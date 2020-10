Abhängig vom ersten Schneefall: Das Virus macht den Wintersportanbietern im Appenzellerland kaum Sorgen, das Wetter schon eher

Die Skigebiete in Appenzell Inner- wie Ausserrhoden glauben, für den Coronawinter gewappnet zu sein. Schutzkonzepte sind in Arbeit, neue Trends wie etwa der Halsschlauch als Alternative zur Atemschutzmaske werden geprüft. Spielt denn auch das Wetter mit, sollte einer erfolgreichen Saison nichts im Wege stehen.

Miguel Lo Bartolo 19.10.2020, 05.00 Uhr