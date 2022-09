Abstimmung «Ein Nein wäre für das Klima und damit für uns alle ein herber Rückschlag»: Breite Allianz kämpft für neues Energiegesetz in Ausserrhoden Am 25. September wird in Appenzell Ausserrhoden über das neue Energiegesetz abgestimmt. Die Allianz der Befürworter ist gross. Sie empfinden die Gesetzesvorlage als entscheidenden Schritt im Kampf gegen die Klimakrise.

Mit dem neuen Energiegesetz würde der Ausbau der erneuerbaren Energien wie beispielsweise Solarenergie gefördert. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Es ist eine richtungsweisende Vorlage, über die am 25. September in Ausserrhoden abgestimmt wird. Und eine komplizierte. Die Teilrevision des Energiegesetzes sieht den Vollzug der übergeordneten Energiegesetzgebung und somit einen Ausbau der erneuerbaren Energien vor. Unterstützt wird die Gesetzesvorlage von einer breiten Allianz: Die Mehrheit der Parteien wie auch der kantonalen Verbände setzen sich für ein Ja an der Urne ein.