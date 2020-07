Adrian Höhener verlässt den «Bären» Hundwil: Der 37-Jährige wird neuer Geschäftsführer des Hotels Linde in Heiden Die Nachfolge von Kasia Balinska Thurnheer und Edi Thurnheer als Gastgeber der «Linde» in Heiden ist geregelt. Adrian Höhener wechselt ins Biedermeierdorf. Jesko Calderara 09.07.2020, 05.00 Uhr

Adrian Höhener wird die Führung der «Linde» in Heiden am 1. Dezember übernehmen. Bild: Jesko Calderara

In der Ausserrhoder Gastroszene kommt es zu einem prominenten Wechsel. Adrian Höhener wird neuer Gastgeber des Hotels Linde in Heiden. Dies wurde am Dienstagabend an der Hauptversammlung der Genossenschaft, welche für den Betrieb zuständig ist, bekannt. Bis anhin führte der 37-Jährige das Restaurant Bären in Hundwil. Seine neue Stelle im Vorderland wird er am 1. Dezember antreten, sich aber bereits in den Monaten Oktober und November teilweise einarbeiten.

Der historische Saal des Hotels Linde wurde erst kürzlich umgebaut. Ralph Ribi

Die Genossenschaft musste sich zusammen mit der Stiftung als Eigentümerin der Liegenschaft auf die Suche nach einem neuen Geschäftsführer machen, nachdem Kasia Balinska Thurnheer und Edi Thurnheer auf Ende Dezember gekündigt hatten. Das Ende der ersten Umbauetappe haben sie zum Anlass genommen, eine neue Herausforderung anzunehmen.

Künftig im «Urwaldhaus» tätig Unterdessen steht fest, wohin es die bisherigen «Linden»-Gastgeber zieht. Sie bleiben der regionalen Gastronomie erhalten. Kasia Balinska Thurnheer und Edi Thurnheer übernehmen voraussichtlich im Januar 2021 das traditionsreiche «Urwaldhaus» in Rehetobel. Sie werden das Haus bewohnen und das Restaurant als Familienbetrieb führen. Die bisherigen Pächter des «Urwaldhaus» gaben erst kürzlich aufgrund der Coronakrise auf. Zurzeit ist der Betrieb geschlossen. (cal)



Davon erfuhr Höhener aus dieser Zeitung und meldete sich bei den Verantwortlichen des Heidler Traditionsbetriebs. Die «Linde» sei für ihn schon immer ein Ort der Inspiration gewesen, sagte er vor den 30 anwesenden Genossenschafter.

«Nicht zuletzt wegen des Kulturprogramms hatte ich sie immer im Blickwinkel.»

Er freue sich, diesen gut aufgestellten Betrieb nun in die Zukunft führen zu dürfen. Seinen Schritt nach Heiden begründet Höhener auch mit der familiären Situation. Sein Sohn komme demnächst in den Kindergarten. Die «Linde» mit ihrem Sieben-Tage-Betrieb biete ihm eine grössere Flexibilität als sein bisheriger Arbeitgeber, um Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, betonte er.

Regionale Verankerung als Pluspunkt

Auf ein Inserat haben sich noch weitere Bewerber für die frei werdende Aufgabe gemeldet. Gemäss Peter Widmer, Verwaltungsratsmitglied der Genossenschaft Hotel Linde Heiden, haben verschiedene Punkte den Ausschlag für Höhener gegeben. Als Beispiele nannte er dessen regionale Verbundenheit und Vernetzung im Kanton sowie seine Erfahrungen in einem vergleichbaren Betrieb. So verfügt der «Bären» wie die «Linde» über einen Saal und ein Kulturprogramm.

Ursprünglich machte Adrian Höhener eine kaufmännische Lehre, bevor er den Weg in die Hotel- und Gastrobranche fand. Seine Ausbildung absolvierte er an der Hotelfachschule Thun. 2013 übernahm Höhener das erwähnte Restaurant in Hundwil, wo Jugendliche in einer schwierigen und herausfordernden Lebenssituation eine Berufslehre machen können.

Genossenschaft erwirtschaftet einen Gewinn

An der Hauptversammlung im Lindensaal waren die anstehenden Veränderungen in der Geschäftsführung das dominierende Thema. Helmut Kobelt bedankte sich in seiner Funktion als Verwaltungsratspräsident der Genossenschaft beim bisherigen Geschäftsführer-Ehepaar für dessen grossen Einsatz. Dieser zahlt sich offenbar aus, wie der Geschäftsabschluss 2019 zeigt. Bei einem Umsatz von rund 1,3 Millionen Franken resultierte ein Gewinn. Er beläuft sich auf rund 21'000 Franken.

In seinen Ausführungen ging Peter Widmer auf den Stand der Dinge bei der Sanierung des Hotels Linde ein. Die zweite Etappe muss aufgrund der Pandemie auf 2022 verschoben werden. Zu deren Realisation fehlen noch 3,5 Millionen Franken Eigenkapital, wovon eine Million bereits zugesagt ist.