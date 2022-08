Reaktionen auf betrunkene Sennen während der Alpabfahrt

Alpabfahrt «Für die Sennen ist es ein schmaler Grat, aber man muss sich im Griff haben» – so reagieren Bauernvertreter und Polizei auf die Betrunkenen beim «Öberefahre» Ein Video, das betrunkene Sennen und Bauern während der Alpabfahrt zeigt, erregt die Gemüter. Das meinen der Präsident des Ausserrhoder Bauernverbandes, die Kantonspolizei und die Tourismusorganisation zur Diskussion. Mea McGhee Jetzt kommentieren 29.08.2022, 16.03 Uhr

Wirtsleute und Privatpersonen offerieren den Bauern und Sennen bei Alpfahrten oft ein Getränk. Reto Martin

Videos von Sennen und Bauern, die während der Alpabfahrt torkelnd unterwegs sind und die an den Strassenrand pinkeln, sorgten am Wochenende für Gesprächsstoff, nachdem sie in verschiedenen Medien veröffentlicht wurden. Während die einen finden, die Betroffenen sollten sich in «Grund und Boden schämen», meinen andere, es sei nicht angebracht, derartige Bilder zu veröffentlichen, zumal es sich wohl um einen Einzelfall gehandelt habe.

TVO