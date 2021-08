Erfolgreicher Dinkelanbau im Appenzellerland

Ackerbau wiederentdeckt Wenn Brot, Bier und Birchermüesli vor der Haustüre wachsen: In Herisau wird der erste Dinkel geerntet Die alte Getreidesorte kommt im Appenzellerland zu neuen Ehren. Die Produkte aus regionalem Anbau sind gefragt. Karin Erni 19.08.2021, 05.00 Uhr

Am 15. August wurde der Dinkel in Herisau geerntet. Bilder: Karin Erni

Der Mähdrescher ist ein ungewohnter Anblick im Appenzellerland, und die Spaziergänger bleiben staunend stehen. Das Ungetüm dreht seine Runden auf einem Acker im Herisauer Saum. Von Zeit zu Zeit steuert es einen Anhänger am Feldrand an und lädt das Getreide ab. Andreas Zingg nimmt eine Handvoll Körner und untersucht sie. Der Agrarberater aus Gossau koordiniert Anbauflächen und Ernte des Getreides aus dem Appenzellerland und organisiert dessen Vermarktung. Die Ernte fällt zufriedenstellend aus. «Die Körner sind nicht so vollbauchig, aber das war bei diesem Wetter absehbar. Der Feuchtigkeitsgehalt ist aber niedrig und das Getreide ohne Trocknung lagerfähig.»

Alte Tradition, neu belebt

Seit 2015 wird im Appenzellerland wieder regelmässig Getreide angebaut. Flurnamen wie Gerstgarten, Kernenmüli oder Äckerli lassen vermuten, dass dies schon in früheren Zeiten gemacht wurde. Die kleine Eiszeit, die etwa vom späten 16. bis ins 18. Jahrhundert dauerte, machte dieser Praxis mit langen Wintern und verregneten Sommern jedoch ein Ende. Die Appenzeller konzentrierten sich in der Folge auf die weniger wetterabhängige Vieh- und Alpwirtschaft.

Vor 25 Jahren läutete die Brauerei Locher mit dem Anbau von Brauweizen im ausserrhodischen Stein eine Trendwende ein. Einen weiteren Schritt in Richtung Ackerbau machten 2015 Alfred und Markus Sutter von der Bäckerei Böhli in Appenzell. Sie liessen auf einem kleinen Stück Land in Haslen Dinkel anpflanzen, um daraus Brot zu backen. In der Folge stiegen weitere Produzenten ein. Letztes Jahr gründeten die Bauern die IG Ackerbau. Sie besteht derzeit aus 18 Mitgliedern und hat zum Ziel, den Anbau und die Vermarktung von Appenzeller Getreidekulturen fördern.

Der gedroschene Dinkel wird auf einen Anhänger verladen.

Derzeit werden knapp 12 Hektaren Ackerland bewirtschaftet. Angebaut werden nebst Dinkel alte Sorten wie Emmer oder Bergroggen. «Diese Getreide sind anspruchslos und kommen mit den Bedingungen im Appenzellerland gut zurecht», sagt IG-Präsident Johann Hersche-Dörig, der oberhalb von Appenzell einen Hof mit 22 Milchkühen bewirtschaftet. Er erinnert sich:

«Mein Junior hat die Lehre auf einem Ackerbaubetrieb gemacht und war begeistert. Er meinte, wir sollten den Getreideanbau auch mal probieren.»

Nach Dinkel und Mais baut er dieses Jahr schon zum zweiten Mal Raps an. Dieser sei jedoch kürzlich dem Hagelwetter zum Opfer gefallen, berichtet Hersche. «Die Ernte wird wohl nur klein werden, mit einem solchen Risiko müssen wir halt leben.» Ansonsten ist der Landwirt bis jetzt sehr zufrieden mit dem Ackerbau. «Den Raps liessen wir in Flawil pressen. Das Öl konnten wir über verschiedene Läden in der Umgebung gut vermarkten.»

Neben 30 Tonnen Dinkel konnten letztes Jahr auch 4 Tonnen Appenzeller Bergroggen und 658 Kilo Emmer geerntet werden. Das Getreide kommt nach der Ernte zu den Mühlen Grüninger Flums und Bachmann in Willisdorf. Dort wird es zu verschiedenen Mehlen verarbeitet und gelagert.

Andreas Zingg zeigt den geernteten Dinkel, der noch in der Hülle, dem Spelz, liegt.

Echte Appenzeller Produkte

Die Bäckerei Böhli in Appenzell kauft den grössten Teil der Ernte auf. Im Gegenzug verpflichten sich die Landwirte, auf Spritzmittel zu verzichten. Alfred Sutter, der mit seinem Bruder Markus das Geschäft in fünfter Generation führt, betrachtet das Engagement für das Appenzeller Getreide als Weiterführung der Familientradition: «Schon unser Grossvater und der Vater haben Wert darauf gelegt, wann immer möglich regionale und Schweizer Rohstoffe zu verwenden.» Dank des Appenzeller Getreides können die Brüder nun wirklich echte Appenzeller Produkte herstellen, denn auch Butter, Milch und Eier stammen aus der Umgebung. Einzig Hefe und Salz müssen auswärts eingekauft werden. Die Palette von Appenzeller Produkten umfasst derzeit verschiedene Brotarten, Zöpfe, Süssgebäck und Teigwaren. «Wir verarbeiten zum grössten Teil Appenzeller Dinkel. Appenzeller Emmer und Bergroggen kamen später dazu. Beim Appenzeller Raps verwenden wir lediglich den Teil des Rapskuchens, der bei der Ölherstellung entsteht», sagt Sutter. «Appenzeller Kürbis wird im Herbst wieder für Bürli und Chüechli aktuell. Ein weiterer Wunsch wäre noch Appenzeller Mohn, aber das ist nicht so einfach und noch nicht klar, ob das umsetzbar sein wird.»

Anspruchsvolle Planung des Anbaus

Nicht immer läuft alles nach Plan. Nach einem Ernteausfall sei das Dinkelmehl nach drei Monaten aufgebraucht gewesen, erinnert sich Alfred Sutter. «Mittlerweile gibt es zum Glück genug Mehl, sodass wir mehrere Brotsorten ganzjährig anbieten können.» Beim Emmer sei es anders. «Wenn das Emmermehl aufgebraucht ist, gibt es kein Emmerbrot mehr. Wir haben von Anfang an gesagt, es hat, solange es hat.» Aktuell sei das Roggenmehl knapp, da die Nachfrage nach dem Brot unerwartet gross war, sagt Sutter. «Zudem wurde dieses Jahr kein Roggen angebaut. Da wir unsere Kunden aber nicht bis Herbst 2022 warten lassen wollen, werden wir hier mit einem anderen Schweizer Bergroggen die Zeit überbrücken. Das werden wir aber klar kommunizieren.» Insgesamt zieht Sutter eine positive Bilanz:

«Es hat sich herausgestellt, dass die alternative Nutzung der Böden als Ackerland völlig neue Perspektiven für Landwirte und Verbraucher bringt.»

Der Ackerbau eröffne eine Vielzahl neuer Möglichkeiten in der Wertschöpfungskette, so Sutter weiter. «Nicht nur für uns, sondern für eine ganze Region.»

Auch die Brauerei Locher ist am Appenzeller Dinkel interessiert. Derzeit wird das Korn zu Frühstücksflocken verarbeitet, und auch an einem Dinkelbier werde herumgepröbelt, sagt Karl Locher auf Anfrage. «Ich finde es sehr positiv, dass unsere Bauern diesen Schritt in die Zukunft machen und den Mut haben, zu diversifizieren.»

Bäcker Emil Knöpfel hat verschiedene Produkte mit Appenzeller Dinkel im Angebot.

Auch Herisauer Bäcker verarbeitet Dinkel

Emil Knöpfel, Inhaber der Bäckerei Schläpfer in Herisau, verwendet seit letztem Herbst ebenfalls Appenzeller Dinkel. «Ich wurde von zwei Bauern angefragt, ob ich auch Dinkel abnehmen würde, und ich habe gerne zugesagt», sagt Knöpfel. «Die Böhli AG hat mir das Angebot gemacht, der IG Dinkel Appenzell beizutreten, somit konnte ich sofort mit der Produktion beginnen.» Aus dem Mehl entstehen nebst Brot auch Appenzeller Anisbiberli und die Eigenkreation Walserplätzli. Weil er weniger Kleber enthalte, sei Dinkel etwas heikler in der Verarbeitung als Weizen, so der Bäcker. «Es braucht viel Fingerspitzengefühl beim Kneten.» Auch von der anderen Getreidesorte Emmer würde Knöpfel gerne abnehmen. Doch:

«Leider ist die Erntemenge aber derzeit noch zu klein.»

Die Kunden seien sehr erfreut, dass er Wert auf Regionalität lege, sagt Knöpfel. «Wir handeln in Bäckerei und Café schon länger nach diesem Prinzip. Solange die Erdbeeren aus dem Ausland kommen, gibt’s bei mir keine.» Beim Dinkel ist noch mehr Nähe kaum möglich: Er wächst quasi vor der Haustür, auf dem Boden von Kurt Keller im Saum.