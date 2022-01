Standeskommission lenkt ein bei Fischbesatz am Fählensee

Alpstein Innerrhoder Standeskommission lenkt ein: Regenbogenforellen könnten das Fischerglück am Fählensee retten Wegen der hohen Nährstoffbelastung ist der Bergsee für viele Fischarten kein geeigneter Lebensraum. Die Standeskommission wollte daher auf weitere Besatzmassnahmen verzichten. Auf Druck der Fischer soll es aber noch einen Versuch geben. Karin Erni Jetzt kommentieren 19.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Unter der Wasseroberfläche sieht der Fählensee weniger hübsch aus. Bild: Klaus Businger

Nicht erst seit der Coronapandemie erfreut sich das Fischen steigender Beliebtheit. Insbesondere Jugendliche und Frauen interessieren sich vermehrt für das Hobby und absolvieren die Fischereiprüfung, die sogenannte SaNa-Ausbildung. In Innerrhoden wurden in der vergangenen Saison 458 Patente ausgegeben, was ein Rekord ist. Doch das Interesse hat auch eine Kehrseite: Die Fangerträge in den Fliessgewässern gingen merklich zurück. Hauptursache seien die Auswirkungen des Klimawandels, aber auch der zunehmende Befischungsdruck, sagt Tobias Sutter, Präsident des Fischereivereins FVAI.

«Die Fischerei verlagerte sich deswegen zunehmend auf die Bergseen.»

Dort müssen, weil keine natürlichen Verbindungen zu Fliessgewässern bestehen, immer wieder Fische eingesetzt werden.

Sorgenkind der Alpsteinseen

Für Schlagzeilen sorgte in den letzten Jahren insbesondere der Fählensee. Hier wurden schon Bachforellen, Seesaiblinge und die kanadischen Namaycush eingesetzt. Mit unterschiedlichem Erfolg. Aktuell sind die Fangerträge gemäss Tobias Sutter auf einem Tiefstand.

«In den letzten vier Jahren wurden jährlich durchschnittlich etwa 100 Fische gefangen.»

Tobias Sutter, Präsident Fischereiverein FVAI. Bild: PD

Es wird vermutet, dass sich die wenigen noch vorhandenen grossen Namaycush von eingesetzten Jungfischen ernähren und so beachtliche Körpermasse erreicht haben. Diese Exemplare wurden deshalb mit Netzen abgefischt. Danach begann man mit dem Besatz der heimischen Seesaiblinge. «Diese wollten aber kaum wachsen und kamen häufig in Kümmerformen vor», so Sutter. «Bachforellen wurden eher weniger gefangen.»

Im Frühling 2021 wurde der Fählensee offiziell untersucht, dabei zeigte sich, dass die gewässerspezifischen Bedingungen in gewissen Gewässerzonen eine Herausforderung für den Fischbestand darstellt. Denn der Phosphorgehalt ist viel zu hoch. Einerseits wurde das vom Menschen verursacht. Es gibt aber auch einen natürlichen Eintrag durch eine spezielle Gesteinsschicht.

Ein Zuviel an Nährstoffen bewirkt, dass das Algenwachstum zu sehr gefördert wird. In den Wasserschichten unterhalb von zwölf Metern ist kein Sauerstoff mehr vorhanden, weil sich die Algen zersetzen. Dadurch könnten sowohl die Fische als auch ihre Nährtiere wie Insektenlarven im See nicht überleben, hiess es im Bericht des Bau und Umweltdepartements. Dieser Befund wird von den Fischern aber angezweifelt. «Die Vergangenheit zeigte, dass sich der Namaycush im Fählensee, trotz widriger gewässerspezifischer Bedingungen, sehr wohl fühlte – jedoch sich aufgrund seines aggressiven Verhaltens als nicht nachhaltig erwies», so Sutter.

«Fliegende Fische» verboten

Im vergangenen November kam das Aus der Standeskommission: Sie wies die Fischereiverwaltung zur Einstellung aller Fischereibewirtschaftungsmassnahmen am Fählensee an. Insbesondere der Besatz von Fischen mit Helikoptern wurde als ökologisch nicht vertretbar erachtet. Aus Tierschutzgründen müssen ausgewachsene Fische mit dem Helikopter geflogen werden, da sie einen Transport mit dem Auto nicht überstehen würden.

Dieses Bild präsentierte sich den Tauchern, die den See untersuchten. Bild: PD

Der Regierungsentscheid stiess bei den Fischern auf Unverständnis. Tobias Sutter sagt: «Ich kann wenig nachvollziehen, dass die Besatzmassnahmen nun gänzlich eingestellt werden sollen und bin mit diesem Entscheid nicht zufrieden.» Die Fischerei am Fählensee und allgemein in Appenzell Innerrhoden erfülle durchaus einen Aspekt an Nachhaltigkeit, findet er.

«Jeder Fischer hat einen mehr oder weniger engen Bezug zur Natur. Tragen wir Sorge zur Natur, hegen und pflegen wir sie, so hat dies einen positiven Einfluss auf die Fischerei.»

Zudem leiste der Fischereiverein jährlich Hunderte Stunden an freiwilligen Hegeeinsätzen beispielsweise in Form von Heckenbepflanzungen oder Bachsäuberungsaktionen zu Gunsten der Natur und der Biodiversität, so Sutter weiter. «Um die Attraktivität der Fischerei in Appenzell Innerrhoden auf einem zufriedenstellenden Mass zu halten, ist ein Besatz am Fählensee aus meiner Sicht unverzichtbar. Wir Fischer wünschen, dass ein erneuter Versuch mit einem Besatz von juvenilen Regenbogenforellen stattfinden kann.»

Junge Regenbogenforellen als Lösung

Regenbogenforellen würden sich – im Gegensatz zum Namaycush – weniger aggressiv verhalten, seien aber resistenter gegenüber Umwelteinflüssen als Bachforellen. «Zudem halten sie sich eher an der Gewässeroberfläche als in Tiefenregionen auf», so Sutter.

«Den Aufwand eines solchen Besatzes an Regenbogenforellen erachten wir als eher klein und den daraus möglich resultierenden Ertrag als sehr hoch.»

Im Dezember hat sich die Fischereikommission mit Vertretern des Kantons zu einer ausserordentlichen Sitzung getroffen. Es wurde festgelegt, dass seitens Fischer ein Perspektivvorschlag über fünf Jahre erarbeitet werden soll. Danach würde der Jagd- und Fischereiverwalter seine Meinung und Inputs zum Perspektivvorschlag miteinfliessen lassen, sodass dieser aus zusätzlich fachkundiger Sicht realistisch und vertretbar ist. Das Papier wird den Mitgliedern des Fischereivereins an der kommenden Hauptversammlung vorgestellt. Wenn diese damit einverstanden sind, wird schliesslich die Standeskommission darüber befinden. Eine Umsetzung des Vorhabens wird gemäss Bauherr Ruedi Ulmann aber noch nicht in diesem Jahr möglich sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen