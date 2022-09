Abstimmung: Das Streitgespräch zum Ausserrhoder Energiegesetz

Abstimmung «Einfach nichts tun und weiter importieren?»: Das grosse Streitgespräch zum neuen Ausserrhoder Energiegesetz Am 25. September wird in Appenzell Ausserrhoden über das verschärfte Energiegesetz abgestimmt. Den wichtigsten Fragen zur Vorlage stellen sich Anick Reto Volger, Präsident SVP AR, und Matthias Tischhauser, FDP-Kantonsrat und Kommissionspräsident KBV. Astrid Zysset und David Scarano Jetzt kommentieren 10.09.2022, 05.00 Uhr

Mit dem neuen Energiegesetz würden erneuerbare Energien wie Solarenergie gefördert werden. Bild: Christian Beutler / KEYSTONE

In Ausserrhoden kommt ein verschärftes Energiegesetz zur Abstimmung. Die Ja-Allianz ist breit. Beinahe alle Parteien sind dafür. Die Öllobby hat das Referendum ergriffen; unterstützt wird es von der SVP.

Am 25. September stimmt Ausserrhoden über das Energiegesetz ab. Erläutern Sie in wenigen Sätzen, warum Sie für oder gegen die Vorlage sind.

Anick Reto Volger: Aus unserer Sicht ist das Energiegesetz zu einseitig. Es geht ausschliesslich in Richtung Elektrifizierung. Wir sehen aber bereits heute, dass die Stromproduktion damit nicht mithalten kann. Das ist eine Auswirkung der Energiestrategie 2050. Wir stehen vor einem schwierigen Winter. Wir könnten in eine akute Mangellage kommen. Wenn wir sehen, dass der Staat in seiner Not wieder auf Öl-Kraftwerke setzen will, dann erachten wir das als paradox. Darum sind wir der Meinung, dass das Gesetz zu weit geht, zu schnell vorwärtsmacht. Wir sind heute nicht parat für ein solch weitreichendes Energiegesetz.

Matthias Tischhauser: Vom Gesetz profitiert nicht nur das Klima, sondern auch die Hauseigentümer, die Mieter, das Gewerbe, die Wirtschaft, die Landwirtschaft und unsere Nachkommen.

Das Energiegesetz hat an Bedeutung gewonnen. Wegen des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine droht uns eine Energiekrise, sprich Strom- und Gasmangellage. Fühlen Sie sich durch diese bestärkt in Ihrem Abstimmungskampf?

Matthias Tischhauser, FDP-Kantonsrat und Kommissionspräsident KBV. Bild: David Scarano

Tischhauser: Ich kann nicht nachvollziehen, wie man jetzt sagen kann, wir setzen noch länger auf fossile Brennstoffe. Dank dem Gesetz produzieren wir bis 2035 40 Prozent des verbrauchten Stroms durch im Kanton erzeugte erneuerbare Energien. Dadurch erhöhen wir unsere Unabhängigkeit vom Ausland, verbessern die Versorgungssicherheit und leisten unseren Beitrag an die energiepolitischen Ziele des Bundes.

Volger: Meiner Meinung nach ist das nicht ehrlich. Das Gesetz leistet keinen Beitrag an die Versorgungssicherheit oder an den Klimaschutz. Wir stehen heute vor der Situation, in der man mehr Wärmepumpen, mehr Elektrifizierung anstrebt. Hier fehlt uns die Diversifizierung vor allem im Bereich Heizen. Im Grund genommen können wir froh sein über jeden, der seine fossile Heizung noch etwas länger in Betrieb hält, da uns schlichtweg der Strom fehlt. Öl ersetzen wir durch Stromimporte aus dem Ausland – aus den dortigen Kohle- und Atomkraftwerken. Wir selber wollen keinen Atomstrom mehr produzieren, aber aus dem Ausland nehmen wir ihn gerne. Das ist eine Auslagerung unserer Probleme.

Tischhauser: Der politische Gegner betont immer die Strommangellage. Doch wieso droht diese? Erstens, weil ein russischer Aggressor den Westen mit der Lieferung fossiler Brennstoffe erpresst. Wie kann man als Antwort darauf sagen, jetzt setzten wir halt noch länger auf fossile Brennstoffe? Das kann ich nicht nachvollziehen. Zweitens, weil unsere Stauseen leer sind nach einer langen Hitze- und Dürreperiode. Drittens, weil die Hälfte der französischen AKWs stillsteht. Das zeigt die Gefahr auf, uns einfach auf Importe zu verlassen. Viertens: Die gleichen Kreise, welche das Energiegesetz bekämpfen, bekämpften auch das institutionelle Rahmenabkommen mit der EU und damit das Stromabkommen. Ein solches ist aber erfolgskritisch für unsere Versorgungssicherheit. Fünftens: Es gab Verzögerungen bei der Umsetzung der Massnahmen der Energiestrategie 2050. Genau hier greift unser Energiegesetz durch den Zubau von erneuerbarer Stromproduktion im Kantonsgebiet.

Volger: Es stimmt: Wir waren den vergangenen Winter kurz vor einer Strommangellage. Die Ukraine-Krise hat das nicht alleine verursacht. Und es ist richtig, dass die AKWs zum grossen Teil ausser Betrieb sind. Die liefen aber im vergangenen Jahr und trotzdem hatten wir zuwenig Strom. Fotovoltaikanlagen tragen nichts zur Versorgungssicherheit bei. Der Strombedarf der Wärmepumpen ist im Winter viel höher, als dass, was man mit einer minimalen Fotovoltaik produzieren kann.

Tischhauser: Was ist denn eure Strategie, einfach nichts tun und weiter importieren?

Anick Reto Volger, Präsident SVP AR. BIld: David Scarano

Volger: Auf gar keinen Fall. Die Sicherstellung des Energiebedarfs hat oberste Priorität. Unserer Meinung nach kommt aber die Versorgungssicherheit zuerst. Dann der Klimaschutz und am Schluss noch der Natur- und Heimatschutz. Projekte zu den Wasserkraftwerken müssen darum dringend entblockt werden. Fotovoltaik leistet zwar aus unserer Sicht einen Bestandteil zur Stromproduktion, aber im Winter keine signifikante Leistung zur Sicherung der Versorgung.

Tischhauser: Gemäss Amt für Umwelt reicht alleine das Potenzial auf den bestehenden Gebäudedächern aus, um mehr als 60 Prozent des gesamten kantonalen Strombedarfs zu decken, und dies ist noch ohne Berücksichtigung der Gebäudefassaden. Gerade im Winter sind Fotovoltaikanlagen bei uns sehr effizient, da wir oberhalb der Nebelgrenze liegen. Das technisch nutzbare Potenzial aller erneuerbarer Energien ist sogar deutlich höher. Viele Argumente, die du angesprochen hast, liegen zudem im Kompetenzbereich des Bundes. Der Kanton ist nur für den Gebäudebereich zuständig. Ein relevanter Bereich, da Gebäude bis zu 40 Prozent des Energieverbrauchs vom Kanton ausmachen. Bei uns sogar bis zu 60 Prozent, da wir einen alten Gebäudebestand haben. Wie wollen Sie der Abhängigkeit bei fossilen Energieträgern begegnen?

Volger: Mit Importen. Beim Gas haben wir aktuell ein Problem. Beim Öl noch nicht. Darum setzt der Bund als Notfallmassnahme auf Öl-Kraftwerke, um Strom zu produzieren und die Wärmepumpen am Laufen zu halten.

Tischhauser: Beim Gesetz geht es auch um Energieeffizienzmassnahmen. Wärmepumpen beispielsweise brauchen nur einen Drittel der Energie, welche eine fossile Heizung für die gleiche Leistung benötigt. Und der Strom für Wärmepumpen kann im Inland produziert werden. Dies verringert die Abhängigkeit von ausländischen Energieträgern und auch von hohen und volatilen Energiepreisen.

Wie sieht Ihre Stromstrategie denn aus?

Volger: Unsere Strategie sieht vor, die Wasserkraft zu stärken. Zudem soll auf hochalpine Fotovoltaikanlagen gesetzt werden und auf moderne Kernkraftwerke der neusten Generation.

Tischhauser: Der Kanton hat nichts zu sagen bei Kernkraftwerken oder hochalpinen Anlagen. Das Einzige, wo wir die Kompetenz haben, ist der Gebäudebereich. Darum sind Massnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und der Nutzung erneuerbarer Energien notwendig.

Volger: Gut, kommen wir auf die kantonalen Themen zurück. Du hast angetönt, dass im Ausserrhodischen der Gebäudebestand sehr alt ist. Dafür gibt es Gründe. Ich bin der Meinung, dass das Gebäudeprogramm bislang zu wenig Anreize geschaffen hat, um die Gebäude energetisch zu sanieren. Wäre es nicht sinnvoller, in diesem Bereich mehr Anreize zum Beispiel mit Steuerabzügen zu schaffen?

Tischhauser: Das Gesetz schafft ja Anreize für die energetische Sanierung der Gebäude. Die Fördergelder für Hausbesitzer werden deutlich erhöht, was die Sanierung der Gebäudehülle und den Umstieg von Öl- und Gasheizungen auf umweltfreundliche Heizsysteme erleichtert. Auch werden Fördergelder des Bundes für PV-Anlagen verdoppelt, wodurch bis zu 60 Prozent finanziert werden.

Volger: Aber auch wenn der Hausbesitzer eine Wärmepumpe und eine Fotovoltaikanlage installiert, hat er immer noch eine alte Hütte. Hier fehlt der Anreiz, die energetische Sanierung des gesamten Gebäudes in Betracht zu ziehen und nicht nur im Bereich Heizung.

Tischhauser: Das Gesetz zieht das gesamte Gebäude in Betracht. Der Mindestanteil von 20 Prozent erneuerbarer Energien beim Heizungsersatz in schlecht gedämmten Wohnbauten kann flexibel erreicht werden durch Standardlösungen. Man kann frei wählen, ob man zum Beispiel bei der Gebäudehülle ansetzen will oder bei der Heizung. Es gibt Fördergelder für beides. Man kann auch weiterhin mit Öl und Gas heizen, wenn man das will. Es ist ein liberales Gesetz – ohne Sanierungspflicht und Technologieverbot. Sonst wäre der Kantonsrat nicht praktisch einstimmig dafür gewesen.

Wird es für den Hausbesitzer aber nicht teuer?

Tischhauser: Das stimmt nicht. Für den Hausbesitzer wie auch den Mieter wird es günstiger. Die Anfangsinvestition in eine erneuerbare Heizung ist höher als bei einer fossilen. Aber da die Betriebskosten massiv billiger sind, ist es unter dem Strich in praktisch allen Fällen günstiger. Der Hauseigentümer spart somit mit klimafreundlichem Heizen Geld, und der Mieter profitiert von tiefen Nebenkosten.

Sehen Sie das auch so?

Volger: Teilweise. Die Betriebs- und Unterhaltskosten sind wahrscheinlich tiefer. Die Strompreise steigen aber kontinuierlich an. Darum bin ich nicht sicher, ob die Stromheizung am Schluss so viel billiger ist. Die Problematik ist aber die Erstinvestition. Rentner oder Familien können sich diese oft nicht leisten.

Welche konkrete Unterstützungsmassnahmen haben die Hausbesitzer, die sich die Anfangsinvestition nicht leisten können?

Tischhauser: Erstens gibt es einen sehr breit und offen formulierten Ausnahmeartikel, welcher Härtefälle in jedem Fall ausschliesst. Zweitens erhöht jede energetische Sanierung auch den Wert der Liegenschaft. Drittens wird dies durch grosszügige Fördergelder unterstützt. Viertens wurde die Regierung beauftragt, ein Absicherungsmodell für energetische Massnahmen zu prüfen. Die Finanzierung übernimmt die Bank, der Staat trägt das Risiko. Dadurch können Kredite sehr günstig angeboten werden, was den Energiewandel beschleunigt. Und fünftens läuft beim Bund ein Energieersatzfinanzierungsmodell mit über zwei Milliarden Franken. Bei kaum einem anderen Geschäft gibt es so viele Sicherheitsnetze.

Volger: Die Sicherheitsnetze sind in Diskussion. Ob und in welchem Umfang sie zum Tragen kommen, ist offen. Und Fördergelder sind eine gute Sache. Aber zuerst müssen die Mittel vorhanden sein. Erst wenn investiert wurde, fliessen rückwirkend die Fördermittel. Und das ist ein Problem.

Tischhauser: Heizen mit erneuerbaren Energien war schon vor der Ukraine-Krise billiger. Und in den letzten zwölf Monaten haben sich die Preise für Öl und Gas mehr als verdoppelt. Klar ist die Anfangsinvestition in ein erneuerbares Heizsystem gross, aber hier hilft der Staat grosszügig.

Das Referendum wurde von einer ausserkantonalen Gruppierung eingereicht. Das sorgte für Kritik.

Volger: Swissoil Ost ist ein Verband, der seine Händler auch in unserem Kanton hat. Zudem kamen die Unterschriften von Ausserrhoderinnen und Ausserrhodern. Allfällige Kritik ist also nicht gerechtfertigt.

Tischhauser: Unabhängigkeit vom Ausland, Versorgungssicherheit und die Stärkung des einheimischen Gewerbes sind eigentlich Kernthemen der SVP. Und dass ihr diese bei der Energiefrage einfach aus dem Fenster und euch der Öllobby zu Füssen werft, kann ich nicht nachvollziehen. Die Öllobby will weiterhin horrende Gewinne auf Kosten der Gesellschaft und Umwelt einfahren. Der wirtschaftliche Eigennutz ist offensichtlich.

Volger: Stromkonzerne machen auch massive Gewinne. Die Ölbranche war jahrzehntelang relevant in unserem Land. Und jetzt plötzlich wird sie verteufelt. Falls der Bund aber Probleme hat, wird dann doch wieder auf die Ölbranche zurückgegriffen. Wenn man beim Pro-Komitee genauer hinschaut, entdeckt man beispielsweise auch Helion, einen Anbieter von Fotovoltaikanlagen. Da gibt es auch wirtschaftliche Interessen.

Tischhauser: Die Stromkonzerne sind zurzeit in Geldnot. Darum musste der Bundesrat ein Notfallfinanzierungsprogramm auf die Beine stellen. Die Einzigen, die hohe Gewinne machen, sind die Öl- und die Gaslobby. Wir müssen uns künftig fragen, von welchen Ländern wir Öl und Gas überhaupt noch importieren wollen und können?

Wie sieht die Zukunft also konkret aus?

Tischhauser: Wir müssen unabhängig von fossilen Brenn- und Treibstoffen werden, und unsere einheimische Energieproduktion mit Erneuerbaren deutlich erhöhen.

100-prozentig unabhängig?

Tischhauser: Einfach so unabhängig wie möglich.

Volger: Aber wie gesagt: Fotovoltaik ist keine sichere Lösung, da nicht plan- und regelbar, um unabhängig zu werden. Das geht nur über Wasserkraft und Kernenergie und allenfalls über neue Technologien wie Wasserstoff.

Tischhauser: Fotovoltaik kann in unserem Kanton 60 Prozent des Strombedarfs decken. Über die Dächer – die Fassaden wurden noch nicht eingerechnet.

Volger: Alle Dächer vollzupflastern, wird aus finanzieller wie auch technischer Sicht nicht möglich sein. Je mehr Fotovoltaik wir haben, desto eher kommen wir in ein Sommerproblem rein, da wir dort viel zu viel Strom produzieren, und dadurch gehen die Preise in den Keller.

Tischhauser: Im Bericht und Antrag der Regierung zur zweiten Lesung ist festgehalten, dass die 60 Prozent über diejenigen Dächer resultieren, auf welchen eine Fotovoltaikanlage technisch umzusetzen ist. Und wenn wir im Sommer eine Überproduktion haben, müssen wir einen Weg finden, wie wir den Strom beispielsweise speichern oder exportieren können. Darum ist es wichtig, dass wir das internationale Stromabkommen haben. Es braucht eine Zusammenarbeit mit anderen Ländern. Und die bekämpft ihr.

Volger: Die Zusammenarbeit mit dem Ausland wird kein gangbarer Weg sein. Auch wir sind für eine saubere und nachhaltige Energie. Wir bekämpfen aber die Geschwindigkeit, in welcher alles umgesetzt werden soll. Jedes Jahr sinkt der CO2-Ausstoss in der Schweiz um 2,5 Prozent pro Kopf. Das sind bis 2030 über 54 Prozent im Vergleich zu 1990. Das heisst, wir sind schon auf einem guten Weg. Aber wir müssen uns fragen, wie viel verbrannte Erde wir hinterlassen wollen, indem wir auf die Energiestrategie 2050 setzen und immer noch schneller und noch mehr elektrifizieren wollen.

Tischhauser: Bei der Teilrevision des Energiegesetzes geht es vor allem um die Umsetzung der MuKEn 2014 (Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich). Diese hätten wir bis 2018 umsetzen müssen. Wir sind also sehr spät dran und einer der letzten Kantone, der diese ins kantonale Recht überführt. Es gilt zu handeln: Die vorhandenen Technologien haben sich bewährt. Der Gebäudesektor ist einfach zu dekarbonisieren; hier müssen jetzt schnellere Resultate erzielt werden, um den anderen Sektoren wie Landwirtschaft, Industrie oder Luftfahrt mehr Zeit zu verschaffen, wo die Dekarbonisierung deutlich schwieriger ist.

Was passiert bei einem Nein am 25. September?

Tischhauser: Ein Nein wäre eine reine Verzögerungstaktik zu Gunsten der Öllobby. Verschärfungen werden vom Bund her sowieso kommen, wir sind gut beraten, bereits jetzt zu handeln. Falls die MuKEn 2014 abgelehnt würden, ist es naheliegend, dass wir gleich die Umsetzung der MuKEn 2025 anstreben werden. Und dann habt ihr ein Eigentor geschossen, weil dort die Anforderungen für den Heizungsersatz deutlich höher sein werden. Das ist ja auch logisch, denn die Energiestrategie des Bundes fordert, dass bis 2050 die Gebäude vollständig dekarbonisiert sein müssen. Nein zu sagen und zu glauben, alles zieht an uns vorbei, ist naiv.

Volger: Wir glauben an den MuKEn-Ansatz. Wie die MuKEn 2025 aber konkret aussehen werden, ist noch ungewiss. Ich bin der Auffassung, dass die Kantone ihre Lehren aus dem jetzigen Schlamassel ziehen werden und keine Extremvariante wählen. Kommt hinzu: Die Ressourcen fehlen uns schon heute. Wärmepumpen sind ausverkauft, bei den Fotovoltaikanlagen fehlen essenzielle Teile und der Fachkräftemangel tut sein Übriges.

Tischhauser: Unser Energiegesetz ist keine Extremvariante. Eine Extremvariante hat beispielsweise die Landsgemeinde im Kanton Glarus mit einem 100-prozentigen Verbot von fossilen Heizungen beschlossen. Wir hingegen haben nur eine bescheidene Anforderung von 20 Prozent erneuerbaren Energien, sollte wieder eine fossile Heizung eingebaut werden in schlecht gedämmten Wohnbauten. Alternativ kann man die 20 Prozent auch kompensieren durch Energieeffizienzmassnahmen in die Gebäudehülle. Es gibt kein Technologieverbot, keine Sanierungspflicht und mehr als 20 Jahre Zeit für die Anpassung. Die Gegner behaupten, zu zehn Prozent hätten sie Ja gesagt. Die MuKEn 2014 waren vor acht Jahren der kleinste gemeinsame Nenner aller Kantone. Seit damals gab es grosse technische Entwicklungen. Die MuKEn 2014 mit nur zehn Prozent erneuerbaren Energien haben vor allem jene Kantone umgesetzt, die das Energiegesetz kurz nach 2014 revidiert haben. Alle anderen haben beim Heizungsersatz in der Regel höhere Anforderungen.

Volger: Für viele Hausbesitzer in unserem Kanton ist es halt doch eine Extremvariante.

