Christchindlimarkt Herisau trotz Maskenpflicht ein Erfolg

Advent Christchindlimarkt Herisau: Gute Stimmung trotz Maskenpflicht Als einer der letzten Anlässe vor der Massnahmenverschärfung am Montag fand am Wochenende der traditionelle Markt in Herisau statt. Ohne 3G, dafür mit Maskenpflicht. Ramona Koller 05.12.2021, 16.00 Uhr

Während zahlreiche Weihnachtsmärkte in der Region abgesagt werden mussten, konnte der Christchindlimarkt in Herisau am Wochenende stattfinden. Ohne 3G, dafür mit Maskenpflicht. Der Christchindlimarkt, der traditionellerweise am ersten Dezemberwochenende stattfindet, wurde dieses Jahr zum ersten Mal im Ebnet durchgeführt.

Die Stände sind üblicherweise in der Oberdorfstrasse, im Dorfkern und um die Dorfkirche verteilt. Aufgrund der Situation rund um Corona, sowie baulicher Einschränkungen im Dorf, hat sich der neu aus dem Gewerbeverein gelöste Verein Christchindlimarkt jedoch für eine Durchführung auf dem Ebnet entschieden.

Am Samstag war das Wetterglück nicht auf der Seite des Anlasses. Regen und ein trüber Himmel prägten den Tag. Dennoch besuchten der Samichlaus und sein Eseli das Ebnet und machten den Kindern eine Freude. Am Sonntag hingegen lockte der Markt bei blauem Himmel und milden Temperaturen zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Für die Verpflegung war dank Essensständen, Glühweinhütten sowie einem Fondue- und Raclettezelt gesorgt. Mit Glühwein, Hot-Dog oder Punsch in der Hand durfte auch die Maske abgelegt werden. Eine Besucherin sagte, ihr gefalle der Aufbau auf dem Ebnet. Der Markt sei nicht so verzettelt, wie er es im Dorf sei. Auch die einheitlichen Hütten würden zum harmonischen Bild des Markts beitragen.

OK zieht positive Bilanz

Auch das OK zog am Sonntagabend eine positive erste Bilanz. «Die Planung mit dem Durchführungsort Ebnet hat sich bewährt», sagt OK-Präsident Glen Aggeler. Dank der Holzhütten seien die Standbetreiberinnen und -betreiber vor den Wettereinflüssen geschützt gewesen. Positiv überrascht habe ihn, dass am Samstag trotz des garstigen Wetters Besucherinnen und Besucher den Weg ins Ebnet gefunden hätten. «Das Highlight war aber klar der Sonntag mit gutem Wetter und noch besserer Stimmung», so Aggeler.