Berggasthaus Ahorn im Alpstein öffnet mit einem neuen Konzept

Alpstein Geräuchter Schlipfenchäs und selbstgemachter Senf: Berggasthaus Ahorn wird zum kulinarischen Experimentierfeld Eine Hotelfachfrau und eine Bäuerin wollen mit dem Traditionsbetrieb neue Wege gehen. Rösti und Chäshörnli suchen Gäste vergebens auf der Karte.

Erika Tanner und Simone Codoni vor ihrer neuen Wirkungsstätte. Bild: Karin Erni

Simone Codoni und Erika Tanner haben diesen Frühling den «Ahorn» bei der gleichnamigen Kapelle übernommen. Die Hotelfachfrau und die Bäuerin wollen im Berggasthaus ein neues Konzept verwirklichen. «Wir möchten Gastronomie und Landwirtschaft verbinden. Bei uns soll es nicht die traditionellen Chäshörnli oder Rösti geben, sondern eine frische und saisonale Bistroküche aus besten regionalen Zutaten», sagt Simone Codoni. Die Unterländerin, die Innerrhoder Wurzeln hat, kennt den «Ahorn» seit ihrer Kindheit und freut sich, mit ihrer Schulfreundin das Traditionshaus wieder aufleben zu lassen.

«Wir wollen hier oben in und mit der Natur leben. Unsere Produzenten kennen wir persönlich und berücksichtigen wenn immer möglich solche aus der näheren Umgebung.»

So werden die Rheintaler Ribelmais-Chips mit Appenzeller Käse überbacken und die Ofenkartoffeln mit Demeter-Quark aus Gais verfeinert. Wer Lust auf etwas Exklusives hat, bestellt eine Portion feinsten Swiss-Lachs aus dem Tessin dazu. Auf der Karte steht weiter ein rein Innerrhodischer Hot-Dog. Die Wurst aus der Metzgerei Fässler steckt in einem Brötchen der Bäckerei Schäfli in Steinegg und das Ganze wird auf besondere Weise angerichtet und serviert. Saisonale Suppen und Salate ergänzen das frische und gesunde Angebot. Wenn immer möglich werden in der Küche selbst gesammelte oder gezogene Kräuter eingesetzt.

Ein Keller voller Köstlichkeiten

Erika Tanners Spezialität sind fermentierte Gemüse, selbstgemachter Senf oder die knusprigen Zwiebeln. Bereits jetzt stehen im kühlen Steinkeller, wo auch Apéros durchgeführt werden können, grosse und kleine Gläser mit allerlei Eingemachtem in den Gestellen. Auf dem Boden fällt ein grosser Topf auf. Erika Tanner erklärt:

«Im Gefäss reift das Sauerkraut. Es kommt statt der obligaten Essiggurke in den Hot-Dog.»

Verfeinert wird das Gericht mit einer selbst eingekochten, würzigen Tomatensauce. Eine Auswahl an Alpkäsen in verschiedenen Reifestufen für die Küche und die kalten Plättli wird im Käseschrank bei optimaler Temperatur gelagert. Im Laufe des Sommers sollen je nach Angebot weitere Spezialitäten dazukommen. Bereits wird eifrig an Rezepturen getüftelt. Sie hätten sich sogar einen eigenen Räucherofen angeschafft, so die beiden Frauen. «Als erstes räuchern wir frischen Schlipfenchäs von der Seealp, aber auch mit Fleisch haben wir schon Erfahrungen gesammelt.» Auch Smoker und Gasgrill sollen künftig regelmässig eingefeuert werden. Dabei sollen am Wochenende auch ihre Männer zum Einsatz kommen.

Der Kiosk ist immer offen

Die Gastgeberinnen legen Wert auf eine gut assortierte Weinkarte mit europäischen Gewächsen. Nebst einigen hochwertigen Weinen gibt es auch offen erhältliche Tropfen zu einem fairen Preis-Leistungsverhältnis. Auch das Whisky-Fass der Edition Ahorn ist bereits gefüllt und wartet auf fleissige Sammlerinnen und Sammler.

Simone Codoni und Erika Tanner wollen den Betrieb im Mai öffnen. Der genaue Termin hängt vom Wetter ab. Bis dahin können sich Wanderer im Selbstbedienungs-Kiosk im Garten mit Getränken und Snacks versorgen. Das Restaurant ist während der Saison jeweils von Donnerstag bis Sonntag geöffnet.

Mehr Infos unter www.ahorn.ch

