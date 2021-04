ABSTIMMUNG Sanierung Hallenbad Speicher: Vorprojekt sieht Planschbecken und Cafeteria vor Das Vorprojekt für die Erneuerung des Hallenbades Buchen in Speicher liegt vor. Würde das Bad lediglich saniert werden, kostet dies die Gemeinde 6,93 Millionen Franken. Doch dem Gemeinderat schwebt einen Mehrwert vor: Er sähe es gerne, wenn noch eine Cafeteria und ein Planschbecken realisiert werden. Astrid Zysset 09.04.2021, 14.55 Uhr

Als Mehrwert taxiert der Gemeinderat eine Cafeteria wie auch einen Anbau, in welchem Technikraum und ein Planschbecken untergebracht würden. Visualisierung: PD

Das 1978 eröffnete Hallenbad Buchen in Speicher muss saniert werden. Doch dabei soll es nicht bleiben. Wie Gemeinderätin Claudia Neff Koller, Ressort Bau und Umwelt, an der öffentlichen Veranstaltung «Forum» am Donnerstagabend im Buchensaal erläuterte, strebe der Gemeinderat einen Mehrwert an. «Die Auswahl an möglichen Zusatznutzen war aufgrund der Kosten und der beengten Platzverhältnisse nicht gross», so Neff Koller. Rutschbahnen, ein Wellnessbereich wie auch ein Aussenbecken seien geprüft, schliesslich aber verworfen worden. Als «schöne und realistische Ergänzung» zum bestehenden Angebot erschienen ein Planschbecken und eine Cafeteria.