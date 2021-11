Gruber Gemeindepräsident rechnete nicht mit Nein zum Voranschlag

Abstimmungssonntag Nach dem Nein zum Voranschlag in Grub: Gemeindepräsident Andreas Pargätzi hat mit diesem Resultat nicht gerechnet Der Gruber Gemeinderat muss nach dem Nein an der Urne einen neuen Voranschlag ausarbeiten. Wie genau dieser optimiert werden soll, weiss Gemeindepräsident Andreas Pargätzi allerdings noch nicht. Die Abstimmung über den neuen Voranschlag findet im Frühjahr statt. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 30.11.2021, 05.00 Uhr

In Grub AR muss bis kommendes Frühjahr ein neuer Voranschlag ausgearbeitet werden. Bild: Archiv

Vergangenen Sonntag lehnte die Gruber Stimmbevölkerung den Voranschlag 2022 mit 267 Nein- zu 212 Ja-Stimmen ab. Für Gemeindepräsident Andreas Pargätzi kam diese Entscheidung überraschend. Damit hatte er nicht gerechnet, gibt er auf Anfrage hin an. Der Voranschlag 2022 war im Vorfeld der Abstimmung umstritten. Es kurierte in der Gemeinde gar ein von 50 Einwohnerinnen und Einwohnern signiertes Flugblatt, das ein Nein an der Urne forderte. Begründung: Die geplanten Ausgaben für die allgemeine Verwaltung wären zu hoch. Eine Kostensteigerung von 22,7 Prozent gegenüber dem diesjährigen Voranschlag wird im Flugblatt angegeben. Pargätzi hatte schon im Vorfeld der Abstimmung den Anstieg beim Posten «Allgemeine Verwaltung» mit den Anpassungen an die Rechnungslegungsvorschriften HRM2 begründet. Neue Stellen seien keine geschaffen worden. Zudem, gibt der Gemeindepräsident weiter an, entbehre die von den Gegnern angeführte Kostensteigerung auf dem Flugblatt in diesem Ausmass jeglicher Grundlage.

Andreas Pargätzi ist Gemeindepräsident von Grub. Bild: PD

Seit ein paar Monaten rumort es im Gemeinderat. Drei Mitglieder haben den Rücktritt eingereicht. Und auf der Kanzlei gibt es Vakanzen, welche dazu führten, dass vorübergehend auf externe Fachpersonen zurückgegriffen wird. Alles in allem: Umstände, die bereits an der Informationsveranstaltung vor dem Abstimmungssonntag zu Diskussionen führten. Haben diese nun auch zum Nein an der Urne beigetragen? «Nein», so Pargätzi. «Dann wäre die Personalsituation im Flugblatt erwähnt worden. Aber dort werden lediglich die Kosten auf der Verwaltung kritisiert.»

Der neue Abstimmungstermin ist noch offen

Der Gruber Gemeinderat muss nun einen neuen Voranschlag ausarbeiten. Baldmöglichst soll er dem Stimmvolk vorgelegt werden. Wie der Gemeindepräsident ausführt, können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussagen bezüglich einer Optimierung gemacht werden.

«Wir nehmen die Bevölkerung ernst, werden das intern besprechen und analysieren.»

Der neue Abstimmungstermin steht noch nicht fest.

Für FDP war Nein nicht überraschend

Nicht überrascht vom Nein zum Voranschlag sind die Parteien. Zumindest die FDP Grub nicht. Parteipräsidentin Susanne Lutz betont auf Anfrage, dass innerhalb der Partei das Abstimmungsergebnis noch nicht diskutiert wurde. Daher könne sie nur ihre persönliche Meinung wiedergeben. Jedoch geht sie davon aus, dass die Ablehnung des Voranschlags auch mit der Situation im Gemeinderat und auf der Gemeindekanzlei zu tun hatte. «Kritisiert wurden im Vorfeld vor allem die hohen Personalkosten», so Lutz. Aufgrund von personellen Engpässen muss mit Hilfe von externen Beratern der Betrieb der Gemeindeverwaltung aufrechterhalten werden. «Und das ist teuer. Mag sein, dass das neue Rechnungsmodell ebenfalls zu einem Eindruck erhöhter Kosten beigetragen hat, aber zusätzliches externes Personal einzustellen, schlägt definitiv zu Buche.» Die Mitte wie auch die SVP waren für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

