Adventszeit im Altersheim: Warum der Bühlerer Gemeindepräsident als Samichlaus unterwegs ist Auch dem Samichlaus macht Corona einen Strich durch die Rechnung. Das Alters- und Pflegeheim in Bühler hat dafür eine einfache Lösung gefunden: Wenn aus Sicherheitsgründen kein externer Samichlaus die Institution betreten darf, muss es eben der Gemeindepräsident machen. Lea Sager 07.12.2020, 19.01 Uhr

Hier muss der Schmutzli nicht nur den Sack tragen, sondern auch noch das Mikrofon halten. Bild: PD

Der Samichlaus soll kommen, Corona hin oder her. Das war dieses Jahr das Anliegen vieler Familien. Dass ein Samichlaus-Besuch, unter Einhaltung der Schutzmassnahmen, durchaus durchführbar ist, bewies Marianne Krummenacher, die bereits seit über 22 Jahren für die Samichläuse in den Gemeinden Teufen, Gais, Bühler und Stein verantwortlich ist. Sie erzählt:

«Es sind zwar weniger Anfragen für den Samichlaus gekommen als in den Vorjahren. Wir wollten die Familien, denen es wichtig ist, aber trotzdem die Möglichkeit auf einen Chlaus-Besuch bieten.»

Insgesamt waren in den vier Gemeinden acht Samichläuse und Schmutzli unterwegs. Anstatt in ihren Wohnungen besuchten sie die Familien einfach im Freien, um den nötigen Abstand einhalten zu können. «Es wurde darauf geachtet, dass jeder sein persönliches Gewand und einen Bart hatte, dass sie nicht untereinander vertauscht wurden. Zudem wurden die Handschuhe von Familie zu Familie gewechselt. Damit gab es keinen Grund, den Samichlaus abzusagen.»

Die Bewohnenden hören sich gerne an, was der Samichlaus zu sagen hat. Bild: PD

Dieser Samichlaus und dieser Schmutzli sind Unikate

Auch der Samichlaus-Besuch im Altersheim ist eine langjährige Tradition, die Corona nicht zum Opfer fallen sollte. Da die Besuche in Heimen derzeit nur begrenzt möglich sind, hat sich das Alters- und Pflegeheim «Wohnen am Rotbach» in Bühler gegen einen externen Samichlaus entschieden, um das Risiko auf eine Corona-Infektion auf dem Minimum zu behalten.

Den Samichlaus ausfallen zu lassen, kam aber auch nicht in Frage, zumal schon das Weihnachtsessen mit Gästen und verschiedene andere Weihnachtsaktivitäten abgesagt werden mussten. So wurde kurzerhand nach einem Samichlaus und einem Schmutzli aus den eigenen Reihen gesucht. Da nur drei männliche Angestellte im Wohnen am Rotbach ein- und ausgehen, fiel die Wahl nicht ganz so schwer und mit Heimkommissions- und Gemeindepräsident Jürg Engler wurde schnell der perfekte Samichlaus gefunden. Er und sein Begleiter Schmutzli, Küchenchef Bruno Hollenstein, stellten sich für diese besondere Aufgabe sofort zur Verfügung. Der Chlaus-Anlass wurde gemeinsam von den Kadermitgliedern organisiert. Pflegedienstleitung Maja Sager erklärt:

«Wir haben uns gefragt, was zu diesem besonderen Jahr passen könnte. Schliesslich haben wir uns für eine weihnachtliche Geschichte entschieden, weil es sich anbietet, gemeinsam zuzuhören und dabei auf Distanz zu bleiben.»

Die Vorfreude der Bewohnerinnen und Bewohner des Alters- und Pflegeheims war gross. Ein wertvoller Moment in einer Zeit, in der die Bewohnenden des Heims auf viele Veranstaltungen und Treffen verzichten müssen. Jürg Engler sagt:

«Trotz dieser speziellen Umstände mit Maske, die wir aber glücklicherweise unter dem Bart verstecken konnten, hat es mich sehr gefreut, nach langer Zeit wieder einmal als Samichlaus unterwegs zu sein.»

Obwohl der Samichlaus das Wohnen am Rotbach jedes Jahr besucht, wissen die Bewohnenden nicht, was sie erwartet. Manchmal kommt er zu jedem Einzelnen mit ein paar persönlichen Worten vorbei oder er besucht alle zusammen in der Cafeteria.

Der Samichlaus berichtet aus seinem Leben

Mit einem Stock und seinem grossen Buch kam der Samichlaus schliesslich und Schmutzli mit seiner Glocke hinter ihm her. Er sei auch nicht mehr der Jüngste, meinte er, nachdem er sich hingesetzt und seinen Stock abgegeben hatte. Dieses Jahr ist in vielerlei Hinsicht anders. Deshalb erzählte der Samichlaus einmal von sich und nicht von den Leuten um sich herum. Er berichtete aus der Zeit, als er noch nicht online mit den Menschen reden musste, sondern als er noch jünger war und noch einen braunen Bart hatte. Mit seinen Erzählungen von seinem störrischen Esel, selbst gemachten Lebkuchen im Holzofen und einem kleinen Missgeschick kurz vor dem Chlaus-Tag holte er den einen oder anderen zurück in die jungen Jahre.

«Für mich geht es um die Bewohnenden, dass sie eine kleine Freude haben und darum, ein bisschen Normalität zu schaffen, trotz Corona.»

So Jürg Engler. Damit konnte ein wertvoller Moment, der noch lange in den Gesprächen der Bewohnenden des Alters- und Pflegeheims bleiben wird, aufrechterhalten werden. Obwohl das hauseigene Samichlaus-Schmutzli-Gespann, natürlich auch einen Nachteil hat. Eine Bewohnerin sagt: «Ich habe ihn sofort an seiner Stimme erkannt. Aber er hat seine Sache natürlich trotzdem gut gemacht und der Besuch hat uns eine riesen Freude bereitet.»