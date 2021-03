Berge «Eigenverantwortung wird beim Wandern gross geschrieben»: Stellenweise vereiste Wege oder Schneefelder können zu gefährlichen Situationen im Alpstein führen Wanderschuhe raus und ab in die Berge. So lautet die Devise bei einigen, sobald das Wetter milder wird. Gerade im Alpstein können aber Wege, die teilweise noch vereist sind, zu riskanten Situationen führen. Der Wanderwegverantwortliche gibt Auskunft und empfiehlt Routen, die bereits jetzt problemlos zu bewältigen sind. Eva Wenaweser 05.03.2021, 12.00 Uhr

Schneefelder in höheren Lagen des Alpsteins können zu gefährlichen Situationen führen. Bild: Benjamin Manser

Das schöne Wetter in den vergangenen Tagen hat bereits vereinzelt Wanderer gereizt, eine Tour in den Alpstein zu unternehmen. «Es ist verlockend in die Höhe zu gehen, wenn es im Tal fast Frühling ist», sagt Sepp Manser, Wanderwegverantwortlicher vom Bezirk Schwende. Er rate nicht grundsätzlich davon ab, jetzt schon wandern zu gehen. Gerade in höheren Lagen gebe es aber immer noch steile Schneefelder. Manser sagt: