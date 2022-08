SVP beim Energiegesetz gespalten

Das neue Energiegesetz

Der Kantonsrat verabschiedete am 28. März die Teilrevision des Energiegesetzes. Es wird von allen Fraktionen unterstützt und geht weiter, als der Regierungsrat einst vorgesehen hatte. Es gilt als eines der progressivsten schweizweit. So sollen bis 2035 mindestens 40 Prozent des im Kanton verbrauchten Stroms im Kanton selbst aus erneuerbaren Energien erzeugt werden. Und bei einem Heizungsersatz müsste ein Mindestanteil von 20 Prozent an erneuerbaren Energien zum Einsatz kommen. Gegen die Vorlage ergriff Swissoil Ost das Referendum, weshalb am 25. September über die Gesetzesvorlage abgestimmt wird. (asz)