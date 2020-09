Kommentar Abstimmung über die beiden Herisauer Bahnhofsvorlagen: Ein Ja stärkt den ganzen Kanton Am 27. September entscheiden die Stimmberechtigten in Herisau über einen neuen Bahnhofplatz mit Bushof. Gleichentags stimmen die Ausserrhoder über die Verschiebung des Kreisels beim Herisauer Bahnhof ab. Die beiden Vorlagen bieten der Gemeinde wie auch dem Kanton grosse Chancen. Alessia Pagani 14.09.2020, 05.00 Uhr

Nicht die beste Visitenkarte für die Gemeinde und den Kanton: der Bahnhof Herisau. Bild: APZ

Die Ausgangslage ist komplex. Die Herisauer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger stimmen am 27. September über einen neuen Bahnhofplatz mit Bushof ab. Dabei sind sie vom Wohlwollen der gesamten Kantonsbevölkerung abhängig. Denn nur wenn diese gleichentags der Kreiselverschiebung zustimmt, können die Herisauerinnen und Herisauer ihren Bahnhof wie geplant realisieren.

Alessia Pagani, Redaktorin Appenzeller Zeitung. Bild: APZ

Mit dem Bahnhof Herisau haben die Stimmberechtigten Ausserrhodens die Möglichkeit, ein Zeichen des Zusammenhalts zu setzen. In Zeiten, wo die Regierung eine Reduktion der Gemeinden von heute 20 auf deren vier vorschlägt, wäre dies ein wichtiges Signal.

Der ganze Kanton profitiert

Von einem neuen Bahnhof Herisau profitiert der gesamte Kanton, denn dieses Bahnhofsareal weist das grösste Entwicklungspotenzial Ausserrhodens auf. Nicht zuletzt die grosse Zustimmung aus Politik und Wirtschaft zeigt dies deutlich auf. Der Herisauer Bahnhof ist das Tor zum Appenzellerland, Dreh- und Angelpunkt für Pendler, Bus- und Bahngäste: der wichtigste Verkehrsknoten überhaupt. Zurzeit ist er der am schlechtesten erschlossene Bahnhof aller Schweizer Kantonshauptorte. Ausserrhoden hat etwas Besseres verdient.

Es ist unbestritten: Am Bahnhof Herisau muss etwas geschehen. So wie er sich heute präsentiert, gibt er eine schlechte Visitenkarte für Kanton und Gemeinde ab. Er glänzt weder mit Kundenfreundlichkeit noch mit Sicherheit. Stattdessen präsentiert er sich als ein über die Jahre entstandenes Flickwerk.

Die Aufbesserung beschränkte sich in der Vergangenheit auf kosmetische Eingriffe – hier eine Belagssanierung, dort eine provisorische Bushaltestelle. Die Umsteigewege sind für Rollstuhlfahrer lang und umständlich, die Situation für Fussgängerinnen und Buschauffeure unübersichtlich und gefährlich. Mangels Platz kommen sich die Nutzer in die Quere. Entstanden vor rund 100 Jahren als Pionierprojekt, wird der Bahnhof den heutigen Bedürfnissen nicht mehr gerecht. Die Buslinien sind zahlreicher, die Fahrzeuge grösser geworden, und die Zahl der ÖV-Nutzer ist gestiegen. Über 8200 Personen kommen heute täglich in Herisau an oder reisen ab. Kurz: Der Bahnhof ist nicht mehr zeitgemäss.

Kreiselverschiebung entlastet Bahnhof

Mit der Kreiselverschiebung packt der Kanton das grösste Strassenbauvorhaben der vergangenen 30 Jahre an. Eine Umgestaltung des Kreisels ist notwendig. Für heutige Busse und Lastwagen stellt er mit seiner Grösse eine Herausforderung dar. Zudem steht er am falschen Ort. Täglich befahren durchschnittlich 6900 Fahrzeuge den Kreisel – einige einzig, um ins Dorf zu gelangen. Mit der Kreiselverschiebung wird der Bahnhof entlastet und die Sicherheit für Fussgänger und den Langsamverkehr deutlich erhöht.

Der neue Bahnhofplatz und die Kreiselverschiebung verursachen Kosten von 58 Millionen Franken. Schlüsselt man diese Kosten auf, zeigt sich:

So «günstig» bekommen die Herisauerinnen und Herisauer nie wieder einen neuen Bahnhof.

Der Bund beteiligt sich mit bis zu 15,7 Millionen Franken. Bedingung ist allerdings, dass beide Vorlagen angenommen werden. Um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen, muss der Bahnhof Herisau bis 2023 behindertengerecht umgebaut werden. Auch das Kantonale Tiefbauamt kommt am Bahnhof Herisau nicht um Strassensanierungen herum. So entstünden auch bei einer Ablehnung der Vorlagen Kosten von bis zu 36 Millionen Franken.

Gemeinde kann es sich leisten

Für die Gemeinde Herisau würde der neue Bahnhofplatz mit Bushof mit 18,7 Millionen Franken zu Buche schlagen. Eine Summe, die sich die Gemeinde trotz Corona leisten kann. Eine Steuererhöhung zeichnet sich nicht ab. Mit einer finanziellen Zusatzbelastung müssen die Bürgerinnen und Bürger also nicht rechnen. Heruntergebrochen würde der neue Bahnhofplatz jede steuerpflichtige Person in Herisau über die Amortisationsdauer von gesamthaft 40 Jahren durchschnittlich 38.84 Franken kosten. Mit der Kreiselverschiebung 51.07 Franken pro Jahr.

Oft musste sich die Gemeinde Herisau in den vergangenen Jahren den Vorwurf gefallen lassen, es ginge nichts vorwärts. Sie werde verwaltet und nicht gestaltet. Nun haben die Behörden für einmal Mut bewiesen und präsentieren ein grosses und zukunftsgerichtetes Vorhaben. Nun sollten auch die Bürgerinnen und Bürger Mut aufbringen – für ein Jahrhundertprojekt, das den ganzen Kanton stärkt.