Im Interview spricht Stefan Müller über die Versorgungssicherheit

Agrarpolitik Landeshauptmann Stefan Müller im Interview: «Den Selbstversorgungsgrad zu halten, ist Herausforderung genug» Der Innerrhoder Stefan Müller nimmt als Präsident der Konferenz der kantonalen Landwirtschaftsdirektoren eine wichtige Rolle in der Schweizer Agrarpolitik ein. Im Interview erzählt er, warum die Versorgungssicherheit zum wichtigen Thema wird. Selina Schmid Jetzt kommentieren 04.08.2022, 05.00 Uhr

Stefan Müller findet richtig, dass der Wolf mediale Aufmerksamkeit erhält. Bild: Keystone

Stefan Müller ist seit 2015 Landeshauptmann von Appenzell Innerrhoden. In Weissbad führt er nebenbei gemeinsam mit seiner Frau einen Landwirtschaftsbetrieb mit Kühen, Schafen und einigen Hennen. Vor kurzem wurde der 51-jährige Müller zum Präsidenten der Konferenz der kantonalen Landwirtschaftsdirektoren (LDK) gewählt. Er sagt, dass Nachhaltigkeit breiter verstanden werden muss.

Als Präsident der LDK vertreten Sie die Interessen der Kantone in der Landwirtschaftspolitik. Was sind Ihre Prioritäten?

Stefan Müller, Innerrhoder Landeshauptmann und Präsident der LDK. Bild: ssd

Stefan Müller: Ich will Lösungen finden, die für alle funktionieren. Wir haben in der Vergangenheit die Agrarpolitik zu eng verstanden. Im kürzlich veröffentlichen Postulatsbericht des Bundesrates wird das Thema viel breiter diskutiert. Die Versorgungssicherheit ist sicher ein wichtiges Thema. Wir sehen, wie als Folge der Pandemie und des Kriegs in der Ukraine die Lebensmittelpreise weltweit steigen. In der Schweiz geben wir einen im Vergleich kleinen Teil unseres Einkommens fürs Essen aus, doch auch wir spüren, dass plötzlich nicht mehr jederzeit alles verfügbar ist, vor allem im internationalen Umfeld.

Rund die Hälfte der in der Schweiz konsumierten Kalorien wird hierzulande hergestellt, die andere Hälfte importieren wir. Sollten wir anstreben, den Selbstversorgungsgrad zu erhöhen?

Nein, aber wir müssen ihn konstant halten. Das ist Herausforderung genug, denn die Bevölkerung wächst. Die Frage ist, wie macht man das? Ich bin der Meinung, dass die Landwirtinnen und Landwirte effizienter und ressourcenschonender arbeiten müssen. Ausserdem müssen wir unser Kulturland schützen.

Ist das Kulturland bedroht?

Ja. Viele Bereiche stellen Anspruch an den Schweizer Boden. Es wird viel verbaut, oder Infrastruktur- und Energieprojekte beanspruchen Platz. In den alpinen Kantonen sorgt der Waldeinwuchs dafür, dass manche Flächen nicht mehr bewirtschaftet werden.

Die Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft wird immer wieder thematisiert, denn der Sektor verursacht gemäss dem Bundesamt für Statistik rund 15 Prozent der in der Schweiz ausgestossenen Emissionen. Was halten Sie von der öffentlichen Diskussion?

Es wird nicht immer vom Gleichen gesprochen. Umweltverbände verstehen unter Nachhaltigkeit vor allem, mit der Umwelt schonend umzugehen. Die Landwirtschaft kann aber nur nachhaltig arbeiten, wenn die soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit gegeben ist. Wenn ein Produzent nichts verdient oder rund um die Uhr arbeiten muss, wird er innert einiger Jahre aussteigen. Dann kann der Landwirt die wichtigen Aufgaben nicht mehr erfüllen. Nachhaltigkeit ist sehr wichtig, aber es braucht auch hier eine möglichst ganzheitliche Denkweise.

Trotzdem: Emissionen gilt es zu senken, auch in der Landwirtschaft.

Da hat sich schon viel getan. Gerade hat der Bundesrat das erste Verordnungspaket für sauberes Trinkwasser und eine nachhaltigere Landwirtschaft verabschiedet. Das soll dafür sorgen, dass die Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln und Nährstoffüberschüssen auf die Umwelt reduziert werden. Gleichzeitig wird die Umsetzung dieser Massnahmen die Betriebe vor Herausforderungen stellen. Aber auch der Lebensmittelkonsum gehört zur Nachhaltigkeit.

Erläutern Sie.

Fleisch wird konsumiert, selbst wenn wir unsere Tierbestände reduzieren würden. Die Verbrauchszahlen zeigen eben nur eine ganz leichte Reduktion des Fleischkonsums. Dann wird Fleisch einfach importiert. Dessen müssen sich die Konsumentinnen und Konsumenten bewusst sein. Aber ich verstehe, wenn sich die Menschen überfordert fühlen. Der Bund könnte mit gewissen Deklarationsvorschriften helfen. Als wertvolles Instrument erwies sich das 2017 eingeführte Swissness-Gesetz. Es gibt auch gute Initiativen aus der Privatwirtschaft, aber wir müssen uns vor Greenwashing in Acht nehmen.

Welche Rolle haben denn die Kantone bei diesem Thema?

Der Bund erlässt im Landwirtschaftsbereich zwar fast alle Gesetze, doch die Kantone vollziehen sie. Ohne die Kantone kann der Bund gar nichts machen. Die Kantone finanzieren teilweise die Strukturverbesserung, kontrollieren, ob die Bestimmungen eingehalten werden, und betreiben sämtliche Beratungsdienste und Landwirtschaftsschulen. Die LDK ist dafür da, auf Bundesebene die Interessen der Kantone zu vertreten. Manchmal müssen wir bremsen, denn wir kennen die Realität des Vollzugs. Aber wir können keine Bundesgesetze erlassen, nur den Bundesrat, das Parlament und die Bundesverwaltung beraten.

Welche Herausforderungen sehen Sie für die Landwirtschaft Innerrhodens?

Der Strukturwandel ist auch bei uns spürbar, darum müssen die Betriebe durch gezielte Investitionen zukunftsfähig sein. Wir müssen den Bäuerinnen und Bauern gewisse unternehmerische Freiheiten lassen. Neu kommt das Thema der Trockenheit dazu, wobei wir hier vielleicht noch in einer guten Ecke der Schweiz sind. Aber auch wir müssen unserem Wasser Sorge tragen. Und natürlich müssen wir einen Umgang mit den Grossraubtieren finden.

Damit meinen Sie den Wolf.

Genau. ich finde die mediale Aufmerksamkeit richtig, denn die Herausforderung ist nicht zu unterschätzen. Die Nähe des Wolfs macht Rinderherden aggressiver, und auch Herdenschutzhunde können gegenüber Fremden aggressiv sein. Da wird es faktisch unmöglich, dort beispielsweise einen Wanderweg durchzuführen. Und diese Wanderwege sind wichtig für den Tourismus. Wir können deshalb diese Gebiete nicht der Natur überlassen.

Kürzlich hat die Landsgemeinde die Wildruhegebiete zurückgewiesen, der Grosse Rat und die Standeskommission müssen einen neuen Vorschlag erarbeiten. Wie geht es hier weiter?

Die Standeskommission hat den ursprünglichen Vorschlag unterstützt, aber akzeptiert den Volksentscheid selbstverständlich. Fakt ist, dass das Ursprungsproblem so nicht gelöst ist. Ich bin auch für das Forstwesen zuständig und kenne darum die Schäden, die das Rotwild anrichtet. Damit wir das Problem lösen können, gehören gewisse Wildruhegebiete dazu.

Sie sind Landeshauptmann, führen einen Landwirtschaftsbetrieb und sind nun Präsident der LDK. Gleichzeitig sind Sie verheiratet und Vater von vier erwachsenen Kindern. Geht das zeitlich auf?

Das ist alles eine Frage der Organisation und der Leute, die mich unterstützen. Der Digitalisierungsschub hat zudem einiges effizienter gemacht, etwa hält die LDK ihre Sitzungen vermehrt online ab. Das spart viel Reisezeit nach Bern. Aber ich freue mich über diese neue Aufgabe. Es ist ja eine Seltenheit, dass Innerrhoden eine Schweizer Fachdirektorenkonferenz leiten kann.

