Porträt Albert Manser tritt als Präsident des Innerrhoder Gewerbeverbands zurück: «Mit der Zeit wird einem unwohl, wenn man merkt, wie viel Einfluss man auf die Leute hat» Während 13 Jahren stand Albert Manser an der Spitze des politisch einflussreichen Innerrhoder Gewerbeverbands. Der 58-jährige Holzbauunternehmer aus Gonten blickt auf eine «intensive» Amtszeit zurück, in welcher er alle Ziele erreichen konnte – bis auf eines. Nun übergibt er das Amt seinem Nachfolger Michael Koller. Claudio Weder 25.11.2020, 05.00 Uhr

Albert Manser in der nagelneuen Produktionshalle seiner Holzbaufirma in Gonten. Bild: Claudio Weder (Gonten, 19. November 2020)

Zehn Amtsjahre hätten ihm eigentlich gereicht, sagt Albert Manser, der abtretende Präsident des Innerrhoder Gewerbeverbands. Weil jedoch lange keine Nachfolge gefunden werden konnte, sind aus zehn Jahren nun dreizehn geworden. Zu seinem schon im vergangenen Jahr angekündigten Rücktritt sagt der 58-jährige Holzbauunternehmer aus Gonten: «Irgendwann kommt man an einen Punkt, wo vieles selbstverständlich wird. Es fehlen neue Impulse, neue Ideen. Daher ist es nun an der Zeit, dass jemand anderes die Verbandsleitung übernimmt.» Das Amt gibt Manser aber nicht ohne Wehmut ab.

2007 wurde Albert Manser als Nachfolger von Franz Fässler zum Gewerbeverbandspräsidenten gewählt, zuvor war er – als Präsident des Zimmermeisterverbandes – langjähriges Vorstandsmitglied. «Im Nachhinein würde ich mich als schlechtes Mitglied bezeichnen», sagt Manser und lacht. «Ich hatte damals viel anderes um die Ohren und nicht viel Zeit, um mich aktiv im Verband und in der Politik zu engagieren.» Als die Anfrage für das Präsidentenamt kam, hat er sich zunächst auch geziert. «Ich brauchte drei Monate Bedenkzeit.» Trotz anfänglicher Zweifel sagte er schliesslich zu. «Die Aufgabe reizte mich.»

Ein Entscheid, den er keine Sekunde lang bereut hat. «Gewerbeverbandspräsident ist ein hochspannender Job», sagt Manser rückblickend. In besonderer Erinnerung bleiben ihm die vielen Kontakte mit anderen Gewerblern sowie die Arbeit im Vorfeld von politischen Wahlen, welche er jeweils als «intensiv» erlebt habe. Auch die gute Zusammenarbeit mit den Behördenmitgliedern des Kantons hebt er hervor: «Am meisten gefreut hat mich, dass wir alle am gleichen Strick gezogen haben.» Etwas, das Manser ohnehin schätzt an der Innerrhoder Politik:

Als Präsident des politisch einflussreichsten Verbandes im Kanton sei man zudem in einer wichtigen Position, in welcher man auch tatsächlich etwas bewirken könne, so Manser weiter. Einfluss zu haben, habe jedoch immer auch eine Schattenseite: «Die Leute hören auf einen, man hat viel Verantwortung.» Letzteres ist mit ein Grund, warum Manser, der auch unter dem Familienspitznamen «Boggli» bekannt ist, sich nun zurückziehen will: «Irgendwann ist einem nicht mehr so ganz wohl, wenn man merkt, wie viel Einfluss man auf die Meinungsbildung der Leute hat.»

Alle Ziele erreicht – bis auf eines

Gleich zu Beginn seiner Amtszeit hat sich Albert Manser hohe Ziele gesteckt. Sein Hauptziel: den Einfluss des Gewerbeverbandes in der kantonalen Politik aufrechtzuerhalten. Das ist ihm gelungen. «Ich konnte bereits einen starken Verband von Franz Fässler übernehmen. Wir haben unsere Position halten und sowohl die Präsenz als auch die Wahrnehmung des Verbandes noch stärken können.» Ebenso konnte der Verband unter Mansers Führung weitere Mitglieder dazugewinnen, die 500er-Marke wurde inzwischen geknackt.

Das Einzige, was dem abtretenden Präsidenten nicht gelungen ist: mehr Frauen für politische Ämter zu motivieren.

Manser setzte sich jedoch nicht nur für eine Erhöhung des Frauenanteils ein. Er kämpfte auch für Bauprojekte wie das neue Hallenbad oder den Neubau des Spitals Appenzell. Er wehrte sich gegen radikale Strukturreformen, wie sie 2012 und 2016 vorgeschlagen wurden, lancierte gemeinsam mit dem Volkswirtschaftsdepartement das Programm «Arbeitswelt Innerrhoden» zur Bekämpfung des Fachkräftemangels und setzte sich mit dem Gewerbeverband für tiefe Steuern im Kanton ein.

Letzteres sei ihm auch mit Blick auf die Zukunft ein Anliegen. «Der Kanton muss seine Finanzen im Griff haben», sagt Manser. Der Gewerbeverband habe in der Vergangenheit oft moniert, dass sich der Kanton mit Investitionen zurückhält. «Im Moment kippt es eher auf die andere Seite: Es stehen hohe Investitionssummen an. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht an einen Punkt kommen, an dem wir es uns nicht mehr leisten können.»

Stolz auf die Innerrhoder Unternehmen

Auf die Frage, wie es dem Innerrhoder Gewerbe geht, antwortet Manser:

Die grosse Mehrheit habe eine gesunde Einstellung, sehr viel Herzblut, Unternehmergeist und ein sehr hohes Qualitätsdenken. Zudem könne die Innerrhoder Wirtschaft auch von Produkten profitieren, die eine Ausstrahlung über die Kantonsgrenzen hinaus haben.

Von der Coronakrise scheint das Innerrhoder Gewerbe also nichts zu spüren. «Wir sind bisher insgesamt mit einem blauen Auge davongekommen», sagt Manser. «Vor allem der Tourismus hat uns geholfen, die ganze Coronageschichte aufzufangen.» Bezüglich des weiteren Verlaufs der Pandemie bleibt Manser optimistisch:

Das Hölzige im Blut

Beruflich geht es für Manser nun im gewohnten Rhythmus weiter. Seit 1995 leitet er die von seinem Vater gegründete Holzbau Albert Manser AG in Gonten, welche sich in ihrer bald 70-jährigen Firmengeschichte vom Einmannbetrieb zu einem florierenden Unternehmen mit 16 Mitarbeitenden entwickelt hat. Das Hölzige liegt den Mansers im Blut: Bereits Albert Mansers Urgrossvater betrieb eine kleine Zimmerei. «Weil ich von sechs Kindern der einzige Junge war, stand schon früh fest, dass ich den elterlichen Betrieb einmal übernehmen werde», sagt Manser, der eine Lehre als Zimmermann absolvierte und sich später an der Holzfachschule Biel zum Zimmermeister weiterbilden liess.

Auch politisch ändert sich in naher Zukunft nicht viel für den 58-Jährigen. Dem Grossen Rat, dem Manser seit 2018 angehört, bleibt er erhalten. Nach wie vor wird er die Gewerbefraktion leiten. Seit diesem Jahr gehört Manser zudem dem Büro des Grossen Rates an, was bedeutet, dass er 2023 voraussichtlich zum Grossratspräsidenten gewählt wird.

Eine Entlastung bringt der Rücktritt vor allem im Privaten. Der zweifache Vater und Grossvater von drei Enkelkindern hat nun wieder mehr Zeit für seine Familie. Auch kann er sich wieder mehr seinen Hobbys zuwenden. Manser spielt Schlagzeug in der zehnköpfigen Soul- und Blues-Band Oddly Assorted, mit welcher er pro Jahr rund fünf Auftritte absolviert. «In der Vergangenheit war ich meist derjenige, der wenig Zeit für die gemeinsamen Proben hatte», sagt Manser und lacht. «Das wird sich nun hoffentlich ändern.»