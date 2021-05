Abstimmungskampf Innerrhoder SP kritisiert Regierungsmitglied Stefan Müller, weil er sich gegen die Trinkwasser-Initiative engagiert Der Innerrhoder Landwirtschaftsdirektor Stefan Müller wirbt zurzeit öffentlich mit einem Nein zur Trinkwasser-Initiative. Bei der SP kommt diese Aktion nicht gut an: Die Partei wirft ihm vor, er würde damit seine eigenen Interessen als Landwirt vertreten. Claudio Weder 20.05.2021, 16.00 Uhr

Das Schweizer Stimmvolk stimmt am 13. Juni über die Pestizid- und Trinkwasser-Initiative ab. Bild: Peter Schneider / KEYSTONE

Der Abstimmungskampf um die Trinkwasser- und Pestizid-Initiative wird immer feindseliger. Vor allem die Gegner der beiden Vorlagen melden sich lautstark zu Wort: Im Thurgau etwa werden derzeit systematisch Plakate demoliert, und kürzlich erhielt die Initiantin der Trinkwasser-Initiative sogar eine Morddrohung.

Nun hat der hitzige Abstimmungskampf auch das Appenzellerland erreicht. Wie ein Leser der «Appenzeller Zeitung» berichtete, haben die Gegner der Trinkwasser-Initiative auch in Gais «zugeschlagen». Dort wurde das Stoff-Plakat, das beim Verkehrskreisel am Dorfeingang an einem Plakat befestigt war und für die Trinkwasser-Initiative wirbt, zerschnitten und zerstückelt. «Solche Aktionen sind auf dem Hintergrund der aggressiven Gegenkampagne der Agrarlobby zu sehen», kritisierte der Leser. Die Akte seien einer Demokratie unwürdig und dürften nicht kommentarlos hingenommen werden.

Auch in Innerrhoden weibeln zurzeit vor allem die Gegner der Trinkwasser-Initiative um die Gunst der Wählerschaft. Hier sind es aber weder zerstörte Plakate noch anderweitige Feindseligkeiten, die Aufsehen erregen, sondern Landeshauptmann Stefan Müller, der in der Öffentlichkeit prominent mit einem Nein zur Vorlage wirbt. Dies zuletzt in der vom St.Galler Bauernverband herausgegebenen Beilage, die dem «Tagblatt» vom 14. Mai beigelegt war.

SP findet Aktion «ungewöhnlich»

Martin Pfister, Präsident der SP AI. Bild: PD

Bei der Innerrhoder SP, welche die Trinkwasser-Initiative befürwortet, kommt diese Aktion nicht gut an. Doch nicht etwa, weil der Vorsteher des Landwirtschaftsdepartementes die gegenteilige Haltung der Partei vertritt, betont SP-Präsident Martin Pfister.

«Es ist schlichtweg ungewöhnlich, dass sich in Innerrhoden ein einzelnes Regierungsmitglied öffentlich für oder gegen eine nationale Vorlage engagiert.»

Die Standeskommission halte sich normalerweise mit Parolen zu nationalen Vorlagen zurück. Laut Pfister gab sie zum Beispiel bei der Abstimmung zur STAF-Vorlage im Jahr 2018 eine Wahlempfehlung ab. Pfister würde es begrüssen, wenn sich die Standeskommission bei nationalen Abstimmungen mehr positionieren würde. «Doch sollte sie dies als Gremium tun», findet er.

Es sei heikel, wenn, wie im Fall von Stefan Müller, nur ein einzelnes Regierungsmitglied eine Parole abgebe: «Das hinterlässt den Eindruck, als ob Stefan Müller, der selber Landwirt ist, hier seine Privatinteressen in den Vordergrund stellen würde.» Zumal sich die Standeskommission nie öffentlich zur Trinkwasser-Initiative geäussert habe.

Müller weist Vorwürfe zurück

Stefan Müller, Landeshauptmann Appenzell Innerrhoden. Bild: PD

Landeshauptmann Stefan Müller hält die Vorwürfe für nicht gerechtfertigt. «Mein Engagement in dieser Frage hat nichts mit meinen privaten Tätigkeiten zu tun», sagt er auf Anfrage. Er sei in seiner Funktion als Landwirtschaftsdirektor des Kantons Appenzell Innerrhoden angefragt worden, ob er zu den beiden Volksabstimmungen im Rahmen des Tabloids ein Vorwort verfassen könnte. «Meine Meinungsäusserungen zu diesen Themen basieren auf meinen Tätigkeiten als Politiker, da ich mich tagtäglich mir agrarpolitischen Geschäften befasse und die Inhalte daher ständig bearbeite», sagt Müller. Und weiter:

«Irgendwelche private Vorteile aus dem Engagement abzuleiten, ist nicht seriös.»

Er versuche immer, im Rahmen seines Amtes eine übergeordnete Sichtweise einzunehmen und eine Meinung zu bilden, welche in erster Linie dem Kanton und der Region als Gesamtes diene.

Zudem sei es nichts Aussergewöhnliches, dass sich einzelne Regierungsmitglieder zu Abstimmungsfragen engagieren, betont Müller. «Dies auch dann nicht, wenn die Gesamtregierung keine Parolen zu den Geschäften fassen.» Laut Müller engagieren sich zwölf Regierungsräte in zwölf Kantonen aktiv im Abstimmungskampf um die beiden Agrar-Initiativen.

Im Weiteren sei sein Engagement gegen die beiden Agrar-Initiativen in der Standeskommission beraten worden. «Die Standeskommission hat mir das persönliche Engagement in dieser nationalen Vorlage ausdrücklich genehmigt.» Dies vor allem deshalb, weil Kanton Appenzell Innerrhoden von den Auswirkungen der beiden Agrarvorlagen besonders betroffen wäre, so Müller.

Standeskommission begrüsst Engagement

Roland Dähler, Innerrhoder Landammann. Bild: PD

Auch Landammann Roland Dähler weist die Vorwürfe der SP zurück. «Es kommt immer wieder vor, dass sich Mitglieder der Standeskommission zu solchen Vorlagen, wie sie am 13. Juni zur Abstimmung kommen, positionieren», sagt er. Besonders wenn der eigene Kanton stark betroffen sei, werde dies von der Standeskommission auch begrüsst.

Laut Dähler besteht in solchen Fällen die Praxis, dass die entsprechenden Standeskommissionsmitglieder deklarieren, dass sie nicht im Rahmen des gesamten Gremiums, sondern als Privatperson handeln. In Fällen, in denen die persönliche Meinung von jener der Standeskommission abweicht, sei auch auf diesen Umstand aufmerksam zu machen, so Dähler.