In Teufen wird über die neue Gemeindeordnung abgestimmt

Abstimmungsvorlage Weniger Gemeinderäte, Einführung des Ausländerstimmrechts: Das bringt die neue Teufner Gemeindeordnung Am 25. September entscheiden die Teufnerinnen und Teufner über die teilrevidierte Gemeindeordnung. Der Entwurf sieht eine Änderung vor. Unter anderem soll das Vollamt realisiert werden. Margrith Widmer 13.09.2022, 12.07 Uhr

Das Gemeindepräsidium in Teufen soll künftig ein Vollamt sein. Bild: Ralph Ribi

Die geltende Gemeindeordnung der Gemeinde Teufen ist 20 Jahre alt. Sie stammt aus dem Jahr 2002. Teilrevisionen gab es 2009, 2013, 2016 und 2018. Nun ist die Gemeindeordnung erneut überarbeitet worden. Am 25. September wird in der Mittelländer Gemeinde darüber abgestimmt. Neben der Reduktion der Anzahl der Gemeinderatsmitglieder und der Einführung des Vollamts in der Gemeinde mit 6476 Einwohnerinnen und Einwohnern sowie der Einführung des Stimmrechts für Ausländerinnen und Ausländer ist auch die Unterstellung der allgemeinverbindlichen Reglemente unter das fakultative Referendum vorgesehen. Bisher waren sie dem obligatorischen Referendum unterstellt.