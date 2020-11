In Ausserrhoden reichen die Kapazitäten für Coronapatienten noch aus: Anzahl Intensivbetten mit Beatmungsgeräten ist aber eingeschränkt und ein Ausbau nicht möglich Auf der Intensivstation des Spitalverbunds Appenzell Ausserrhoden in Herisau können sechs Personen behandelt werden. Für zwei Patientinnen oder Patienten stehen Beatmungsgeräte bereit. Diese wurden am Donnerstagabend beide benötigt. Alessia Pagani 06.11.2020, 05.00 Uhr

Auf der Normalstation des Spitalverbunds hat es noch freie Kapazitäten. Für beatmete Patienten wird es eng. Urs Bucher (3. April 2020)

Die zweite Coronawelle trifft die Schweiz hart. Auffällig ist: Im Gegensatz zur ersten Welle im Frühling ist nun auch die Ostschweiz und mit ihr die beiden Appenzell schwer betroffen. Stand Donnerstag waren im Kanton Appenzell Ausserrhoden kumuliert 945 Personen mit dem Coronavirus infiziert. «Die Infektionen nahmen in Ausserrhoden im schweizweiten Vergleich zwar zeitlich verzögert zu, dafür in starkem Ausmass», sagt Georg Amstutz. Wie der Kommunikationsverantwortliche von Appenzell Ausserrhoden erklärt, haben sich der Kanton und der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (Svar) bereits im Frühjahr/Sommer mit einer möglichen zweiten Welle auseinandergesetzt und die Erfahrungen aus der ersten Welle mitgenommen. Amstutz dazu:

Georg Amstutz, Kommunikationsverantwortlicher des Kantons Appenzell Ausserrhoden. PD

«In Anbetracht der Entwicklung der Pandemie hat der Spitalverbund bereits Mitte September seinen Krisenstab reaktiviert.»

Der Kantonale Führungsstab hingegen wurde am Mittwoch reaktiviert.

Mit der Zahl der Infizierten steigen auch die Spitaleinweisungen. Noch gibt es in Appenzell Ausserrhoden gemäss Amstutz freie Kapazitäten. Dies könnte sich schnell ändern. Der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden verfügt maximal über 36 Covid-19-Betten auf der Normalstation. Am Donnerstag waren 20 belegt. Wenn alle Covid-19-Betten belegt sind, springen die Privatkliniken ein. Diese sind gemäss einer Verordnung der Ausserrhoder Regierung vom Frühling verpflichtet, bei Bedarf Ressourcen und Betten zur Verfügung zu stellen. Die Ausserrhoder Privatkliniken hinzugerechnet, ergibt sich eine Kapazität von bis zu 96 Betten für Coronapatienten. Amstutz sagt:

«Wir haben momentan auf der Normalstation noch genug Kapazitäten und die Aufnahme von neuen Patienten ist möglich. Wir wissen allerdings nicht, wie sich die Lage entwickelt.»

Bei zwei IPS-Patienten mit Beatmung wird’s eng

Prekärer sieht die Lage auf der Intensivpflegstation (IPS) aus. Die IPS des Svar verfügt über insgesamt sechs Betten in Herisau, zwei davon für beatmete Patientinnen und Patienten. Am Donnerstagabend waren beide IPS-Betten für beatmete Patienten belegt. Wird ein neuer Patient mit schwerem Krankheitsverlauf und der Notwendigkeit einer Beatmung eingeliefert, wird es eng. Amstutz erklärt:

«Es kann in Herisau zwar eine dritte Person vorübergehend beatmet werden, diese würde dann allerdings umgehend in ein Zentrumsspital verlegt.»

Ausschlaggebend bei der Wahl des Zentrumsspitals sind die verfügbaren Kapazitäten. Koordiniert wird die Verlegung durch die Rega.

Alain Kohler, Kommunikationsverantwortlicher des Spitalverbunds Appenzell Ausserrhoden PD

Mit einem Ausbau der Infrastruktur kann gemäss Alain Kohler, Kommunikationsverantwortlicher des Svar, die Lage nur bedingt entschärft werden. «Bei der Frage nach der Behandlung von IPS-Patienten ist nicht die Anzahl Betten das Problem und auch nicht die freien Beatmungsgeräte, sondern das hochspezialisierte Personal, das diese einsetzen kann», so Kohler. Die Ausserrhoder Privatkliniken verfügen weder über Intensivpflegestationen noch über das dafür notwendige Personal.

Keine Quarantänepflicht für Mitarbeiter

280 Pflegefachpersonen zählt der Svar. Durchschnittlich fünf werden benötigt, um sich um einen Covid-19-Patienten auf der Intensivpflegestation zu kümmern. Kohler spricht von einer «anspruchsvollen» Betreuung. Nicht nur für die Pflegefachpersonen sind es schwierige Tage: «Die Betreuung von Covid-19-Patienten ist für diverse Berufsgruppen aufwendiger», sagt Kohler und nennt als Beispiel Ärzte und das Reinigungspersonal. Kohler sagt zur aktuellen Situation:

«Alle Mitarbeitenden sind gefordert. Sei es wegen der Betreuung der Patienten, der Ungewissheit, was noch kommen mag, und der Sorge, die jeden Spital beschäftigt: ob das System überlastet wird.»

Gemäss Kohler baut der Svar die Personalpools aller Bereiche laufend aus und plant die Einsätze wenn immer möglich so, dass die Mitarbeitenden ausreichend Ruhephasen haben. «Bisher ist dies gelungen.» Durch die Wiederaufnahme des Testzentrums in Teufen und der Reaktivierung der Testhotline am Mittwoch kann das Spitalpersonal zusätzlich entlastet werden.

Um eine Überlastung des Personals zu verhindern, wurde während der ersten Welle im Frühling ein Careteam zusammengestellt, an das sich die Mitarbeitenden weiterhin wenden können. Personalausfälle können in der jetzigen Situation schwer wiegen. Kohler sagt:

«Glücklicherweise verzeichnete der Svar bis anhin nur wenig covidbedingte Personalausfälle. Diese waren nicht speziell in der Pflege zu verorten.»

Der Spitalsprecher verweist darauf, dass die Ansteckungsgefahr wegen der umfassenden Richtlinien im Spital deutlich niedriger sei als im Alltag. Zudem bestehe ein enger Austausch mit der Ausserrhoder Kantonsärztin und der Infektiologie des Kantonsspitals St. Gallen. «Unsere Massnahmen werden laufend den neuen Erkenntnissen und Anforderungen angepasst», so Kohler.

Wie in den Nachbarkantonen gilt auch in Ausserrhoden in der aktuellen Lage die Regelung, dass bei Personalmangel das Spital unter Vorgaben des kantonsärztlichen Dienstes selber über die Quarantänepflicht der Mitarbeitenden entscheidet.

Personelle Situation gut

Aber was, wenn das Personal fehlt? Der Kanton suchte während der ersten Welle Freiwillige, die gewillt wären, die Spitäler und Heime zu unterstützen. Am Mittwoch hat der Kanton St. Gallen via Facebook einen Aufruf getätigt. Jetzt, während der zweiten Welle, musste diese Massnahme in Ausserrhoden noch nicht ergriffen werden. «Die personelle Situation ist aktuell gut», sagt Alain Kohler.

In Bezug auf elektive, also nicht dringend notwendige Operationen, verzichte der Svar bereits seit mehreren Wochen auf Eingriffe, welche ein erhöhtes Risiko für eine zusätzliche Belastung der IPS-Plätze haben, so Georg Amstutz. Die Grundversorgung werde dabei weiterhin sichergestellt. Generelle Einschränkungen von elektiven Eingriffen wurden im Gegensatz zum Frühling vom Kanton noch nicht angeordnet. Amstutz sagt: «Wir prüfen und beurteilen die Situation täglich, so dass unmittelbar reagiert werden kann.»