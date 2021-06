Ärger über Arbeitsvergabe in Speicher

ÄRGER ÜBER ARBEITSVERGABE Wer baut den Pumptrack in Speicher? Ortsansässiger Unternehmer fühlt sich übergangen In Speicher läuft die Standort-Abklärung für einen Pumptrack. Erstellt würde dieser durch einen Verein. Doch Urs Schläpfer, Mitinhaber der Parkitect AG, glaubt dies nicht. Er ist der Ansicht, dass die Gemeinde in Tat und Wahrheit hinter dem Bauvorhaben steckt. Astrid Zysset 17.06.2021, 12.00 Uhr

Ein Pumptrack wie hier in Berneck soll in Bälde auch in Speicher entstehen. Bild: Archiv

Es ist ein Projekt, das Urs Schläpfer verärgert: Im Gebiet Vorderer Flecken in Speicher zieht der 2020 gegründete Verein «Pumptrack Speicher» die Erstellung eines solchen Pumptracks in Erwägung. Davon erfahren hatte Schläpfer «auf dem Latrinenweg», wie er sagt. Ein Anwohner informierte ihn. Offiziell aufgelegen ist das Projekt noch nicht.

Der Verdruss ist gross. Denn Schläpfer ist der Auffassung, dass der Pumptrack in Tat und Wahrheit im Auftrag der Gemeinde erstellt wird. So sind zwei Gemeinderäte Mitglieder im Verein, die Gemeinde leistete 20'000 Franken Anschubfinanzierung, und auch der Boden im Vorderen Flecken wäre im Besitz der öffentlichen Hand. «Pumptracks sind dauerhafte Anlagen. Der Besitzer des Bodens ist somit auch Besitzer des Pumptracks. Und das ist in dem Fall die Gemeinde», ist Schläpfer der Ansicht. Der Verein sei somit nur «vorgeschoben».

Pumptrack-Unternehmen in Speicher

Schläpfer ist Mitinhaber der Parkitect AG mit Sitz an der Reutenenstrasse. Die Firma hat sich als eine der wenigen in der Schweiz auf den Bau von Pumptracks respektive auf Rundkurse für Mountainbikes spezialisiert. 500 Anlagen hat die Firma bereits erstellt, 70 davon in der Schweiz. Herstellen lässt sie ihre Module, die sie einbauen wird, im betriebseigenen Werk in Tschechien. Gemeldet und steuerpflichtig ist die Parkitect AG seit 2016 in Speicher. «Wir informieren den Gemeinderat regelmässig über unsere Aktivitäten. Ich verstehe nicht, warum wir nicht einmal um eine Offerte angefragt wurden», enerviert sich Schläpfer.

Ein belastetes Verhältnis mit dem Gemeinderat habe er nicht, wie er sagt. Zwar gab es in Sachen Migros-Neubau, welchen Schläpfer forciert, ob der Langwierigkeit des Vorhabens schon «sachliche Differenzen», führt er aus, doch weiterführenden Streitigkeiten habe es keine gegeben. Dementsprechend gross ist sein Unverständnis ob des jetzigen Vorgehens der Gemeinde.

«Einen Track weniger können wir verschmerzen, aber ein transparentes Offertverfahren, bei dem auch ortsansässige Firmen die Möglichkeit gehabt hätten, ein Angebot zu unterbreiten, wäre meiner Ansicht nach Pflicht gewesen.»

Pumptrack wird durch einen Verein erstellt

Die Gemeinde selbst weist jede Schuld von sich. Gemeinderätin Claudia Neff Koller betont auf Anfrage, dass der Pumptrack in Speicher ein Projekt eines privaten Vereins sei. Die Gemeinde habe damit nichts zu tun. Und es war die alleinige Entscheidung des Vereins, statt auf Module wie bei der Parkitect AG auf einen asphaltierten Weg zu setzen. «Der Verein darf selbst entscheiden, welche Art Pumptrack er realisieren möchte», so Neff Koller. Weiter erachtet sie die Verbindung zur Gemeinde als unproblematisch. Zwar seien sie wie auch Gemeinderat Florian Nemeth Mitglieder des Vereins. Doch handle es sich deswegen noch lange nicht um ein Projekt der öffentlichen Hand. «Gemeinderäte dürfen sich in Vereinen engagieren», so Neff Koller. Die Anschubfinanzierung müsste, falls das Projekt nicht realisiert wird, zurückgezahlt werden, und für die Nutzung des Bodens der Gemeinde würde der Verein einen Pachtzins entrichten. Noch sei aber gar nicht sicher, dass der Pumptrack auf dem Gebiet des Vorderen Flecken entsteht. Derzeit laufe die Standortabklärung. Anschliessend werde das Projekt ausgearbeitet, Sponsoren gesucht und die Bevölkerung informiert.