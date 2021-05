Agrarabstimmungen «Wenn es eine Chance gibt, muss diese doch genutzt werden»: Der Biopionier befürwortet die Trinkwasserinitiative, der Demeter-Bauer die Pestizidinitiative In bäuerlichen Kreisen erhält die Trinkwasserinitiative nicht viel Zuspruch. Auch die meisten Biobauern sind dagegen. Begeistert äussert sich dagegen der Inhaber des Bioladens in Heiden. Karin Erni 05.05.2021, 05.05 Uhr

Urs Schmidlin betreibt seit 1987 einen Bioladen in Heiden. Bild: Karin Erni

Urs Schmidlin betreibt seit 1987 einen Bioladen in Heiden und war damit einer der ersten in der Schweiz. Zur Trinkwasserinitiative hat er eine ganz klare Meinung:

«Ich finde es peinlich, dass überhaupt über so etwas abgestimmt werden muss.»

Nach aktuellen Recherchen trinken heute in der Schweiz mehr als eine Million Menschen pestizidbelastetes Wasser, das nicht den gesetzlichen Vorschriften entspreche, so der 68-Jährige. «Als Gegenmassnahme wurden einfach Grenzwerte für Pestizide angepasst oder teilweise stark belastetes Wasser mit weniger belastetem verdünnt.»

«Tatort» Agrarwirtschaft

170 Pestiziden seien in den letzten 15 Jahren die Zulassung entzogen worden, sagt Urs Schmidlin. «145 werden heute in Fliessgewässern gemessen, eine erschreckende Bilanz! Alles hat früher oder später Folgen für den ganzen Kreislauf und die menschliche Gesundheit. Wenn es eine Chance gibt, Landwirtschaft ökologisch zu betreiben, muss diese doch genutzt werden.»

Der Einsatz von Pestiziden und die Gülle- und Ammoniaküberschüsse gefährdeten nicht nur das Trinkwasser, so Schmidlin weiter. «Akut bedroht ist auch die Biodiversität. Das Insektensterben ist dramatisch, der Rückgang beträgt bis 80 Prozent. Studien zeigen, dass im Wiesland in tieferen Lagen für 95 Prozent der Biodiversität heute fast kein Lebensraum mehr besteht, 1950 war es noch umgekehrt, also 95 Prozent Lebensraum für die Artenvielfalt.» Damit sei die Bodenfruchtbarkeit nicht zu erhalten. Es gebe auch zu viele Nutztiere im Verhältnis zur Bodenfläche, so Schmidlin. «Das muss wieder ins Lot kommen, auch dafür hilft diese Initiative.» Stossend findet er auch, dass die Tierproduktion mit 82 Prozent, die Pflanzenproduktion aber nur mit 18 Prozent subventioniert werde.

Dass Grossbetriebe bei einer Annahme der Initiative einfach auf Direktzahlungen verzichten und weiterproduzieren, hält Schmidlin für wenig wahrscheinlich. «Die Regierung in Holland hat Schweinegrossbetrieben bereits die Betriebsbewilligung entzogen, und die werden stillgelegt, um damit auch die CO 2 -Emissionen zu senken.»

Bioproduktion rechnet sich langfristig

Dass Appenzeller Bauern bei einer Annahme nicht mehr im grossen Stil Eier oder Schweinefleisch produzieren können, findet Schmidlin nicht schlimm:

«Diese Produkte werden ohnehin zum überwiegenden Teil mit Importfutter erzeugt. Die so ernährten Tiere verursachen zusätzliche Emissionen, die Gewässer, Klima und die Biodiversität schädigen.»

Wir könnten auch mit weniger Eiern sehr gut leben, findet Schmidlin. «Die Massenproduktion ist ohnehin der falsche Weg für die Schweiz. Eine Lösung könnte sein, dass jene Bauern, die ökologisch produzieren, mehr Direktzahlungen als bisher erhalten und gefördert werden.»

Noch nie in der Geschichte hätten die Schweizer so wenig Geld für Lebensmittel ausgegeben, so der Unternehmer. «Theoretisch könnten sich die meisten problemlos Bioprodukte leisten.» Nicht «Bio» sei zu teuer, sondern die konventionellen Lebensmittel zu billig, weil die Kosten ohne Nachhaltigkeit gerechnet sind. «Schlüsselt man diese Kosten auf, zahlt der Konsument rund 50 Prozent der Produktionskosten, der Rest wird über Steuergelder und die Allgemeinheit finanziert, das besagt eine Studie der Vision Landwirtschaft Lieli, Oberwil aus dem Jahr 2018.»

«Verzicht ist nötig»

Die Stellungnahme von Bio Suisse gegen die Trinkwasserinitiative habe ihn nicht überzeugen können, so Urs Schmidlin. «Wenn sie clever wären, hätten sie zumindest Stimmfreigabe beschlossen.» Vielen sei die Initiative zu radikal. Doch manchmal brauche es Mut, etwas Neues zu probieren und eine Lösung zu entwickeln, die zukunftsfähig ist, so Urs Schmidlin.

«Wie schnell sich etwas ändert, sehen wir heute: Wer hätte vor zwei Jahren gedacht, dass plötzlich alle mit Masken rumlaufen?»

Als Unternehmer sei er sich gewohnt, positiv zu bleiben und mit Veränderungen neue Möglichkeiten zu fokussieren. Ohnehin würde der Initiativtext durch das Parlament noch in eine praktikable Form gebracht, ist er überzeugt. «Ich hoffe nur, dass dabei der Inhalt nicht zu sehr verwässert wird.»

Generell müssten wir mehr verzichten und differenzieren lernen, findet der Ladeninhaber. «Es gibt viel zu viele Konsumgüter auf dem Markt, die weder nachhaltig noch sinnvoll sind. Diesen Überfluss braucht eigentlich niemand und ist ein grosser Ressourcenverschleiss. Wir müssen unseren Fussabdruck verkleinern und das geht nicht ohne Veränderungen. Der Konsument hat es in der Hand und kann diesen Markt mitgestalten.»

Der Biobauer befürwortet die Pestizidinitiative

Silvia und David Lutz führen einen Demeter-Biohof in Trogen. Bild: Karin Erni

Die Trinkwasserinitiative (TWI) werde ihr Ziel nicht erreichen, glaubt Biobauer David Lutz aus Trogen. «Hinter der Pestizidinitiative kann ich aber voll und ganz stehen. Der Einsatz von synthetischen Pestiziden ist nicht nachhaltig und zerstört letztlich unsere Lebensgrundlage. Wir Biobauern beweisen, dass es auch ohne geht.» Er bewirtschaftet mit seiner Frau Silvia im Lindenbüel einen Hof mit 40 Hektaren Land. Die Familie lebt hauptsächlich von der Milchwirtschaft. Der Verzicht auf chemisch-synthetische Spritzmittel sei für ihn problemlos machbar, sagt Lutz.

«Auch bei den Reinigungsmitteln für das Milchgeschirr gibt es alternative Produkte, die gut funktionieren.»

Für konventionell wirtschaftende Acker-, Gemüse-, Wein- und Obstbauern wäre die Umstellung schwieriger zu bewerkstelligen, gibt er zu. Diese müssten ihre Produktionsweise anpassen. Die zehnjährige Übergangsfrist gebe diesen aber genügend Zeit, ihre Produktionsweise umzustellen. Auch die Forschung für resistente Sorten und alternative Pflanzenschutzmittel würde bei einer Annahme der Pestizidinitiative massiv intensiviert werden, ist Lutz überzeugt.

Keine Angst vor Konkurrenz und Preisdruck

Im Fall einer Annahme der Pestizidinitiative sei auch nicht so, dass jeder ein Biobauer werden müsse, gibt David Lutz zu bedenken. «Es geht dabei ja nur um die synthetischen Spritzmittel. Düngen kann jeder weiterhin, wie er will.» Aber die Zahl der Biobauern dürfte wohl zunehmen, gibt er zu. Vor der vermehrten Konkurrenz und dem damit verbundenen Preisdruck hat er keine allzu grosse Angst.

«Dass es mehr Biobauern gibt, ist eine schöne Vorstellung und nützt allen.»

Er selbst hat vor vier Jahren auf biodynamischen Landbau umgestellt und darf das Demeter-Logo tragen. Dieses hat noch weitergehende Anforderungen als die Schweizer Bioknospe. So dürfen beispielsweise Kühe nicht enthornt werden und der Nährstoffkreislauf wird auf dem gesamten Hof eingehalten. Trotzdem geht es im Lindenbüel modern zu und her: Die 35 Milchkühe werden von einem Roboter gemolken.

Das Argument mit dem vermehrten Import von landwirtschaftlichen Produkten nach der Annahme der Initiative lässt David Lutz nicht gelten: «Um weniger zu importieren, dürften wir Schweizer unsere Ackerfrüchte nicht mehr an unsere Tiere verfüttern. Da dies im Moment niemand will, werden wir weiter auf Importe angewiesen sein. Da ist es allemal besser für die Umwelt, wenn auch im Ausland vermehrt biologisch produziert wird.» Tierische Produkte müssten nicht vermehrt importiert werden, da sich die Pestizidinitiative auf den Anbau und Verarbeitung von pflanzlichen Produkten beschränkt, aber auch die Tiere würden pestizidfreies Futter zu fressen bekommen.

Pestizidinitiative wäre wirksamer

Die synthetischen Pestizide würden in der ganzen Schweiz verboten, was auch der grosse Unterschied zur TWI ist, die eine intensive Landwirtschaft mit Pestizideinsatz weiterhin zulässt, einfach ohne Direktzahlungen, sagt David Lutz und ergänzt:

«Eigentlich haben die zwei Initiativen nichts miteinander zu tun und trotzdem werden sie von vielen Leuten in den gleichen Topf geworfen.»

Einkaufstouristen, die billig einkaufen wollen, könne man ohnehin nicht aufhalten, so Lutz. «Die Warenströme könnten in Zukunft aber auch umgekehrt funktionieren. Vielleicht wächst dereinst in Süddeutschland die Nachfrage nach guten Bioprodukten aus der Schweiz.»

Der Biobauer ist überzeugt, dass es die Initiative braucht: «Mit Anreizen kann man zwar über einen längeren Zeitraum ein Umdenken herbeiführen. Aber um im grossen Stil etwas zu verändern, braucht es gesetzliche Vorgaben.» Er würde sich freuen, wenn das Volksbegehren angenommen wird. «In den Städten hat die Pestizidinitiative wahrscheinlich gute Chancen, aber vielleicht scheitert sie am Ständemehr.»