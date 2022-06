Widerstand gegen Kirchenverfassung AR/AI: Zwei Pfarrer sagen nein

Abstimmung Widerstand gegen die neue Kirchenverfassung der Evangelisch-reformierten Landeskirche AR/AI: Zwei Pfarrer weibeln für ein Nein Gegen die neue Kirchenverfassung regt sich Widerstand. Pfarrer Markus Grieder aus Urnäsch und der ehemalige Pfarrer Paul Bernhard Rothen sehen ein gefährliches Machtgefälle, das mit der neuen Verfassung einhergeht. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 08.06.2022, 18.00 Uhr

Pfarrer Markus Grieder aus Urnäsch und der ehemalige Pfarrer Paul Bernhard Rothen kämpfen für ein Nein an der Urne. Bild: Astrid Zysset

Es entstand der Eindruck, sie wäre unbestritten: An der Synode vergangenen März wurde die neue Kirchenverfassung der evangelisch-reformierten Landeskirche mit grosser Mehrheit durchgewunken. Die Zustimmung an der landeskirchlichen Abstimmung vom 19. Juni vorausgesetzt, würde die neue Verfassung am 1. Juli in Kraft treten. Doch Widerstand keimt auf. Paul Bernhard Rothen und Markus Grieder weibeln für ein Nein an der Urne. Rothen war Pfarrer in Hundwil, ist nun pensioniert, Buchautor und Präsident der Stiftung Bruder Klaus, Grieder ist seit 32 Jahren Pfarrer in Urnäsch, hat an der früheren Verfassung mitgearbeitet und nach eigenen Angaben die neue Verfassung als einziger Synodale abgelehnt.

Sie seien die Einzigen, die sich getrauen, eine andere Position als die des Kirchenrates einzunehmen, so Grieder. Und Rothen fügt an: «Wir dürfen eine sachliche Diskussionskultur auch innerhalb der Kirche zulassen, ohne gleich als Nestbeschmutzer zu gelten.» Ihre Chancen, dass die neue Verfassung verworfen wird, stufen die beiden zwar als gering ein. Trotzdem wollen sie die Diskussion anstossen und die in ihren Augen gravierenden Haken aufzeigen. Die beiden Theologen haben eine Website aufgeschaltet, sind auf Social Media aktiv und wollen nun eine Inseratenkampagne lancieren.

Eine Präambel ohne den Heiligen Geist

Die Gründe, warum sie die neue Verfassung ablehnen, sind unterschiedlich. «Dass sie grundsätzlich nur noch die Hälfte der vorherigen umfasst, ist alarmierend», so Grieder. Doch im Detail geht es um mehr. Rothen stört sich beispielsweise an der Präambel, in welcher der Heilige Geist durch die Formulierung Heilige Geistkraft ersetzt wurde. Aus theologischer Sicht sei das stossend. «Alles Gute, Schützenswertes ist auf das Wirken des Heiligen Geistes zurückzuführen. Eine Kraft ist hingegen einfach eine Kraft – vergleichbar mit dem Wind oder einer Lawine.» Achte man den Heiligen Geist nicht, so wie die Bibel ihn beschreibt, so Rothen, führe das zu einer Selbstüberschätzung, zu einem Machtanspruch. Denn: «Wenn man nicht mehr auf den Heiligen Geist vertraut, dann muss man ja selbst sein Schicksal in die Hand nehmen.»

Grieder kann diese Überlegung nachvollziehen. Er aber stört sich vor allem am entstehenden Machtgefälle, das mit der neuen Verfassung einhergeht. Der Kirchenrat sieht sich, wie seiner Website zu entnehmen ist, als «oberste leitende und planende Behörde». «Eine von oben delegierte Kirchenstruktur widerspricht dem Freiheitlichen, auf welchem unsere Überzeugungen fussen. Wir im Appenzellerland sind von der Basis her aufgebaut. Wir haben nicht das katholisch-hierarchische Modell.»

Fusionen sollen auf freiwilliger Basis erfolgen

Konkret geht es Grieder um den Artikel 16.2 in der neuen Verfassung. Dieser erlaubt es dem Kirchenrat, sollten einzelne Kirchgemeinden nicht mehr in der Lage sein, wesentliche Aufgaben zu erfüllen, Zwangsfusionen anzuordnen. Das erachtet Grieder als problematisch. «Es muss auch Freiräume für andere Lösungen wie vorübergehende Zusammenarbeiten oder individuelle Absprachen geben.» Rothen ergänzt: «Strukturelle Probleme kann man nicht von oben herab auf gute Art lösen. Man muss von unten her die lokal stimmigen Wege suchen.» Der Kirchenrat habe hierzu eine vermittelnde Funktion. Mehr nicht. «Das grösste Potenzial der Kirche sind die zwischenmenschlichen Beziehungen», so Grieder. Darauf gelte es aufzubauen. Und nicht eine Firmenstruktur mit einem «CEO mit Papstfunktion», so Grieder, einzuführen.

Rothen: «Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, wie wir dieser am besten begegnen sollen. Aber der Kirchenrat weiss es auch nicht. Und das ist entscheidend.» Die beiden seien nicht gegen Fusionen per se. Aber diese müssten unter Zustimmung aller erfolgen. Ein Motiv, das in ihren Augen nicht zählen darf, sind Einsparungen, wenn zeitgleich – wie an der vergangenen Synode beschlossen – die Stellenprozente der Kirchenverwaltung erhöht werden.

Eine Verfassung ohne Pfarrwahl

In der neuen Verfassung nicht mehr Erwähnung finden der Finanzausgleich wie auch die Pfarrwahl durch die Gemeinde. All das wird in den Reglementen verankert. Eine Entwicklung, welche es erlaubt, die Kirche zu managen. Aber: «Pfarrpersonen nehmen eine wichtige Rolle in der Reformierten Kirche ein. Dass sie durch das Volk gewählt werden, trägt dazu bei, dass sie von der Gemeinde getragen werden», so Rothen. Sollte dies wegfallen und die Wahl durch den Kirchenrat erfolgen, fallen besondere Beziehungen innerhalb der Dorfstrukturen weg.

Wie weit die Eingriffe des Kirchenrates dann tatsächlich gehen werden, ist ungewiss. Mit raschen Veränderungen rechnen die beiden in naher Zukunft nicht. Doch Grieder spricht von einem Blankocheck, der dem Kirchenrat mit der neuen Verfassung ausgestellt wird. Und Rothen fügt an: «Wir unterstellen niemandem schlechte Absichten. Aber im Streitfall gilt die Verfassung. Und dass mit der neuen Verfassung der Kirchenrat in die Versuchung der Macht geführt wird, lässt sich nicht von der Hand weisen.»

Podiumsgespräch Am Freitag, 10. Juni, um 20 Uhr findet im evangelisch-reformierten Kirchgemeindehaus Teufen ein Podiumsgespräch zur neuen Kirchenverfassung statt. Auf der Pro-Seite stehen Martina Tapernoux, Kirchenratspräsidentin, und Marcel Steiner, Vizepräsident Synode. Und auf der Kontra-Seite Markus Grieder und Paul Bernhard Rothen. Der Anlass ist öffentlich. (pd)

