kennt den Stellenwert einer solchen Auszeichnung: «Nicht nur die Gerichte, sondern auch Faktoren wie Sauberkeit und Freundlichkeit werden bewertet.»

Chläus Peterer erinnert sich an die grosse Resonanz auf den Podestplatz im Bergbeizli-Führer: «Wir bekamen viele Telefonate und erhielten zahlreiche Gratulationen von Gästen und Freunden.» Chläus und Anja Peterer sind sich als nachfolgende Gastgebergeneration bewusst, dass die Eltern Paul und Annemarie Peterer über Jahre hinweg den Weg für diese Auszeichnung geebnet haben. Annemarie Peterer blickt zufrieden in die Zukunft:

«Es ist schön, der nachfolgenden Generation dieses Erbe hinterlassen zu können»

Alten Werten treu bleiben

Trotz oder gerade wegen dieses gastronomischen Ritterschlags will die Familie Peterer ihrem Leitbild treu bleiben. «Wir möchten den Charme der Alpbeiz behalten und pflegen», sagt Chläus Peterer bestimmt. Mit dem nahe gelegenen «Aescher» pflege man ein gutes Verhältnis und strebe eine vermehrte Zusammenarbeit an. Aufgrund des Massentourismus würden verschiedene Orte im Alpstein für regionale Gäste zunehmend unattraktiver, finden die Peterers. Chläus Peterer ist sich sicher:

«Der Alpstein ist auch für uns Einheimische ein Kraftort. Es ist ein Ort der Erholung und Entspannung. Oder einfach ein Gebiet, in dem man gerne seine Freizeit verbringt»

Das gastronomische Leitbild der Alp Bommen ist zugleich ein Pflichtgefühl der Familie Peterer: Die Erhaltung eines authentischen Ortes mit traditioneller und währschafter Gastronomie, welchen auch regionale Gäste gerne besuchen. Einfachheit und Gemütlichkeit bleiben trotz der hohen Auszeichnung im Vordergrund. Auch in der Infrastruktur wird sich zunächst nicht viel verändern. «Die Umsetzung von Modernisierung muss mit dem Erscheinungsbild einer typischen Alp vereinbar sein», sagt Chläus Peterer.

Die Alp Bommen liegt ungefähr in der Mitte des Wanderwegs zwischen dem Bahnhof Wasserauen und der Ebenalp. Bild: Tobias Hug Bild: Tobias Hug Bild: Tobias Hug Die Alpbeiz ist vom 1. Mai bis am 1. November geöffnet. Bild: Tobias Hug Bild: Tobias Hug Führen die Alp Bommen als Familienbetrieb: Chläus, Anja und Annemarie Peterer mit ihren drei Kindern. Bild: Tobias Hug In der Küche wird mit Gas gekocht und von Hand abgewaschen. Bild: Tobias Hug Auf der Alp von Familie Peterer werden Appenzeller Ziegen, Schweine und Kühe gehalten. Bild: Tobias Hug Die Käserei befindet sich neben dem Gasthaus. Im Dachstock hat es ausserdem ein Matratzenlager für Übernachtungsgäste. Bild: Tobias Hug Grundlage für das Käsen ist die Milch der eigenen Alpkühe. Bild: Tobias Hug Bild: Tobias Hug Trotz der maschinellen Unterstützung bleibt das Käsen mehrheitlich Handarbeit. Bild: Tobias Hug Beim Käsen wird nichts weggeworfen: Die Molke als Restprodukt dient als Nahrung für die eigenen Schweine. Bild: Tobias Hug Das Salzbad gehört zum Fertigungsprozess dazu. Bild: Tobias Hug Anschliessend werden die Käselaibe stapelweise im Keller des Gasthauses gelagert. Bild: Tobias Hug Fertige Stücke werden vor der Käserei oder bei einem Überschuss an der Wanderwegskreuzung verkauft. Bild: Tobias Hug Der beliebte Höhlenkäse der Alp Bommen. Bild: Tobias Hug Die Höhle gibt es tatsächlich: Der natürliche Höhleneingang befindet sich wenige Meter hinter der Alpbeiz. Bild: Tobias Hug Die Höhle ist gleichzeitig ein Verbindungsgang zum Keller der Alpbeiz. Dieser Durchgang wurde jedoch versiegelt, da die Käselaibe nicht in einer offenen Höhle gelagert werden können. Bild: Tobias Hug Alle Käsegerichte auf der Speisekarte der Alp Bommen werden mit eigenem Käse zubereitet. Bild: Tobias Hug

Erfolgskäse nach Geheimrezept

Neben der Alpbeiz liegt die eigene Käserei der Familie Peterer. Hier entsteht nach altem Familienrezept Höhlenkäse mit verschiedenen Reifegraden. «Unser Käserezept ist genauso geheim wie jenes des berühmten Appenzellerkäses. Unsere Gäste fragen oft danach», sagen die Peterers und lachen.

Als Grundlage wird nicht entrahmte Vollmilch der eigenen Alpkühe verwendet, die im Stall neben der Käserei gemolken werden. Für das Käsen ist Chläus Peterer zuständig. «Mein Vater hat früher zweimal täglich von Hand gekäst, da man die Milch früher noch nicht kühlen konnte. Heute käse ich einmal täglich maschinell», sagt Peterer. In der kleinen Käserei sitzt jeder Handgriff. Im Frühling werden rund 600 Liter und im Herbst rund 200 Liter Milch verarbeitet. Daraus entstehen im Jahr etwa drei bis vier Tonnen Käse.

Auf der Speisekarte der Alpbeiz finden sich zahlreiche traditionelle Käsegerichte, natürlich alles mit eigenem Käse zubereitet. Chääsrösti, Chäässchnitte, Chääshörnli, Chääsplättli. Manchmal gebe es je nach Produktion einen Käseüberschuss, erzählt Annemarie Peterer. Dann würden sie vakuumierte Käsestücke an der nahen Wanderkreuzung verkaufen. «Diese gehen jeweils weg wie warme Weggli», bestätigt Chläus Peterer. Den Bommen-Käse gibt es nur bei Peterers in der Alpbeiz zu kaufen. Einzige Ausnahme ist das Käsefest, welches jeweils Ende Oktober in Appenzell stattfindet.

Die Frage nach der Höhle

Gelagert und gepflegt werden die Käselaibe im Keller unter der Küche. «Doch warum liegt Höhlenkäse im Keller und nicht in der Höhle? Und gibt es die Höhle überhaupt?», erkundigt sich ein Gast bei Chläus Peterer. Die Höhle gibt es tatsächlich. Wenige Meter hinter der Alpbeiz klafft der längliche Eingang unter einem bewaldeten Felsvorsprung. Man vermutet aufgrund einfacher Baustrukturen im Höhleninneren, dass diese früher zeitweise als Unterschlupf für Schafhirten gedient hat.

Möglicherweise haben diese Hirten sogar den Eremiten im nahen Wildkirchli mit Nahrung versorgt, sagt Chläus Peterer. Der Höhlengang führt direkt in den Keller unter der Alphütte. Peterer weiss:

«Eine offene Höhle ist als Lagerungsort und Reifekammer für Käse ungeeignet.»

Das romantische Bild aus manchen Käsewerbungen sei nicht praxistauglich. Aus diesem Grund wurde der unterirdische Durchgang in den Keller baulich versiegelt. Somit können klimatische und hygienische Bedingungen für die Käselagerung eingehalten werden. Für die Höhle können sich die Peterers eine andere Verwendung vorstellen: «Man könnte die Höhle ausräumen, herrichten und vielleicht eine Fondue-Grotte daraus machen», sagt Chläus Peterer und schmunzelt.

