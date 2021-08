Afghane flüchtet mit 14 Jahren vor den Taliban nach Heiden

Porträt «Ich will nur meine Familie in Sicherheit bringen»: Lehrling aus Heiden flüchtet als 14-Jähriger vor den Taliban und will nun seine Liebsten retten Vor sechs Jahren reiste Mohammad Sharif Yadgari in die Schweiz. Seine Familie musste er in Afghanistan zurücklassen. Der lernende Restaurantfachmann im Hotel Heiden will sie jetzt um jeden Preis in Sicherheit bringen. Aline Baumgartner 25.08.2021, 05.00 Uhr

Sharif Yadgari möchte seine Familie in Sicherheit bringen. Bild: Aline Baumgartner

«Ich habe meine Familie seit über sechs Jahren nicht mehr gesehen», sagt Mohammad Sharif Yadgari mit Tränen in den Augen und rührt dabei in seinem Kaffee. Seit gut einer Woche sind die Taliban in seiner Heimat Afghanistan an der Macht. Der Lehrling aus Heiden sieht müde aus. «Ich kann mich nicht auf die Schule oder die Arbeit konzentrieren. Ich denke gerade nur an meine Familie.»

Vor sechs Jahren lebte der Geflüchtete selbst noch in Jalrez, einem Dorf, zwei Stunden von Kabul entfernt. Yadgari war damals 14 Jahre alt. Die Taliban wurden aufmerksam auf den Jungen und wollten ihn rekrutieren. Doch Yadgaris Familie wollte seine Rekrutierung um jeden Preis verhindern.

Kein Geld, um seiner Familie zu helfen

Mit Hilfe eines Freundes im Iran konnte die Familie Mohammads Flucht vorbereiten. Zwei Monate war der heute 20-Jährige unterwegs. Über seine schwierige Reise in die Schweiz sagt Yadgari:

«Ich habe viele schlimme Dinge gesehen. Ich wünsche niemandem, dass er auf diesem Weg flüchten muss»,

Nach seiner Ankunft wurde er von Asylheim zu Asylheim geleitet. Seit zwei Jahren lebt er in einer eigenen Wohnung in Wittenbach mit einem weiteren aus Afghanistan stammenden Geflüchteten. Auch eine EBA-Lehre hat Yadgari unterdessen abgeschlossen. Er arbeitet bereits im dritten Jahr im Hotel Heiden als lernender Restaurantfachmann. Von seinem Lohn geht die Hälfte an die Gemeinde Wittenbach für Unterkunft, Krankenkasse und weitere Kosten. «Am Ende des Monats bleiben mir noch 500 Franken für Essen, Kleider und Sonstiges. Damit kann ich meine Familie nicht unterstützen.»

Mohammad Sharif Yadgaris Familie befindet sich momentan im Iran. Bild: PD

Dabei hätte die Familie das Geld gerade jetzt dringend nötig. Mohammads Vater hat wegen eines Angriffs der Taliban ein Bein verloren und kann in seiner Heimat keiner Arbeit nachgehen. Trotzdem muss die siebenköpfige Familie irgendwie durchkommen. Alle zwei Monate schickt Mohammad 200 Franken an seine Eltern und seine fünf jüngeren Geschwister. Mehr kann er nicht zur Seite legen.

Sein Bruder wegen Taliban verstorben

Eigentlich hätte Yadgari noch einen Bruder. Vor gut sieben Jahren war dieser zehn Jahre alt und auf dem Weg zur Schule. Die Taliban fingen ihn ab und wollten Geld von ihm. Zu dieser Zeit arbeitete Yadgaris Vater in einer Pizzeria in England. Um das nötige Geld aufzutreiben, hätte die Familie Zeit gebraucht. Doch die Taliban hatten keine Geduld. Sie schlugen den Jungen auf der Strasse zusammen. Er verstarb noch an derselben Stelle.

Am 15. August haben die Taliban die afghanische Hauptstadt Kabul erobert. Bild: Rahmat Gul

Zwei seiner vier Schwestern sind im Alter, in dem sie das Interesse der Taliban wecken: siebzehn und dreizehn. «Die Taliban gehen von Wohnung zu Wohnung und nehmen die jungen Frauen einfach mit nach Pakistan. Allen anderen sagen sie dann, dass die Frauen gestorben sind», sagt Yadgari. Auch weiss er, dass wenn die Flucht seiner Familie nicht gelingt, er seine Schwestern wahrscheinlich nie mehr sehen wird. «Alle aus Jalrez sind nach Kabul geflüchtet. Nur noch die Taliban sind dort.»

Hotel sammelt Spenden für die Flucht

Im Frühling dieses Jahres hat das Hotel Heiden ein Crowdfunding für Familie Yadgari gestartet, damit diese aus Afghanistan auswandern kann. Ihr Heimatdorf Jalrez ist vor drei Monaten von den Taliban erobert worden und ein Leben dort ist laut Yadgari unzumutbar. Tatsächlich konnte genügend Geld gesammelt werden, damit die Familie in den Iran flüchten konnte. Dort dürfen sie allerdings aus rechtlichen Gründen nur drei Monate legal bleiben. In vier Wochen sind die drei erlaubten Monate bereits vergangen.

An dieser Stelle wird es problematisch: Wenn die Familie illegal im Iran bleibt und die Aktion auffliegt, wandern alle zuerst ins Gefängnis im Iran und werden dann zurück nach Afghanistan geschickt, befürchtet Yadgari. «Wenn sie zurück nach Afghanistan gehen, verliere ich meine Familie», sagt der 20-Jährige mit ernster Stimme.

Hilfe für Familie Yadgari Das Hotel Heiden, wo Mohammad Sharif Yadgari ein geschätzter Mitarbeiter ist, hat ein Crowdfunding für Yadgaris Familie eingerichtet. Mit dem Geld soll die Flucht aus Afghanistan finanziert werden. Eine Flucht aus Afghanistan in die Schweiz kostet für die ganze Familie 30'000 Franken. Wer Mohammad und seine Familie monetär unterstützen möchte, kann hier Geld spenden.

Der junge Afghane hat seit drei Jahren den Ausweis F, mit welchem er nur vorläufig in der Schweiz aufgenommen ist. Damit kann er allerdings nicht reisen und so ist es ihm unmöglich, seine Familie wieder zu sehen. Yadgaris grösster Wunsch ist es, seine Familie in die Schweiz zu bringen. «Aber die Schweiz nimmt keine Flüchtlinge auf und ich habe nicht genügend Geld für ihre Reise», erklärt Yadgari und wischt sich dabei eine Träne weg. «Die Schweizer Regierung müsste der Botschaft im Iran eine Einladung für meine Familie schicken, damit sie legal hierherkommen könnten.» Eine Sache macht Yadgari besonders wütend:

«Die ganze Welt könnte helfen. Alle sagen immer der Mensch ist Mensch und alle sind gleich. Aber sind wir Afghanen denn keine Menschen? Wir wollen auch einfach leben.»

Deswegen appelliert der 20-Jährige an das Schweizer Volk: «An alle die helfen können: Bitte tut etwas. In Afghanistan hat man keine Zukunft.»